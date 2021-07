Înotătorul Daniel Martin s-a clasat ultimul în seria sa în proba de 100 m spate de la JO

Daniel Martin, unul dintre tinerii de perspectivă ai înotului românesc, s-a clasat ultimul în seria sa în proba de 100 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cu un timp (56sec91/100) la peste trei secunde de timpul său de referinţă.

Înotătorul băcăuan, medaliat cu aur la în 2018 la Helsinki, la Europenele de juniori, dublu medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, nu a avut suflu şi abia a terminat cursa de la 100 m spate, scrie Agerpres.ro.

''Nu am reuşit să duc până la capăt, nu am avut rezistenţă. Nu am probleme, ci pur şi simplu nu sunt într-un vârf de formă. Nu a fost planificată pregătirea greşit, am parcurs-o eu greşit şi recent am reînceput un nou ciclu de pregătire şi nu am avut timp să remediez câte ceva. Voiam să văd ce nivel mai am, nu aveam vreo aşteptare. Voiam să văd unde sunt şi o ocazie să văd unde sunt şi ceilalţi'', a declarat evident dezamăgit după cursă Daniel Martin.

Martin nu concepe însă să nu prindă olimpiada viitoare, Paris 2024: ''Simt că am de recuperat mult, foarte mult, dar nu imposibil. Nici nu îmi pun problema să nu merg la Paris în 2024. Nu vreau să spun ce sper, ce îmi doresc, ce o să fac, pentru că cred că am făcut greşeala asta la Olimpiada asta la un moment dat. Am spus ce doream, ce urma să fac, lumea şi-a făcut o imagine şi sunt sigur că toţi suferă la fel de mult ca mine acasă. Nu vreau să se repete, indiferent de rezultatul meu''.