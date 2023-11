Intrakat Group a anunţat finalizarea achiziţiei companiei de construcţii Aktor

Grupul grecesc Intrakat a anunţat miercuri finalizarea achiziţiei companiei Aktor Construction, care este activă în proiecte importante de infrastructură în România.

"În urma unui acord de vânzare şi cumpărare, anunţat la începutul anului, şi a aprobării recente a achiziţiei de către Comisia Concurenţei din Grecia, Intrakat îşi sporeşte dimensiunile şi acoperirea pentru a deveni un grup de afaceri de frunte în sectorul construcţiilor din Europa de Sud-Est, extinzându-şi dinamic portofoliul în domenii noi, cum ar fi sursele de energie regenerabilă, stocarea energiei, proiecte de mediu şi imobiliare. Odată cu includerea Aktor, Intrakat va ajunge la un număr de proiecte în derulare cu o valoare totală estimată pentru sfârşitul anului 2023 la aproape 5 miliarde de euro şi, în acelaşi timp, îşi va extinde amprenta internaţională", se arată într-un comunicat al grupului.

Intrakat realizează proiecte complexe de construcţii la scară largă în Grecia şi în alte ţări, prin intermediul unei reţele de filiale înalt specializate din sud-estul Europei, inclusiv România.

Alexandros Exarchou, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie şi CEO al Grupului Intrakat, care cunoaşte industria românească de construcţii din perioada în care a ocupat funcţia de CEO al Aktor (din iulie 2018 până în ianuarie 2021), a salutat decizia Comisiei de Concurenţă din Grecia şi şi-a exprimat angajamentul de a oferi servicii excepţionale în finalizarea proiectelor. Exarchou va prelua, de asemenea, funcţia de preşedinte şi CEO la Aktor.

Intrakat Group are o prezenţă semnificativă în sud-estul Europei. Compania este implicată activ în diverse sectoare, inclusiv proiecte de infrastructură, parteneriate public-privat (PPP), concesiuni, surse de energie regenerabilă (SRE), stocare de energie, dezvoltare imobiliară, proiecte de mediu şi tehnologii digitale. Acţionarul principal al Grupului este Winex Investmets Ltd, controlată de Alexandros Exarchou, Dimitris Bakos şi Ioannis Kaimenakis, investitori implicaţi în transport maritim şi rafinării de petrol. Aceiaşi investitori (A. Exarchou, D. Bakos, J. Kaimenakis), prin vehiculul de investiţii Thrivest Holding Ltd, au intrat şi în sectorul bancar din Grecia controlând Pancreta Bank şi fiind şi acţionari la Attica Bank.