INTERVIU cu Elena Vlad, membru în Consiliul superior al CECCAR: Fără informatizare profesia de contabil nu ar fi putut și nu va putea să progreseze!

Elena Vlad, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Constanța, membru în Consiliul superior al CECCAR, susține în cadrul unei interviu că meseria aleasă, cea de contabil, i-a oferit cele mai mari satisfacții în viață și recunoaște clar că fără informatizare profesia nu ar fi putut, nu poate și nu va putea să progreseze.

”Alexandra Rizea: Vă rugăm să evocați principalele etape ale afirmării dvs. în profesia contabilă, în strânsă legătură dintre trecut, prezent și viitor.

Elena Vlad: Dacă ar fi să fac o retrospectivă a propriei experiențe de muncă și viață, mă gândesc, cu nostalgie, la momentul în care eram angajată la „Confort Urban” – serviciul de contabililate – și doream să fiu membru al CECCAR. Era în anul 1990, primul an după Revoluție, când totul era în schimbare; viața ni se modificase pe toate palierele foarte rapid. Cu acest gând am pășit pragul Filialei CECCAR Constanța și am inițiat demersurile pentru a deveni contabil autorizat cu studii medii. Am parcurs apoi toate etapele și am devenit profesionist contabil. Pentru că mi-a plăcut ceea ce făceam, m-am preocupat să-mi valorific experiența acumulată și am înființat un birou de contabilitate. Astfel, am pornit în marea „aventură” a acestei minunate profesii. Pentru că eram absolventă a Facultății de Drept, am „cochetat” cu lichidările judiciare și, uite așa, am ajuns la concluzia că este necesar să am și studii economice superioare. Zis și făcut: peste patru ani am devenit economist și am reluat accesul la CECCAR pentru a deveni expert contabil. Am parcurs, din nou, toate etapele: examenul de acces, efectuarea stagiului și promovarea examenului de aptitudini. Între timp, am fost cooptată în Comisia de disciplină a Filialei CECCAR Constanța pentru ca, ulterior, să ajung membru în Consiliul superior al Corpului. Așadar, parcursul meu profesional a fost unul foarte firesc; am urcat fiecare treaptă în această profesie, nu am sărit nicio etapă, am muncit mult, m-am preocupat să devin un profesionist contabil de calitate. Niciodată nu am făcut rabat la calitate, profesia de expert contabil mi-a adus multe satisfacții atât în carieră, cât și materiale. Astăzi pot spune că momentul în care am ales această profesie a fost unul dintre cele mai responsabile și de succes din viața mea. Dacă ar fi să o iau de la capăt, la fel aș proceda.

Convingerea pe care ați exprimat-o oferă o deschidere semnificativă pentru abordarea relației dintre profesioniștii contabili și căile consolidării pozițiilor lor pe piața de profil, inclusiv din perspectiva raporturilor cu clienții.

La nivelul filialelor Corpului beneficiem de programe de pregătire profesională care sunt, în prezent, adaptate la condițiile actuale determinate de prelungirea pandemiei, accentul fiind pus pe cursurile desfășurate online. Viața a impus să ne adaptăm la sistemele oferite de noile tehnologii. Înainte de pandemie, la filiala Constanța se organizau întâlniri cu membrii, cu reprezentanții instituțiilor cu care colaborăm în domeniu. Aveam reuniuni cu reprezentanții ANAF, Casei de Pensii, AJOFM, pe diverse teme profesionale, aveam grupuri de lucru în acest scop. Acestea s-au mutat, în noile condiții, în mediul online. În ceea ce privește poziția pe piață, respectiv relațiile cu clienții, pot afirma că sunt construite și menținute de fiecare coleg în parte, într-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă. Așa, de exemplu, atunci când un client se transferă de la un cabinet la altul, noi, profesioniștii contabili, colaborăm astfel încât procesul de predare/preluare a lucrărilor să se desfășoare în cele mai bune condiții, urmărind – ca să spun așa – să facem viața frumoasă și ușoară pentru clientul nostru. Pe baza experienței mele profesionale pot spune că am colaborat foarte bine cu toți colegii, atât în momentul în care am predat un client, cât și atunci când am preluat unul nou. Este foarte important ca acest transfer să se realizeze în cele mai bune condiții și pot afirma, cu certitudine, că am avut o colaborare foarte bună cu colegii în acest sens.

Exemplul pe care l-ați dat evidențiază și un alt aspect, pe care vă rog să-l abordați, și anume modul în care calitatea de membru al CECCAR a influențat și influențează evoluția relațiilor interumane cu componenta lor esențială, aceea de exercitare a profesiei.

Calitatea de membru al CECCAR a influențat semnificativ parcursul meu profesional; pot să spun chiar că hotărâtor. Dacă nu aș fi fost membru expert contabil, nu aș fi putut aplica pentru diverse joburi și nici nu aș fi putut participa la activitatea unor diverse grupuri de lucru. Faptul că în CV-ul meu este precizat că sunt expert contabil, respectiv membru al CECCAR, reprezintă o garanție, un plus de valoare. Organismul nostru profesional a avut o evoluție semnificativă în ultimii ani, fiind prezent în majoritatea grupurilor de lucru de la nivelul administrației centrale și locale, precum și în organisme profesionale internaționale. Membrii CECCAR participă activ la procesul legislativ, inclusiv prin acordarea de consultanță de specialitate. Am avut colegi care au reprezentat profesia contabilă la cel mai înalt nivel, care au participat activ la elaborarea unor acte normative foarte importante. De asemenea, la nivel local, filiala Constanța se preocupă permanent ca profesioniștii contabili să fie într-o relație directă, de conlucrare, cu administrația locală, cu mediul de afaceri. De pildă, în momentul de față, oferim, la nivelul filialei, asistență de specialitate cu privire la procedura de implementare a schemei de ajutor de stat în domeniul HoReCa. Cum se știe, în județul nostru, aflat pe malul Mării Negre, au o pondere mare agenții economici care își desfășoară activitatea în acest domeniu. Noi, profesioniștii contabili, suntem permanent la curent cu toate modificările care intervin în actele normative, fiind pregătiți să implementăm aceste scheme de ajutor de stat puse la dispoziția mediului de afaceri afectat de pandemie.

Accentul pe care-l puneți pe capacitatea de adaptare la realitățile în continuă schimbare reprezintă, cu siguranță, cheia succesului în profesie. Din acest unghi de vedere, care este opinia dvs. despre viitorul profesiei contabile?

„Destinul” profesiei contabile se află în strânsă legătură cu cerințele erei digitale. Fără informatizare, profesia noastră nu ar fi putut și nu va putea să progreseze. Organismul nostru profesional pune la dispoziția membrilor și oricăror alte părți interesate materiale de specialitate pe teme actuale ale profesiei noastre, precum modul în care profesioniștii contabili și profesia pe care inerent o reprezintă se pot adapta la schimbările și provocările viitorului. Astfel venim în sprijinul membrilor noștri și al mediului de afaceri cu noi informații, cu documente emise de organisme internaționale de profil, precum International Federation of Accountants, Accountancy Europe și nu numai, menite să ne ajute în desfășurarea activității noastre. Un exemplu în acest sens este și articolul Dileme etice în era digitală, elaborat de Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări. Articolul este foarte interesant, analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conștiință etică” a organizației. Astfel, ne aflăm cu un pas înainte în conceperea și realizarea obiectivelor care vor permite, cu certitudine, să facem față cu succes, fiecare în parte și toți împreună, provocărilor din viitorul mai apropiat și mai îndepărtat.”

interviu preluat din ceccarbusinessmagazine.ro