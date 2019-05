Ioana Bran, deputat PSD: Relațiile cu China sunt foarte importante

Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a participat miercuri la o întâlnire bilaterală între membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și o delegație a Comisiei pentru afaceri bugetare din Adunarea Națională Populară a R.P. Chineze.

„În cadrul discuțiilor, atât domnul deputat Sorin Lazăr, președintele comisiei române, cât și E.S. domnul Shi Yaobin, conducătorul delegației chineze și președintele comisiei pentru afaceri bugetare au subliniat importanța diplomației parlamentare şi a dialogului partidelor politice în promovarea cooperării între state.

Discuțiile au fost cordiale, relațiile României cu China progresând mult în ultimii ani. Un rol important a avut, în acest sens, propunerea premierului României, Viorica Dăncilă, de înființare, în 2018, a Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză.

În urmă cu exact 2 ani, pe 8 mai 2017, în calitatea pe care am avut-o atunci, de secretar al Camerei Deputaților, am primit o delegație a Comisiei pentru afaceri externe a Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez. Și atunci, ca și acum, am subliniat importanța pe care partea română o acordă consolidării Parteneriatul Amplu de Prietenie și Cooperare cu China, în special în domeniul relațiilor economice, comerciale și al marilor proiecte de infrastructură”, a precizat Ioana Bran pe Facebook.