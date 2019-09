Iohannis, Barna și Dăncilă pleacă în SUA: se caută binecuvântarea partenerului strategic

Campania electorală ia o turnură interesantă, asta pentru că cei trei dintre cei mai importanți candidați, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna vor pleca în SUA, cam în aceeași perioadă pentru a participa la diferite evenimente.

Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, după măsurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor să plece din România

Președintele Klaus Iohannis va participa, în perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.

Pe data de 27 septembrie, Viorica Dăncilă va participa la o întâlnire cu oamenii de afaceri din New York, organizată de Camera de Comerț Româno-Americană, informează Digi24.

La rândul său, Dan Barna se va afla în America în perioada 21 – 28 septembrie, la invitația think thank-ului The Center for European Policy Analysis (CEPA), una dintre cele mai influente organizații specializate în Europa de Est și Rusia. Barna ar urma să participe la Forumul anual al CEPA.