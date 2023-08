Ioana Ramona Bruynseels (AUR): PSD și PNL vor distruge clasa de mijloc prin ordonanța austerității

Din păcate, România se remarcă din nou prin circ, prin ceartă și prin lipsă de responsabilitate și de știință. Am putea să spunem cu certitudine noile măsuri fiscale anunțate de Guvernul României nu vizează doar bogații României, ci vizează o întreagă clasă socială, și anume clasa de mijloc, o clasă absolut fundamentală pentru dezvoltarea oricărui stat. Mai precis și mai bine spus, orice stat normal la cap are grijă și susține clasa de mijloc și încearcă să o dezvolte, pentru că de acolo vine dezvoltarea adevărată.

Ei bine, în cazul nostru lucrurile sunt exact la extrema opusă. Încă ceva. Nu mă refer la bogații îmbogățiți peste noapte și nu mă refer nici la nesimțiții care câștigă bani din relația cu statul fără a face aproape nimic sau doar în baza unor relații pe care le au cu unul sau cu altul. Nu mă refer la acei oameni care au avut curajul să își ia viața în propriile mâini.

Mă refer la acei oameni care au plecat de pe băncile școlii, care și-au lăsat locurile de muncă din corporații sau din altă parte și și-au asumat corvoada de a avea propria afacere în România. Într un stat în care controalele sunt multe, funcționarii sunt corupți. Într-un stat în care nu ai garanția că ești sprijinit și că vei reuși indiferent de obstacolele care ți se pun în cale. Ei bine, oamenii aceștia acum, după cum am spus, în loc să fie sprijiniți și susținuți de către stat, din păcate, sunt puși din nou la încercare.

Sunt puși să plătească pentru greșelile făcute de Guvern și pentru campaniile electorale de la anul.

Sunt puși să plătească taxele pe care OMV ar fi trebuit să le plătească, dar OMV, având relații și pile la conducerea României, a ajuns să fie scutită de un miliard de euro. Acest miliard de euro acum se ia de la oamenii de afaceri români. Este oare corect acest lucru? Știți foarte bine răspunsul și îl știu și eu.

Hai să ne gândim la sectorul IT. Știu, unii vor spune lasă-i încolo. Au fost scutiți suficient. Acum să înceapă să plătească. Da, așa este. Poate că ar trebui să plătească mai mult. Poate că da. Ar trebui să dea dovadă de mai multă solidaritate, dar, în același timp, haideți să ne amintim că contribuția sectorului IT la bugetul de stat a fost una pe măsura creșterii acestui sector în România. Și atunci, poate că în acest moment greu, Guvernul României ar fi trebuit să se gândească la proiecte și planuri prin care să atragă alături sectorul IT, să îi facă să contribuie mai mult, fără însă a-i face să se simtă dezavantajați, oprimați și hărțuiți de statul român.

Să nu uităm că, în mod normal, un stat serios își anunță viitoarele taxe cu cel puțin doi ani înainte. O măsură pe care, de altfel, noi, cei de la AUR, am cuprins-o în programul nostru de guvernare.

Însă, în actuala mentalitate și în actuala percepție și gândire a guvernelor PSD, PNL, să se întâmple acest lucru. Nu ei constată pierderile, își constată greșelile și pun presiune pe mediul de afaceri și pe români să plătească pentru greșelile lor. Este corect acest lucru din nou? Știți răspunsul? Apoi, cu construcțiile, ce facem cu HoReCa? Ce facem?

Să nu uităm că în momentul de față avem în afara țării peste 5 milioane de români, o comunitate de oameni aflați în puterea muncii, oameni tineri, oameni care au plecat dincolo și foarte mulți, cei mai mulți dintre ei ajung să se stabilească și să își întemeieze familii acolo, să facă copii, mult mai mulți copii decât ar face în România și să aibă o viață și un viitor acolo. Cu fiecare zi pe care ei o petrec mai mult acolo, cu atât va fi mai greu sau aproape imposibil să îi aducem înapoi.

Oare ce își doresc guvernanții României? Își doresc ca prin aceste măsuri să mai creeze posibilitatea, pentru încă câteva milioane, să plece peste granițe. Își doresc ca această țară să rămână pustie. Își doresc să ajungem să ne punem întrebarea cine va fi ultimul care va stinge lumina în România? Își doresc să fim în continuare doar o simplă piață de desfacere pentru alții și aici să nu se producă nimic și să nu mai avem oameni capabili care care și iau viața în mâini și vor să facă cu adevărat ceva.

Pentru că prin ceea ce ei fac acum ne descurajează pe oricare dintre cei care ne-am dori să creăm ceva aici.

Să nu uităm că oamenii ăștia care au firme și pe care poate mulți dintre noi nu îi plăcem, nu îi acceptăm, îi considerăm îmbuibați, îi considerăm bogați. Poate că suntem, suntem invidioși pe ei. Acești oameni, dacă își închid afacerile, mulți alții rămân fără locuri de muncă. Mulți alții rămân, adică fără pâine pe masă, fără un viitor. În consecință, ce variante au? Au varianta să ia calea străinătății? Asta ne dorim?

Nu ar trebui să ne dorim acest lucru. De aceea vă spun că eu, când mă uit la aceste măsuri, am impresia că ele nu au fost propuse de un român. Eu nu pot să cred că un român poate să vină și să facă astfel de propuneri atât de potrivnice intereselor țării noastre, atât de potrivnice nouă, celorlalți. Măsurile celelalte anunțate cu ieftinirea produselor și așa mai departe, sunt praf în ochi față de ceea ce fac acești oameni acum. Sper din suflet să se trezească, să realizeze pe ce cale greșită au apucat și să își revină la realitate. Sper din suflet să își revină la realitate înainte să primească un răspuns extrem de dur din partea poporului român.

În acest timp, să nu uitați că AUR este aici! Suntem aici pentru români și pentru România. Doamne ajută!