Inundații în Burkina Faso - Cel puțin 13 oameni au murit

Cel puţin 13 persoane au murit şi alte 19 au fost rănite în urma inundaţiilor provocate de ploile torenţiale care au afectat, începând din luna august, Burkina Faso, a anunţat ministrul Culturii, Abdoul Karim Sango, citat joi de AFP. Ţara a decretat stare de dezastru natural.

Întreaga regiune Sahel este afectată în urma ploilor abundente. În statul vecin, Niger, nivelul în creştere al apelor a lăsat în urmă 65 de morţi şi peste 300.000 de sinistraţi. Sudanul, unde au murit aproximativ 100 de persoane, a declarat, de asemenea, stare de urgenţă, iar Senegal a înregistrat şase decese.''Ploile torenţiale au provocat numeroase daune în ţara noastră (...). Până în prezent am înregistrat 13 decese, 19 răniţi, multe case distruse şi numeroşi sinistraţi'', a declarat ministrul miercuri la televiziunea naţională.Victimele au murit prin înec sau după prăbuşirea locuinţelor, deseori precare în această ţară unde 40% din cei circa 20 de milioane de locuitori trăiesc sub pragul sărăciei.Ultimul cadavru găsit este cel al unei femei însărcinate, într-un cartier cu populaţie numeroasă din Ouagadougou, inundat după creşterea nivelului apelor în zona unui baraj.''Confruntat cu pierderea de vieţi omeneşti şi daune materiale cauzate de ploile torenţiale care au afectat ţara noastră, guvernul a declarat miercuri stare de dezastru natural şi a deblocat 5 miliarde de CFA (7,5 milioane de euro) pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă'', a transmis preşedintele Roch Marc Christian Kaboré pe contul său de Twitter. ''Am dat de asemenea instrucţiuni şi ministrului Administraţiei Teritoriale pentru a rechiziţiona întreaga infrastructură publică necesară relocării sinistraţilor'', a adăugat şeful statului.De la jumătatea lunii august, inundaţiile au afectat o mare parte a teritoriului Burkina Faso, inclusiv capitala Ouagadougou.Aproape în fiecare an, în zonele cu risc ridicat, numeroase gospodării sunt afectate în timpul sezonului rece, mai ales din cauza sistemelor defecte de evacuare a apei.În 2019, inundaţiile au provocat moartea a patru persoane în Ouagadougou. Printre acestea s-au numărat locuitori din cartiere sărace, surprinse de creşterea nivelului apelor după ploile torenţiale, notează AFP.