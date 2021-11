Interviu cu regizorul Darrell Van Citters: 'Tom şi Jerry' nu încearcă să se distrugă unul pe celălalt în rivalitatea lor, ci se comportă ca doi frați

Regizorul Darrell Van Citters vorbeşte într-un interviu publicat în exclusivitate de News.ro despre noul serial din franciza „Tom şi Jerry”, despre violenţă şi umor în animaţie, subliniind că dinamica celor doi rivali nu este antagonistă, ci se bazează în multe privinţe pe dragoste şi prietenie.

„Tom şi Jerry la New York” va fi difuzat de postul Boomerang începând cu 15 noiembrie, în fiecare zi, de la ora 17:00. Serialul îi duce pe cei doi rivali nu doar prin hotelul elegant ce apare în cel mai nou lungmetraj lansat în cinematografe, dar şi în Central Park, muzee, magazine şi vagoane de metrou. În plus, personaje amuzante din lungmetraj apar în serial.

Darrell Van Citters este regizor şi producător cu peste 45 de ani de experienţă în animaţie. Cariera sa a început la Studioul Walt Disney, ca animator grafic pentru „Vulpea şi Câinele”, a fost apoi regizor al scurtmetrajului animat „Fun with Mr. Future” şi membru în dezvoltarea filmului „Cine vrea pielea lui Roger Rabbit?”.

S-a mutat la Warner Bros. Animation, unde a regizat scurtmetrajul „Bugs Bunny: Box Office Bunny”. Printre creaţiile sale se numără şi memorabila reclamă „Hare Jordan” pentru Nike, cu Bugs Bunny şi Michael Jordan. După ce a părăsit Warner Bros, a format Renegade Animation, unde în ultimii 30 de ani a regizat zeci de reclame, proiecte direct-to-video, secvenţe de titlu şi mai multe seriale de televiziune, inclusiv „Hi Hi Puffy Ami Show”, „The Men Men Show”, „Tom şi Jerry se dau în spectacol” şi „Tom şi Jerry la New York”. De asemenea, a scris două cărţi despre istoria animaţiei, „Colindul de Crăciun al domnului Magoo: Realizarea primei animaţii speciale de Crăciun” şi „The Art of Jay Ward Productions”.

Despre noul serial, el spune că e distractiv şi pentru că personajele au fost plasate într-un mediu urban, ceva ce nu a mai făcut până acum.

Lipsa barierei lingvistice, relaţia dintre cele două personaje, care nu este bazată pe ură, ci mai degrabă pe prietenie şi dragoste, muzica şi umorul de situaţia sunt elementele cheie ce au făcut din „Tom şi Jerry” una dintre cele mai iubite serii animate.

La ce ne putem aştepta de la serialul „Tom şi Jerry la New York”?

Darrell Van Citters: Lucrez pentru „Tom şi Jerry” din 2013 şi ceea ce este atât de distractiv la acest serial este că am plasat personajele într-un mediu urban, ceva ce nu am mai făcut până acum. A fost minunat să vedem cum se descurcă într-un cadru nou. Cu toate acestea, ar trebui să vă aşteptaţi în continuare la energia clasică a lui Tom şi a lui Jerry în ceea ce priveşte umorul, rivalitatea, ritmul alert al serialului. De asemenea, ne-am străduit foarte mult să păstrăm imagini similare din serialul clasic „Tom şi Jerry”, astfel încât, deşi conţin detalii noi şi diferite, „Tom şi Jerry la New York” să aibă totuşi un element te duce cu gândul la serialul predecesor, care a fost iubit de atât de mulţi ani.

Care este ingredientul care a făcut din „Tom şi Jerry” un astfel de succes global?

Darrell Van Citters: Cred că ceea ce îi bucură cel mai mult pe oameni este faptul că nu există nicio barieră lingvistică. Oricine poate relua vizionarea serialului oricând şi se poate bucura de el, deoarece se bazează pe comedie fizică. O mulţime de seriale mizează astăzi pe comedia prin dialog care nu se adaptează bine, sincer. De asemenea, este important să recunoaştem că „Tom şi Jerry” nu încearcă să se distrugă unul pe celălalt în rivalitatea lor, ci se comportă, mai degrabă, ca doi fraţi care se ceartă. Dinamica lor nu este antagonistă, ci se bazează în multe privinţe pe dragoste şi prietenie.

Există aspecte interesante ale serialului, în afară de noua locaţie?

Darrell Van Citters: Am inclus, de asemenea, o serie de episoade bazate pe muzică în care există o poveste, dar mai degrabă o poveste neconvenţională, şi cred că oamenii se vor bucura cu adevărat de acestea; au fost cu siguranţă şi foarte distractiv de făcut.

Cum credeţi că s-a schimbat animaţia de când v-aţi început cariera?

Darrell Van Citters: Cea mai mare schimbare este că înainte totul se făcea manual, dar acum totul se bazează pe calculator, ceea ce este un sentiment cu totul diferit. Acestea fiind spuse, computerul accelerează lucrurile şi ar fi imposibil să se atingă termene limită fără el. Cu toate acestea, umorul este ceva care nu se va schimba vreodată. Iar dacă acesta se schimbă, atunci franciza dispare.

Unii ar putea spune că serialele precum „Tom şi Jerry” sunt destul de violente, credeţi că serialul ar trebui să se modernizeze şi să se adapteze pentru a fi „mai puţin brutal”?

Darrell Van Citters: Problema este că dacă scoatem prea multe dintre acele momente, riscăm să reducem farmecul serialului. Dacă doriţi ca Tom şi Jerry să fie adevăraţi şi autentici, atunci trebuie să existe un anumit nivel de conflict. Totuşi, acţiunea s-a atenuat mult de la cea originală, asta este sigur. Acesta este motivul pentru care este foarte important să ne amintim că esenţa seriei nu este despre două personaje care încearcă să distrugă, ci despre dragostea frăţească unde există în mod natural competiţie şi urmărire.

Aveţi o legătură specială cu New York-ul care v-a făcut să alegeţi acest oraş printre altele?

Darrell Van Citters: În mod ciudat, nu am o relaţie apropiată cu New York-ul, deşi am vizitat oraşul de multe ori. Ne-a plăcut ideea de a trimite aceste personaje într-un mediu urban, deoarece Tom şi Jerry au fost întotdeauna blocaţi în suburbii, aşa că a fost interesant să vedem ce ar putea face în oraşul care nu doarme niciodată.

Acum că i-aţi adus pe Tom şi Jerry la New York, există planuri să duceţi personajele în altă parte?

Darrell Van Citters: Totul depinde de cât de apreciat va fi serialul „Tom şi Jerry la New York”. Avem atât de multe idei despre unde ar putea fi Tom şi Jerry. Vrem să îi ducem în diferite locuri ce pun în valoare cu adevărat serialul. Sperăm, într-adevăr, într-un alt sezon care să ne permită să le extindem călătoriile şi mai mult, deoarece sunt atât de multe locuri în Europa şi America de Sud, unde ni-i putem imagina pe Tom şi Jerry distrându-se de minune.