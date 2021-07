Inventatorul tehnologiei ARNm, sceptic cu privire la vaccinurile anti-Covid

Realizatatorul podcastului DarkHorse, Bret Weinstein, biolog evoluționist, îi intervievează pe dr. Robert Malone, inventatorul tehnologiei pe care se bazează vaccinurile ARNm și ADN, și pe Steve Kirsch, antrepenor implicat în cercetarea reacțiilor adverse provocate de terapiile împotriva Covid-19.

Malone este omul de știință care a făcut posibilă realizarea vaccinurilor ARNm împotriva Covid. Kirsch a publicat recent articolul „Ar trebui să mă vaccinez?”, în care explică de ce și cum și-a schimbat părerea legată de vaccinurile anti-Covid după ce el și cele trei fiice ale lui au primit ambele doze ale serului Moderna.

Podcastul durează trei ore, iar concluziile la care ajung cei doi invitați sunt următoarele:

Vezi AICI articolul complet și înregistrarea podcastului, care între timp a fost ștearsă de pe YouTube. Patforma susține că interviul dezinformează și propagă teorii ale conspirației.

Robert Malone a fost oficial exclus de pe pagina Wikipedia legată de vaccinuri și este interzis pe platformele LinkedIn și Youtube pentru că și-a exprimat în mod public temerile legate de riscurile pe care vaccinurile anti-Covid le prezintă – discurs care subminează încrederea în serurile care ar putea pune capăt pandemiei.

REWRITING HISTORY: Dr. Robert Malone, the inventor of the mRNA vaccine, has been officially removed from the vaccine's Wikipedia page, and banned from LinkedIn & YouTube.



His Crime?

He publicly voiced his concerns about the risks of the "vaccines". pic.twitter.com/hIOKkvQGpk