AUDIO | Inteligența artificială învie Beatles: toți membri trupei 'cântă din nou împreună'

Melodiile solo ale lui Paul McCartney și John Lennon au fost remasterizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a include armoniile și vocile celorlalți patru membri ai trupei Fab Four, scrie jpost.com.

Melodii solo ale lui Paul McCartney și John Lennon au fost reimaginate ca melodii Beatles cu ajutorul inteligenței artificiale, iar acestea îi fac pe fani să plângă.

Piesa "New" a lui McCartney de pe albumul omonim din 2013 a fost trecută printr-un program de inteligență artificială pentru a o face să sune ca și cum ar fi fost înregistrată de The Beatles și nu de el solo.

Această versiune remasterizată include armonii din partea celorlalți membri ai trupei, iar vocea lui McCartney a fost atenuată pentru a-l face să sune ca atunci când era mai tânăr.

Cine folosește inteligența artificială pentru a crea noi cântece Beatles?

Acest videoclip a fost încărcat pe YouTube de către utilizatorul Dae Lims, un cont creat pe 23 aprilie care a încărcat până acum șase randări AI, inclusiv cele legate de Beatles, mai exact de McCartney.

Același cont a încărcat un alt aranjament Beatles al piesei "Grow Old With Me", înregistrată de John Lennon în 1980, în același an în care a fost ucis. Cu ajutorul inteligenței artificiale, au fost adăugate vocile foștilor săi colegi de trupă, rezultatul final părând că ar fi putut fi extras direct de pe albumul Let It Be.

Melodia originală a fost lansată pe albumul Milk and Honey în 1984. Când antologia The Beatles a fost lansată un deceniu mai târziu, a fost una dintre melodiile pe care ultimii membri rămași în trupă s-au gândit să o remasterizeze.

Ascultătorii de pe YouTube par foarte încântați de aceste noi melodii. Unii au scris că i-au făcut să plângă, iar alții au spus că sună "exact ca un nou cântec Beatles".

Dar aceasta nu este prima dată când cineva folosește inteligența artificială pentru melodii Beatles. Regizorul Peter Jackson a avut o echipă care a folosit IA atunci când a realizat filmul Let It Be, care a devenit în cele din urmă serialul The Beatles: Get Back.

Până în prezent, nu a existat niciun răspuns din partea celor rămași din trupa Beatles sau a altor deținători de drepturi asupra moștenirii Beatles. Cu toate acestea, dacă ne luăm după istorie, aceștia vor cere probabil ca melodiile să fie retrase de pe YouTube imediat ce vor afla de ele.