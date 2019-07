Insula italiană Stromboli pârjolită de erupția unui vulcan: Sute de turiști au fost evacuați din calea norului de cenușă

Un vulcan de pe insula italiană Stromboli a erupt miercuri proiectând în aer cenuşă şi învăluind populara destinaţie turistică într-un nor de fum, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.

Serviciile de intervenţie de urgenţă au indicat că în urma erupţiei au fost înregistrate incendii în zona vestică a insulei, situată la nord de Sicilia. Echipajele de pompieri din zonele învecinate au fost alertate, iar o aeronavă Canadair acţionează pentru stingerea flăcărilor.

Nu au fost înregistrate imediat persoane rănite.

''Am văzut explozia din hotel. S-a auzit un zgomot puternic'', a declarat Michela Favorito, care lucrează într-un hotel din apropiere de Fico Grande, în estul insulei. ''Ne-am acoperit urechile, apoi un nor de cenuşă s-a ridicat deasupra noastră. Tot cerul e plin de cenuşă, e un nor destul de mare'', a adăugat ea.

Fiona Carter, turistă britanică aflată pe insula Panarea, la o distanţă de circa 27 de kilometri de Stromboli, a declarat că a auzit explozia. ''Ne-am întors şi am văzut un nor în formă de ciupercă ridicându-se din Stromboli. Toată lumea a fost în stare de şoc. Apoi lava roşie, fierbinte, a început să curgă pe munte spre mica aşezare Ginostra'', a declarat ea pentru Reuters. ''Norul a devenit din ce în ce mai mare, alb cu gri. A învăluit Ginostra, iar acum a acoperit în întregime Stromboli. Mai multe bărci au fost lansate din Stromboli în larg'', a adăugat ea.

Expertul INGV Stefano Branca a declarat pentru Reuters că pe insulă a fost înregistrată o ''erupţie paroxismală'', care are loc în momentul în care magma, supusă unei presiuni ridicate, explodează dintr-un rezervor subteran de mică adâncime. ''Acestea sunt evenimente de mare intensitate, destul de rare'', a indicat el.

Turiştii escaladează deseori vârful de 924 de metri pentru a privi în craterul vulcanului care aruncă deseori în aer roci topite. Nu se cunoaşte deocamdată dacă erau persoane în apropierea craterului la momentul erupţiei.

Potrivit site-ului geology.com, Stromboli este unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă şi a erupt aproape continuu din 1932.

Stromboli, locul în care s-a turnat în 1950 un film cu Ingrid Bergman, face parte din grupul Insulelor Eoliene şi a devenit în ultimele decenii o zonă preferată de vedete şi persoane bogate care doresc să îşi construiască o casă de vacanţă într-un loc exotic.