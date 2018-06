Iohannis, după avertismentul sumbru al lui Donald Tusk: Noi nu suntem atât de pesimiști. Fondurile alocate din SUA pentru forțe armate în Europa au crescut

Noi nu suntem așa de pesimiști ca domnul Tusk, nu știu de ce e așa de pesimist. Ieri, în șesiunea destinata securității, m-am exprimat clar, și nu am fost singurul, pentru intarirea relatiilor trasnatlantice . Am subliniat importanra relatiilor dintre NATO si Uniune. (..) In ultimii un an si jumatate fondurile alocate din SUA pentru forte armate in Europa au crescut cu 40 la suta. E clar ca relatia pe securitate este intr-o continua consolidare, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat liderii UE să se pregătească pentru „cele mai sumbre scenarii” din cauza preşedintelui american Donald Trump.

„În ciuda eforturilor noastre neîncetate de a menţine unitatea Occidentului, relaţiile transatlantice se află sub o presiune imensă din cauza politicilor preşedintelui Trump. Din păcate, divizările merg mai departe de piaţa de schimb. Voi împărtăşi cu voi evaluarea mea privind situaţia în care ne aflăm. Cred că, în timp ce trebuie să sperăm pentru ce e mai bun, trebuie să ne pregătim şi pentru cel mai sumbru scenariu”, a afirmat Tusk.