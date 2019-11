Ioan Mang (PSD Bihor): Viorica Dăncilă este preşedintele implicat şi muncitor de care România are nevoie

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat vineri că Viorica Dăncilă este singurul candidat din cursa prezidenţială care are şanse să-l învingă pe Klaus Iohannis, fiind "preşedintele implicat şi muncitor de care România are nevoie".

"Să mergem la vot şi să alegem cu inima. Să nu-i dăm toată puterea unui singur om pentru că împreună cu guvernul lui vor face ce au mai făcut: vor tăia salarii şi pensii, vor face concedieri, vor introduce noi taxe şi impozite şi vor aduce austeritate. Viorica Dăncilă este un om bun, cinstit, o femeie puternică, iar decenţa şi modestia ei sunt exemplare. Este singurul candidat care în calitatea sa de prim-ministru a dovedit că ştie şi poate să ia acele decizii importante care să aducă o creştere reală a bunăstării românilor. Este singurul candidat din cursa prezidenţială care are şanse să-l învingă pe Klaus Werner Iohannis. Îi îndemn pe toţi bihorenii s-o aleagă pe Viorica Dăncilă, preşedintele implicat şi muncitor de care România are nevoie", a declarat, în conferinţă de presă, liderul PSD Bihor, conform AGERPRES.În ultima conferinţă de presă din campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, Ioan Mang şi-a exprimat regretul de a nu-l putea urmări pe candidatul Iohannis într-o dezbatere publică la televiziune cu Viorica Dăncilă."Regret enorm că un - credeam până acum - bărbat, Klaus Werner Iohannis a refuzat orice dezbatere publică la vreo televiziune cu Viorica Dăncilă. Eu îi înţeleg frica, înţeleg şi că este foarte greu să mergi la dezbateri când nu ai nimic a spune. Dar, dacă tot nu ai făcut nimic cinci ani şi te încăpăţânezi să mai vrei încă cinci şi nu mergi la nicio dezbatere, să spui măcar cum a fost în excursii. Să spui cum a fost când se întrunea Consiliul Europei, preşedinţii şi premierii, şi scaunul României a fost liber, când se discuta despre Brexit, pentru că ai considerat că e mult mai important să te plimbi cu soţia prin Pompei şi cu ghid. Dar putea să ne spună şi astea într-o dezbatere. Să ne spună de ce nu s-a implicat şi nu a făcut, în cei cinci ani, absolut nimic. Dacă vă amintiţi era sloganul 'România lucrului bine făcut', în 2014. Atât de bine a considerat că trebuie să facă lucrul încât nu a făcut nimic. Probabil că asta înseamnă din punctul lui de vedere România lucrului bine făcut: să nu facă nimic", a spus Mang.În mesajul lui pe care l-a adresat alegătorilor, liderul PSD Bihor a precizat că ziua de duminică este foarte importantă în perspectiva alegerii între un "preşedinte implicat şi echidistant" şi "alţi cinci ani de scandal şi de absenţă de la Palatul Cotroceni"."Am văzut cu toţii ce a însemnat mandatul actual al preşedintelui Klaus Iohannis: cinci ani de lipsă de implicare, de aroganţă şi ipocrizie, blocaje peste blocaje, vacanţe scumpe peste vacanţe scumpe. Atunci când nu a lipsit din viaţa publică, puţinul timp cât nu a lipsit, preşedintele actual nu a făcut decât să-i împiedice pe alţii să-şi facă treaba", a afirmat Ioan Mang.Preşedintele PSD Bihor i-a îndemnat pe alegătorii bihoreni ca, înainte de a vota, să se gândească nu la ce spun candidaţii, ci la ceea ce a făcut fiecare în viaţă şi în funcţiile pe care le-au ocupat."Să se gândească câţi profesori din România au şapte case, luate din meditaţii. Cine are o condamnare definitivă şi trebuie să dea înapoi statului român sute de mii de euro, câştigate în mod necinstit în urma unor falsuri şi uz de fals. Cine a fraudat fondurile europene şi şi-a plătit sora şi prietenii din banii care trebuiau să ajungă la persoane defavorizate. De asemenea, să se gândească şi la inginerii care dau consultanţă la avocaţi pe bani frumoşi, dar care în viaţa lor nu au avut un loc de muncă în economia reală", a declarat Mang.În antiteză cu aceste persoane, a continuat el, candidatul PSD, Viorica Dăncilă, "nu are niciun schelet în dulap" şi nici nu este şantajabilă cu ceva."Nu are averi, dar are inimă. E un om adevărat, o femeie care la 26 de ani a îndrăznit să înfieze un copil. Cred că asta spune multe despre sufletul ei. Ne-am convins în aceste zile şi ce va însemna guvernarea de dreapta a PNL, pe care actualul preşedinte a impus-o cu votul unor trădători. Pensiile şi salariile vor rămâne plafonate. Programele destinate micilor antreprenori vor fi suspendate, iar multe dintre măsurile de sprijin acordate de guvernul PSD pentru oameni vor fi pur şi simplu anulate. Acest tăvălug al austerităţii şi al atitudinii dispreţuitoare faţă de români poate fi oprit doar de noi. Pe 10 noiembrie şi mai apoi pe 24 noiembrie, trebuie să mergem la vot şi să alegem candidatul care poate uni societatea şi care va lupta pentru binele fiecărui român. Acest candidat este Viorica Dăncilă", a conchis liderul PSD Bihor.