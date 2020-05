Înmatriculările de autoturisme rulate au scăzut cu doar 12%iar achiziţiile de maşini noi au avu o scădere aproape dublă

Numărul înmatriculărilor de autoturisme rulate înregistrate în România, în primele patru luni din 2020, a înregistrat o scădere la aproape jumătate faţă de datele centralizate pe segmentul înmatriculărilor de maşini, raportat la aceeaşi perioadă din anul anterior (-12% vs -27,5%), informează Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), care citează statistica Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, trendul de scădere a achiziţiilor de autoturisme se consemnează şi la nivel european."După un început de an nefavorabil (ianuarie - februarie), impactul COVID-19 accentuează în martie şi aprilie scăderea achiziţiilor de autoturisme, atât în Europa, cât şi în România. Este o situaţie conjuncturală, care, atât în ţara noastră, cât şi în Europa, este cauzată, în lunile martie şi aprilie, de criza generată de pandemia COVID-19, care a impus restricţii de circulaţie, opriri ale producţiei şi închiderea showroom-urilor în marea majoritate a statelor europene", susţin reprezentanţii APIA.În România, conform datelor comunicate de DRPCIV, în luna aprilie a acestui an, au fost înmatriculate 4.321 de autoturisme noi, cu 50,3% mai puţine decât în luna similară a anului 2019.În ceea ce priveşte evoluţia pe primele patru luni din acest an, România înregistrează o scădere destul de importantă, respectiv de 27,5% - de la 44.527 de unităţi, în 2019, la 32.300, în 2020. Cu toate acestea, tendinţa de scădere înregistrată în ţările Europei de Vest (EU15+EFTA+UK) a fost mult mai amplă, în medie de 40%.Pe segmentul autoturismelor rulate, în România, cele 20.245 de unităţi înmatriculate în luna aprilie au generat, pe ansamblul primelor patru luni din 2020, un volum total de 128.325 de unităţi, ceea ce reprezintă o scădere de doar 12%, faţă de aceeaşi perioadă din 2019.La înmatriculările de vehicule comerciale noi (LCVs, HCVs, Minibuse), acestea au consemnat, în luna aprilie, o scădere generală de 61,5%, ceea ce conduce, la nivelul intervalului ianuarie - aprilie, la o scădere de 19,8%.În Europa, lunile martie şi aprilie au fost, conform LMC Automotive, de scădere extrem de puternică în ţările din Europa de Vest, respectiv de minus 80% în aprilie, după ce în martie s-a înregistrat o diminuare de 52,9%. Cele mai mari pieţe auto au înregistrat volume mult mai mici în comparaţie cu luna similară a anului 2019. Astfel, ar mai fi de remarcat faptul că achiziţiile din Germania reprezintă, în aprilie, circa 57% din întreaga piaţă auto a Europei de Vest, înregistrând o scădere mult mai mică decât în alte state, notează sursa citată.APIA este membru în Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Automobile (OICA), din anul 1996, şi în Asociaţia Europeană a Constru