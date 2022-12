Iohannis se extrage din Scandalul ratării intrării în Schengen: Chit că în țară sunt așteptări foarte mari (Video)

Președintele Klaus Iohannis dă impresia că înpresia că încearcă să se extragă din Scandalul ne-aderării la Schengen. Deși înainte de Consiliul JAI a fost principalul promotor al ”Operațiunii - România în Schengen” și prin atribuțiile și influența sa a presat pentru un vot la Consiliul JAI în ciuda avertismentelor că cel puțin Austria și probabil și Olanda vor introduce Veto-ul, acum președintele încearcă să lase Guvernul Ciucă în off-side.

Întrebat direct de un jurnalist la declarațiile de presă după ședința Consiliului European de la Bruxelles dacă a vorbit direct cu cancelarul Austriei care a reiterat că România e rută principală de tranzit a emigranților spre Vest, președintele Klaus Iohannis a spus că de fapt discuțiile sale au fost mai mult în particular și neoficial cu șefii de stat sau de guverne prezenți la reuniune evitând să spună direct dacă s-a confruntat oficial sau neoficial cu acesta.

În schimb, neîntrebat, președintele Iohannis a ținut să spună că

Jurnalist: Ați avut discuții inclusiv cu cancelarul Nehammer? Pentru că astăzi a reiterat poziția domniei sale spunând că din România au venit nu mai puțin de 20.000 de migranți ilegali, fără să știe autoritățile române despre ei, au venit în Austria, și spunând aceleași chestiuni cu controlul migrației și cu care se confruntă Austria.

Președintele României: Așa cum ne-am așteptat cu toții, pozițiile oficiale nu s-au schimbat de săptămâna trecută până acum. Însă discuțiile pe care le-am avut - și da, am spus că am discutat cu toți liderii, nu in extenso, așezat, am discutat în marja întrunirii - discuțiile au fost pozitive. Acum este puțin mult de așteptat ca cineva să iasă și să aibă o opinie contrară cu cea pe care a avut-o acum o săptămână. Nu așa se rezolvă problemele și n-o să iasă niciun lider să spună: gata, am rezolvat problema, mâine. Nici eu nu v-am spus-o, chit că în țară poate au fost așteptări foarte mari. Dar nu vreau să vin cu povești care nu sunt adevărate. Eu vin cu informații, vin cu opinii pe care mi le-am format și concluzia mea este am făcut un pas clar înainte în direcția bună.