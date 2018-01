Iohannis și-a asigurat 'șapte ani în Tibet'

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză a jurnalistului Cătălin Tache, din cotidianul National, pe tema situației politice interne și a modului în care ar putea arăta scena politică românească în următorii ani.

National:

Iata ca, dupa ce a luat decizia inteleapta pentru siguranta viitorului sau politic de a-si da jos celebra geaca rosie si a inghitit „broscoiul” Dancila fara cea mai mica grimasa de greata, Klaus Iohannis tocmai ce si-a asigurat „sapte ani in Tibet” , dupa cum exulta deja colaboratorii sai cei mai apropiati. Care stiu ca, de acum, daca nu cumva va face vreo greseala prea gogonata, pe langa cei doi ani care i-au mai ramas din actualul mandat, Iohannis va mai primi cinci ani in care sa fie „zen”. Deci, in total urmeaza sapte ani in care cam singura preocupare pe agenda prezidentiala va fi politica externa.

Astfel ca, dupa publicitatea uriasa care i se va face chiar inainte de alegerile de la sfarsitul lui 2019, cand va asigura chiar presedintia Uniunii Europene, Iohannis se va putea apleca apoi pasiunii sale pentru deplasari externe, reluand astfel proiectele privind mega-turneele pe alte continente, abandonate in urma „luptei de gherila” din politica romaneasca a ultimului an. Iar de aceeasi seninatate se pare ca se va bucura nu doar Iohannis, dar si Liviu Dragnea, cel ai carui consilieri israelieni, exact ca si in cazul „neamtului” de altfel, tocmai ce se ocupa de „ultimele reglaje”, lucrand de acum doar „la fineturi” pentru a asigura si la varful taberei pesediste alti sapte ani de liniste. Pentru ca, dupa turbulentele politice si sociale tot mai puternice din ultima vreme, acum se pare ca noul „plan de tara” prevede ani buni de acalmie. In timp ce „focare de infectie” vor mai aparea, cu siguranta, dar vor fi tratate doar la nivel local, fara a se mai apela la „anestezia generala” de care deja au inceput sa se planga, culmea, tocmai cei care au aruncat Romania in valtoarea isteriei anticoruptie…

Bun de pus in vitrina!

Oamenii presedintelui tocmai ce isi freaca mainile de multumire ca, gata, pot fi aproape siguri ca nu va fi nevoie sa-si caute alte locuri de munca pentru urmatorii ani.