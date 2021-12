INTERVIU Medicul lui Benjamin Netanyahu a ajuns consilierul personal al lui Nicolae Ciucă: Herman Berkovits explică cum scapă Israelul de COVID-19

Profesorul Herman Berkovits, medicul şi prietenul fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, este consilier onorific al premierului Nicolae Ciucă. El a explicat pentru News.ro că pastila anti-Covid creată de Pfizer şi denumită paxlovid ajunge miercuri la pacienţii din această ţară. Premierul actual al Israelului a declarat în noiembrie că ţara sa a semnat un acord cu Pfizer pentru achiziţionarea acestui medicament creat special pentru boala COVID-19, imediat după ce acesta va primi aprobarea FDA. Medicamentul este un antiviral care se administrează pacienţilor acasă, după ce aceştia sunt văzuţi de către un medic. Sunt prevăzute în tratament două tablete pe zi, timp de 5 zile, în cazul pacienţilor cu forme uşoare şi medii de boală, dar care au risc crescut de a face complicaţii, forme severe de boală. Dr. Berkovits: "După 5 zile nu mai are acelaşi efect pe care îl are în primele 2 zile".

"În urmă cu o săptămână, FDA din America a recunoscut şi a dat ca un ordin de urgenţă pentru un medicament nou care este produs de către Pfizer. Acest medicament nou a fost preluat şi de către Israel, duminică, în urmă cu trei zile, tot cu aprobare de urgenţă ca să fie adus aici.

De mâine vor apărea în Israel zeci de mii de doze din acest medicament nou.La ce este bun acest medicament nou? Este o tabletă care poate fi dată numai acasă, singur, poţi să iei, dar sigur, este important ca să fie de la un medic, acesta se ia la fiecare 12 ore, este vorba despre două tablete pe zi, la 12 ore, sunt 10 tablete care vor fi date timp de 5 zile , se vor da la pacienţii care sunt într-o formă uşoară sau într-o formă medie şi care sunt diagnosticaţi cu boala între 3 şi 5 zile.

Deci sunt date la aceşti pacienţi care sunt cu forme uşoare, medii şi cu un risc ridicat de mortaliate sau de morbiditate. Este foarte important ca să se dea în aceste câteva zile deoarece după 5 zile nu mai are acelaşi efect pe care îl are în primele 2 zile", a explicat pentru News.ro profesorul Herman Berkovits.

Paxlovid este un medicament care are puterea să reducă mortalitatea cu până la 90%, spune Prof. Berkovits. În plus, efectele secundare sunt minime, iar tratamentul este eficient şi pentru varianta omicron, mai afirmă medicul.

"Se ştie că acest medicament nou reduce mortalitatea chiar până la 90%. Nu numai asta, se crede că efectele secundare pe studiile care s-au făcut au fost foarte minore. Este foarte important să ştim că acest medicament nu are nevoie de supraveghere medicală, va fi dat acasă, este destul de scump, costă în jur de 500 de dolari 10 tablete. Este important să ştim că putem să-l luăm singuri şi că după 5 zile ne vom simţi mai bine.

În Israel s-au diagnosticat deja peste 2000 de cazuri de omicron, trebuie să ştim că această tabletă ajută şi la omicron, nu numai în cazul variantelor vechi ale virusului. Se pare că în Israel, în 10 zile, 90% va fi variantă de Omicron. Foarte mulţi copii deja sunt bolnavi la noi, vaccinarea este importantă, nu numai pentru copii, cu booster-ul, la noi a început deja vaccinarea de la 5 ani la 11 ani, nu sunt cazuri complicate, nici de miocardite, acea infecţie la inimă de care se tot vorbeşte, vaccinul este important, dar ne luptăm şi cu alte medicamente, cu acesta de la Pfizer, este un medicamen antiviral, este o combinaţie de alte două medicamente antivirale, să sperăm că în curând vom avea şi alte medicamente", a adăugat Prof. Berkovits.

Israelul, ţara care s-a mişcat rapid. Este prima ţară în care ajunge pastila anti-COVID şi prima care a vaccinat toată populaţia cu serul anti-COVID. Tot aici a început deja vaccinarea cu doza 4 de vaccin. Dr. Berkovits: "Din cele 85 de cazuri grave pe care le avem, foarte mulţi pacienţi sunt nevaccinaţi". A treia doză de vaccin în Israel, administrată după 3 luni de la rapel.

"Noi ne mişcăm foarte repede în toate domeniile, noi am fost primii care am început vaccinarea, eu am fost poate primul om în lume, am dat vaccin fostului premier israelian, noi am dat şi vaccinul booster primii în lume, primii care am vaccinat femeile gravide, primii în lume care am dat celor cu vârsta sub 12 ani, este important să avem cât mai puţină mortalitate. La noi există acum în jur de 85 de cazuri grave, nu avem chiar aşa de multe, însă din cele 85 de cazuri grave şi 130 de internări câte avem, sunt foarte mulţi care sunt nevaccinaţi. 85% sunt nevaccinaţi, deci vaccinul este important, acum ne mişcăm repede ca să putem trata în formele uşoare şi medii bolnavii acasă.

