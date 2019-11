Iohannis revine la 5 ani de la expresia `Ghinion!`: Între timp e folosită într-o notă glumeață

Președintele Klaus Iohannis a declarat, la 5 ani de la momentul în care a dat un răspuns nefericit cu privire la șansa sa de a avea mai multe case, comparativ cu alți profesori, spunând "Ghinion!" că nu a vrut să jignească pe nimeni, iar între timp expresia este folosită într-o notă glumeață.

"Acea declarație a fost interpretată, dar între timp costat că este o sintagmă folosită într-o notă glumeață. Nu a fost intenția mea, sper că nu s-a simțit nimeni jignit", a spus Klaus Iohannis.

Întrebat cu privire la casele pe care le are în proprietate și la care face referire și contracandidata sa, Iohannis a completat: "Nu este nicio vulnnerabilitate. Doamna Dăncilă este prost informată. Eu nu am nicio problemă, nici în civil, nici în penal, nu sunt șase, sunt cinci case între timp, fiindcă una a fost eliminată. Acea problemă a apărut când am apărut în politică, a fost creată de PSD. Câtă inventivitate la PSD, dacă din 2000 tot cu asta au ieșit. Sunt un om cinstit, le-am cumpărut legal și cinstit, iar acele chestiuni care s-au dezbătut în justiție sunt chestiuni de procese civile, spunea doamna Dăncilă că sunt chestiuni de penal, eu nu am avut niciodată chestiuni penale. Nu am nimic de ascuns".

Răspunsul cu privire la "Ghinion" vine la 5 ani de la momentul în care Klaus Iohannis a participat la emisiunea Gândul. La acea vreme, întrebat ce gândeşte un profesor când aude că un alt cadru didactic a putut cumpăra din salariu şase case, Iohannis, a răspuns ”ghinion”. Şi a completat ulterior: ”ghinion pentru mine”.