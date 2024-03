Întâlniri diplomatice de succes ale președintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a desfășurat zilele acestea mai multe vizite diplomatice de lucru, cu scopul de a consolida relațiile externe și de a promova dezvoltarea regională. Pe agendă au fost incluse trei întâlniri diplomatice cu ambasadori acreditați la București: Excelența Sa Kathleen Kavalec, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Excelența Sa Han Chunlin, Ambasadorul Chinei și Excelența Sa Reuven Azar, Ambasadorul Israelului.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme importante, precum proiectele de investiții, infrastructura educațională și aeroportuară, promovarea turismului și schimburi multiculturale.

Această serie de întâlniri diplomatice face parte din planul de promovare al potențialului economic și turistic al județului Maramureș, și este o continuare a vizitelor precedente din luna februarie a acestui an, în cadrul cărora Ionel Bogdan a avut discuții despre o colaborare la nivel bilateral cu alți patru ambasadori acreditați la București: Excelența Sa Nicolas Warnery, Ambasadorul Franței, Excelența Sa Dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei, Excelența Sa Paweł Soloch, Ambasadorul Poloniei, și Botond Zákonyi, Ambasadorul Ungariei.

“Dezvoltarea durabilă este un punct important după care ne ghidăm atunci când implementăm proiectele pentru infrastructură, sănătate, educație, turism sau pentru servicii sociale. De când am început acest mandat de președinte al Consiliului Județean Maramureș, am decis că este imperativ să punem accent pe colaborarea externă și să oferim o pesrpectivă internațională asupra tuturor proiectelor desfășurate în Maramureș, iar în acest fel am sporit vizibilitatea județului. Aceste serii de întâlniri diplomatice vor continua și în viitor, deoarece suntem convinși că acest factor internațional va aduce doar oportunități și reușite parcursului ascendent al Maramureșului”, a declarat Ionel Bogdan, președintele administrației județene.