S-a dat şi o aprobare în urmă cu două zile ca să se dea booster-ul, a treia doză după 3 luni deja, deci cei care au făcut două vaccinuri pot, după 3 luni, să facă booster-ul, s-a început vaccinarea cu doza 4, încă deocamdată este la început, este vorba despre un spital une medicii şi surorile vor primi a patra vaccinare, este vorba ca această vaccinare să se facă la cei cu vârsta de peste 60 de ani, pentru cadrele medicale şi pentru cei cu boli grave.

S-a început uşor, nu este chiar foarte multă lume, dar se vorbeşte intens despre ca această categorie de persoane să primească doza a patra de vaccin", a spus Prof. Berkovits.

Situaţia vaccinărilor în Israel. Din peste 9 milioane de oameni, peste 6 milioane sunt vaccinaţi cu prima doză. Testarea în masă, un factor esenţial penru controlul epidemiei în această ţară. Zilnic se fac în Israel până la 150.000 de teste. O societate formată din peste 70 de medici propune măsuri Guvernului israelian, iar întrunirile acestei societăţi se fac zilnic. Certificatul verde, introdus în Israel peste tot.

"Şi noi avem, din păcate, populaţie care nu s-a vaccinat, avem o populaţie de în jur de 9.300.000 de locuitori, 6.500.000 sunt vaccinaţi cu prima doză, sunt 5.900.000 cu a doua doză, 4.200.000 cu a treia doză. Există o grupă de populaţie...orice le spui, nu vor să facă vaccinarea, din această populaţie sunt din păcate cazuri grave şi critice în spital. Foarte important este să se lămurească importanţa vaccinării de către persoanele religioase, la noi aşa au ieşit în ultimul timp. Eu îmi închipui că în fiecare an vom avea o variantă a acestei boli, va trebui în fiecare an să ne gândim să facem acele vaccinuri exact cum le facem pentru gripă, dar cred că această variantă va dispărea curând şi ne vom putea întoarce la o viaţă normală.

Să ştiţi că în Israel testarea este enormă, nu există testare mai puţin de 70.000, 80.000, până la 150.000 de testări pe zi, majoritatea acestor testări sunt gratuite, nu se plăteşte, aceste societăţi de medicină şi asigurări care sunt în Israel asigură gratuit aceste testări. Eu astazi am făcut vreo 10 testări, avem foarte mulţi bolnavi, şi sunt gratuite, sunt sute de mii de testări în fiecare lună, este foarte importantă testarea.

La noi există o societate de medici formată din cei mai importanţi medici ai Israelului, care se ocupă de toate formele de medicină, în jur de 75 de medici, aceştia se întâlnesc aproape în fiecare zi , iau anumite hotărâri şi aceste hotărâri sunt trimise la Guvern. Ei propun şi Guvernul hotărăşte. La noi acel certificat verde a intrat, am văzut că în România sunt foarte multe discuţii, la noi a intrat în vigoare, avem tot timpul certificatul verde, cei care nu au booster-ul făcut au probleme să intre în anumite mall-uri. La anumite festivităţi de copii, copiii care nu sunt vaccinaţi trebuie să facă în aceeaşi zi test antigen sau PCR ca să poată intra la tot felul de evenimente. Avem în şcoli foarte multe examinări de antigen (teste), încercăm să deschidem şcolile, au fost deschise până acum fără să fie prin zoom, din păcate, din cauza acestei variante, foarte mulţi copii sunt bolnavi şi o parte din clase lucrează prin zoom. În altă parte, unde vaccinarea este peste 70%, se lucrează faţă în faţă", a precizat Prof. Berkovits.

Măsuri speciale în Israel pentru cei care pleacă şi vin dinspre zonele roşii. Autorităţile din această ţară vor să-i ţină numai 3 zile pe cei care vin din ţările roşii, astfel încât să nu fie afectată foarte mult economia

"Se caută să se închidă aeroporturi pentru cei care vin din ţările roşii, când a început Omicronul Israelul a închis zborurile dinspre toate ţările din Africa. Franţa, SUA, Marea Britanie, de exemplu, sunt ţări roşii, ca să ieşi în aceste ţări roşii trebuie să ai aprobare şi ca să intri din aceste ţări în Israel trebuie să faci cel puţin două examinări (teste). Până acum, fiecare persoană care intră din aceste ţări roşii era vorba să intre 7 zile în izolare şi ei fac două examinări, una la aeroport şi una în ziua a 7-a, deja se vorbeşte ca izolarea să fie numai de 3 zile, se caută să se ajute ca populaţia să intre şi să lucreze pentru că ne e teamă, dacă această populaţie intră prea mult în izolare, are repercusiuni economice", a explicat, pentru News.ro, Prof. Herman Berkovits.