Inter Milano în finala LC: Inzaghi – Pentru noi a fost un vis la început, dar am crezut mereu în el

Tehnicianul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, a declarat, marţi seară, după calificarea în finala Ligii Campionilor, că pentru formaţia sa ultimul act al competiţiei continentale a fost un vis la început, însă un vis în care nu a încetat să creadă, potrivit news.ro.

“Probabil că ne vom da seama în următoarele zile ce am reuşit, pentru noi a fost un vis la început, dar am crezut mereu în el, am avut o cursă extraordinară împotriva unor echipe mari, aceşti băieţi au crezut încă din prima zi. Să câştigăm astfel o semifinală, un derbi, este incredibil, băieţii merită felicitări. Am înfruntat-o pe AC Milan de atât de multe ori, în ultimele luni am jucat patru derbiuri şi le-am câştigat pe toate. Ei au calitate foarte bună, dar băieţii s-au descurcat foarte bine”, a spus Inzaghi.

“Din 1 aprilie până la 16 mai am jucat tot timpul. Mâine (n.r. – miercuri) avem zi liberă pentru că nu ne-am oprit nicio zi începând din 1 aprilie. A fost o călătorie intensă, dar m ajuns în două finale şi ne-am revenit în campionat. Băieţii merită felicitări, au deppus eforturi foarte mari. Este un obiectiv pe care ni l-am dorit şi pe care l-am atins cu multă muncă. Sunt mândru că sunt la acest club”, a mai afirmat el.

Echipa italiană Inter Milano a câştigat marţi Derby della Madonnina, pe teren propriu, învingând cu 1-0 echipa AC Milan şi este prima calificată în finala Ligii Campionilor ediţia 2023.