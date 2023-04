Internaţionalul galez Josh Navidi se retrage din activitatea competițională: o accidentare în zona gâtului l-a ținut departe de teren timp de 1 an de zile

Internaţionalul galez Josh Navidi, component al echipei de rugby Cardiff Blues, a anunţat că este obligat să se retragă din activitatea competiţională ca urmare a unei accidentări pe care a suferit-o în zona gâtului şi care l-a ţinut departe de teren din vara anului trecut, scrie AFP.

"Din păcate, Josh Navidi (32 ani) nu a reuşit să se recupereze după o accidentare gravă suferită la gât într-un meci-test cu Africa de Sud, disputat în vara anului 2022, şi va agăţa astfel ghetele în cui", a indicat clubul acestuia.

Navidi, care a jucat de 184 de ori pentru Cardiff Blues, pune capăt unei cariere prestigioase, el reuşind să câştige cu naţionala galeză trei trofee în Turneul celor Şase Naţiuni, inclusiv cel din 2019 cu Grand Şlem.

Cu 33 de selecţii la prima reprezentativă a Ţării Galilor, Navidi a disputat şi semifinala CM 2019 din Japonia, unde "dragonii" au fost învinşi de Africa de Sud, ce avea să devină campioană mondială.

"A juca pentru Ţara Galilor a fost o mândrie pentru mine, nu voi uita niciodată ce sentimente am avut când am fost convocat pentru prima dată. Au fost atât de multe momente marcante în aceşti ani, de la Marele Şlem din 2019 din Six Nations până la a fi căpitan împotriva Irlandei acasă, apoi evoluţia noastră la Cupa Mondială din Japonia din 2019 când am atins semifinalele (...) Toate aceste momente vor rămâne mereu cu mine", a spus Navidi.

El a reuşit să câştige, în 2018, cu Cardiff Blues, trofeul în Challenge Cup, cea de-a doua competiţie valorică europeană inter-cluburi.