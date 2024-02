Intrakat - AKTOR - Contractele problematice din România și căutarea de oportunități

România pare a fi a doua piață vizată sau al doilea „pilon” al grupului deja unificat Intrakat - AKTOR, iar Alexandros Exarchou, vicepreședinte al Consiliului de Administrație și director executiv al grupului, a lăsat să se înțeleagă, și asta chiar de mai multe ori, că respectiva piață balcanică prezintă interes din mai multe puncte de vedere pentru compania pe care o conduce, o companie listată la Bursa de Valori din Atena. Unul dintre obiective este clarificarea situației proiectelor sau, altfel spus, avansarea unor lucrări importante de infrastructură considerate problematice din perioada în care AKTOR era la apogeul activității sale în această țară, dar a avut probleme cu autorități locale sau cu proiecte.

Cele mai problematice 3 proiecte din România vizează două contracte de proiecte feroviare în valoare de 94 și, respectiv, 93 de milioane de euro, semnate în 2022. Este vorba despre Lotul 5 și Lotul 1 al proiectului de reabilitare și întreținere a căii ferate București-Constanța. De asemenea, grupul realizează și tronsonul 3 din proiectul major al Centurii Bucureștiului (180 de milioane de euro). Adică este vorba de 3 contracte în valoare totală de aproape 350 de milioane de euro, o parte din portofoliul total din această țară care se ridică la 1-1,2 miliarde de euro. În România, compania care desfășoară proiecte este AKTOR și prin AKTOR a obținut astfel prezența în această țară și compania Intrakat. După cum a precizat Alexandros Exarchou, obiectivul este ca valoarea lucrărilor ce trebuie executate să ajungă la 2,5 miliarde de euro în decurs de trei ani. Se relatează că șeful grupului se deplasează frecvent în țara vecină fie pentru rezolvarea unor probleme legate de proiecte în beneficiul grupului, fie pentru a căuta oportunități, relatează Insider.gr citat de Rador Radio România.

Chiar ieri, vorbind despre proiectele executate de AKTOR în România, Exarchou a subliniat că acolo a avut loc un mic miracol, datorită efortului enorm al personalului companiei din această țară. Rezultatul acestui efort este că la sfârșitul lunii februarie va intra în acțiune primul TBM (mașină de săpat tuneluri), a cărui punere în funcțiune a fost „blocată” timp de 3 ani la unul dintre cele mai mari proiecte de comunicații aflate în curs de executare în România. Iar datorită acțiunilor grupului Intrakat, TBM-urile mult așteptate pentru acest proiect au ajuns la timp.

În plus, el a calificat drept un succes obținerea de către companie a unei revizuiri a prețurilor cu 50% pentru 2 dintre marile proiecte de transport pe care le derulează în România. Grupul Intrakat are un stoc de lucrări neexecutate de peste 1 miliard de euro în România, stoc pe care speră să-l crească la 2 miliarde de euro în viitor. Fluxurile financiare ale Aktor România sunt acum echilibrate, în urma susținerii obținute din partea grupului, iar compania poate finanța de acum execuția proiectelor fără sprijin suplimentar din partea acționariatului.

Planurile cu privire la piața din România

Conducerea Grupului a declarat că aceasta este o zonă care interesează grupul Intrakat - AKTOR pentru extinderea ulterioară, fie în domeniul infrastructurii, fie în domeniul energiei din surse regenerabile, iar potrivit șefului Intrakat, compania va examina, printre altele, și eventualitatea unei activități ulterioare în România, existând și scenarii și informații cu privire la o viitoare înțelegere în România pentru eventuale achiziții etc.

În România, compania intenționează să se dezvolte și în domeniul surselor regenerabile de energie, preconizându-se un demers în acest sens în 2024 prin obținerea de autorizații pentru parcuri eoliene în colaborare cu un investitor strategic.

După cum a relatat vineri insider.gr, Exarchou a vorbit despre o nouă imagine consolidată a grupului care are acum peste 370 de proiecte în dezvoltare, o cifră de afaceri consolidată de peste 1 miliard de euro pe an, 5.800 de angajați în Grecia și în străinătate, un stoc de lucrări rămase de executat de 5 miliarde de euro și înregistrează o revenire pe profit. Din 15 noiembrie 2023, când grupul Intrakat a finalizat achiziția AKTOR, și până astăzi, a plătit (execuție proiecte, furnizori, parteneri, etc.) 280 de milioane de euro, pe lângă prețul de 110 milioane de euro plătit pentru achiziția AKTOR.