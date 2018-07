Instanland alarme, ne asigurăm liniștea și securitatea celor dragi

Termenul “alarme” are diferite conotatii. De la alarme de ceas sau telefon, la sirene, alarme aeriene si de razboi, conotatita acestui cuvant nu este in niciun caz una pozitiva deoarece echivaleaza cu primejdie, calamitate sau chemare la razboi si trezeste sentimente de neliniste sau spaima. Poate ca suna ciudat sa vorbim despre razboi, dar cu totii suntem martorii unor perioade instabile, cand conflictele militare sunt parca de neoprit. Nu ne dorim sa avem parte de asemenea catastrofe.

Alarma ceasului dis de dimineata nu este una placuta deoarece cele mai multe persoane doresc sa se mai odihneasca si sa profite de cateva minute in plus de stat in pat. La un moment dat, in cazul in care nu am fost martorii unui alarme anuntand o spargere, cu siguranta am observat in buletinele de stiri cum sunetul acesteia creeaza spaima si anunta o talharie; si de aceasta data speram ca nu au fost semnalate vatamari corporale.

Pentru a nu cadea victima infractorilor si pentru ne tine la adapost de talharii care misuna neobositi, ne indreptam atentia catre sisteme de alarma bune si performante. Protejarea membrilor familiei, a bunurilor si a valorilor pe care le detinem necesita atentie sporita si securizare suplimentara.

Pe piata gasim o paleta variata din care putem alege alarme mai scumpe sau mai ieftine, care prezinta mai multe sau mai putine functii. Exista alarme wireless, alarme wireless GSM, de tipul wireless GSM 3G, mai mult sau mai putin complexe, cu sau fara tastatura tactila, cu diferite componente. Toate aceste aspecte trebuie calculate in detaliu, in functie de necesitate si de configurarea spatiului.

Producatorii de alarme sunt si ei nenumarati, mai mult sau mai putin cunoscuti, care investesc in tehnologie si dezvoltare si care au inteles ca preturile avantajoase le aduc castiguri semnificative. Astfel vom putea cumpara sisteme de alarma foarte bune, cu numeroase functii si diverse accesorii la preturi convenabile.

Un kit de alarma este format dintr-o unitate centrala ce reprezinta creierul sistemului, senzori, alarme, telecomenzi, contact magnetic, sursa de alimentare si manualul de utilizare. Senzorii pot fi de miscare, de inundatie, de fum, de gaz, senzori pentru vibratii, butoane de panica, etc. Putem adauga chiar si camere se supraveghere unei alarme antiefractie. De departe cei mai importanti sunt senzorii de miscare deoarece trimit alerte in cazul in care perimetrul monitorizat a fost incalcat si astfel se declanseaza alarma. Unui sistem antiefractie i se pot adauga numerosi senzori si alarme de tip wireless sau cablat. Majoritatea modelelor au soft, mesaje vocale si SMS in limba romana.

Deoarece mare majoritate a alarmelor sunt cauzate de erori de utilizare, instalare defectuoasa ori caderi de tensiune, cititi cu atentie si respectati cu strictete instructiunile de instalare si configurare. Chiar si persoanele atehnice vor gasi intalarea extrem de usoara.

