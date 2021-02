Intrările în service ale bicicletelor fixe pentru exerciţii au înregistrat o creștere de 192% în 2020

Bicicletele fixe pentru exerciţii au înregistrat cea mai spectaculoasă creştere a intrărilor în service, în 2020, respectiv de 192% faţă de anul precedent, în timp ce la polul opus se situează categoria produselor de navigaţie auto GPS, cu o scădere de 40%, de la an la an, conform datelor centralizate de o companie specializată în servicii de consultanţă, diagnosticare şi remediere rapidă a defecţiunilor.

"Anul trecut a fost un an altfel, în care am gătit mai mult, am făcut curăţenie mai des, am petrecut mai mult timp pe internet, laptop şi telefon, am început proiecte DIY sau am urmărit programe şi filme la televizor, timp de mai multe ore decât de obicei. Nu a fost o surpriză, aşadar, că şi produsele asociate acestor activităţi, precum televizoarele şi categoriile laptop/desktop şi DIY (aparate electrice de bricolaj) au înregistrat creşteri importante ale intrărilor în service, de peste 30% pentru fiecare dintre categoriile menţionate. La polul opus, cele mai mari scăderi ale intrărilor în service au fost înregistrare la telefoane (-15%) şi produsele electrice de îngrijire a părului (-27%). Una dintre cele mai spectaculoase căderi, dar previzibilă în acelaşi timp, a fost pe categoria produselor de navigaţie auto GPS, de -40%. Toate aceste creşteri şi scăderi au reflectat de altfel şi tendinţele din vânzări de pe piaţa locală", a declarat Irina Mincinopschi, director general Depanero.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis vineri AGERPRES, electrocasnicele mici (SDA - Small Domestic Appliances) au înregistrat cea mai mare creştere a intrărilor în service în 2020, faţă de 2019, de 64%, ca urmare a impactului pe care pandemia l-a avut atât la nivelul comportamentului de cumpărare şi consum, cât şi al utilizării produselor.

Pe fondul creşterii explozive a vânzărilor din categoria electrocasnicelor mici pentru casă, produsul-vedetă de anul trecut, maşina de făcut pâine, a cunoscut şi o creştere a intrărilor în service, de 50%, faţă de 2019, iar categoria Home Care (aspiratoare şi alte aparate pentru îngrijirea locuinţei) a înregistrat un salt de 56%.

Cea mai spectaculoasă creştere a fost consemnată, însă, pe segmentul bicicletelor fixe pentru exerciţii (+192%), iar pe următorul loc s-au situat umidificatoarele şi dezumidificatoarele, cu o creştere de 140%.

În ceea ce priveşte defecţiunile produselor din categoria SDA (Small Domestic Appliances), cele mai frecvente au fost cauzate de suprasolicitarea aparatelor, care a dus la cedarea angrenajelor interne şi a motoarelor, fiind astfel necesară intervenţia specialiştilor.

La nivel general, categoriile SDA+Home Care au reprezentat, anul trecut, 20% din totalul intrărilor în service-ul Depanero, faţă de aproximativ 15% în 2019.

Depanero, specializată în servicii de consultanţă, diagnosticare şi remediere rapidă a defecţiunilor, atât pentru produsele aflate în garanţie, cât şi pentru cele în post-garanţie, are o prezenţă la nivel naţional, cu aproximativ 300 de angajaţi. De asemenea, compania oferă servicii de instalare la domiciliul clienţilor pentru: aparate de aer condiţionat, centrale termice, aparate electrocasnice, echipamente audio-video.