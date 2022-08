Foto - Înotătorul Paul Georgescu scrie istorie: a devenit primul român care a a traversat înot Canalul Nordic

Temerarul Paul Georgescu a devenit primul român care a traversat înot Canalul Nordic, strâmtoarea dintre Irlanda şi Scoţia, considerat unul dintre cele mai dificile din lume, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Paul Georgescu, 43 de ani, fostul campion naţional la polo cu Steaua, a devenit pe 24 august al 107-lea om din istorie care a reuşit să traverseze apele reci ale Canalului Nordic. A înotat 34,7 kilometri timp de 11 ore şi 7 minute.

Paul a ajuns cu 9 zile înaintea începerii "ferestrei" lui de traversare şi a stat într-un stres continuu din cauza timpului nefavorabil.

"Am vorbit cu pilotul şi chiar ne înţelesesem să revin în septembrie dacă nu se schimba nimic. Chiar cu o zi înainte prognoza s-a schimbat în bine şi am fost anunţat că voi înota în ultima zi. Concentrarea dispăruse. Eram cu gândul că revin în septembrie. Motivaţia mi-a scăzut foarte mult. Pe lângă această veste neaşteptată, deja un prieten din echipa de suport plecase la Bucureşti", a relatat Georgescu.

Paul Georgescu a început înotul pe o vreme perfectă: soare puternic, vânt moderat, dar totuşi o apă de doar 14 grade. Ultimii 5 kilometri au fost infernali.

"Curentul îmi venea împotrivă, vântul din lateral, iar eu eram într-o stare de epuizare avansată. Mişcările mele în ultima oră scăzuseră la 44 de la 60 . În afară de asta, la ultimele două pauze de alimentare, nu mai comunicam cu echipa. Pentru a-mi găsi motivaţia am început să comunic imaginativ, în gând, cu soţia şi cei doi copii. A fost momentul când, cu ultima picătură de energie, am străpuns curentul şi am atins stâncile de pe malul scoţian, după 11 ore şi 7 minute", a declarat Paul Georgescu.

"Nu îmi găsesc cuvintele să exprim la ce efort şi-a supus Paul corpul pentru a atinge acest obiectiv extrem de provocator. O traversare fenomenală în care a avut apă de 13-15 grade, vânt puternic, curenţi potrivnici, bancuri de meduze... În ultimele două ore s-a aflat la limita inconştienţei, dar a fost extrem de motivat să termine ce şi-a propus" a declarat Cristian Mitrică, singurul român aflat pe barcă în echipa de ''team support''.

Acesta a fost al patrulea "canal" din proiectul Ocean's Seven traversat de Paul Georgescu după Catalina Strait Los Angeles, Molokai Strait Hawaii şi English Channel. Urmează Gibraltar Strait, Tsuguru Strait-Japan şi Cooks Straits-New Zealand.

Paul Georgescu a devenit primul roman din istorie care a primit titlul de "Man of the Year" în 2021, acordat de World Open Water Swimming Association Awards (WOWSA), cea mai mare organizaţie de înot în ape deschise din lume.