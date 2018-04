Iohannis, 'taxat' de un fost ministru de Externe: Dăncilă 'nu este un sergent care să fie convocat la cazarmă de către colonelul şef al unităţii'

Senatorul Titus Corlăţean (PSD), fost ministru de Externe al României, a apreciat vineri, la Alba Iulia, că premierul Viorica Dăncilă a procedat corect atunci când a decis să nu se prezinte la întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis, el menţionând că un asemenea eveniment se stabileşte într-un cadru instituţional.

Titus Corlăţean a spus că prim-ministrul nu este "un sergent convocat la cazarmă de către colonelul şef al unităţii" şi că o întâlnire între premier şi preşedintele statului este programată de comun acord, în baza unei agende.

"Doamna Dăncilă a reacţionat corect astăzi pentru că nu este un sergent care să fie convocat la cazarmă de către colonelul şef al unităţii. Un prim-ministru nu este convocat, este invitată, şi nu prin presă, ci instituţional. Se stabileşte, de comun acord, ziua, ora, agenda - aşa funcţionează lucrurile într-o ţară civilizată, nu invocându-se public, aşa cum a făcut-o domnul Iohannis, aşa-zisa ruptură, ceartă, scandal între Banca Naţională şi Guvernul României, în condiţiile în care doar acum nu foarte multe zile guvernatorul Băncii Centrale a fost invitat la Guvern, a participat la o discuţie cu premierul, cu miniştrii, foarte consistentă, foarte solidă. Deci, nu există niciun fel de scandal (între BNR şi Guvern, n.r)", a spus senatorul Titus Corlăţean, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, preşedintele României ar fi fost sfătuit greşit de către consilierii săi pe tema acestui subiect.



"Pretextele astea, invocate, e clar că fac parte dintr-un deranjament interior al domnului Iohannis, de natură politică, şi probabil că dacă are consilieri, l-or fi sfătuit greşit şi domnia sa a acceptat, ca un începător în politică, să înceapă să facă valuri. Ori o ţară cum este România, care se pregăteşte pe prima preşedinţie din istoria Uniunii Europene, o ţară care marchează Centenarul în acest an, nu poate fi condusă în acest fel de către un domn preşedinte care, am impresia, nu ştie atributele sale fundamentale", a comentat Corlăţean.

