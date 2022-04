Ion Cristoiu, despre războiul fulger din PNL: 'Va fi un eveniment în legătură cu Klaus Iohannis în vară. O precipitare pentru ca în vara asta să fie anticipate'

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că războiul fulger, declanșat în PNL pentru debarcarea lui Florin Cîțu și fără o minimă opoziție în partid, este legat de candidatura la alegerile prezidențiale a premierului Nicolae Ciucă, pentru care președintele Klaus Iohannis vrea să securizeze postul de lider al liberalilor în perspectiva unei posibile retrageri a șefului statului din această funcție.

„Cred că va fi un eveniment în legătură cu Klaus Iohannis în vară. E clar că el vrea să securizeze funcția, nu de premier, că acolo această funcție depinde de coaliție. El vrea să securizeze funcția de președinte al PNL. Klaus Iohannis rămâne în istorie pentru o caracteristică: un efort uriaș de a avea subordonați mai slabi decât el. Și mai e o caracteristică, apropos de scandalul cu Băsescu. Prin Traian Băsescu încearcă și în trecut să nu-i fie nimeni concurent. Cum era înainte de a începe scandalul cu Traian Băsescu? Ce spunea lumea? Ați văzut ce făcea Traian Băsescu? Acum îl scoate și rămâne și ca președinte… Adică a schimbat și trecutul”, a afirmat publicistul la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la SMART TV.

Ion Cristoiu subliniază că acum noutatea față de debarcarea lui Ludovic Orban de la șefia PNL este rapiditatea cu care se desfășoară evenimentele în PNL, o precipitare pentru ca în această vară să aibă loc alegeri anticipate, scrie alephnews.ro.

„E ceva în legătură cu asta. Ori demisionează că s-a îndrăgostit, ori e bolnav, ori va fi numit undeva. O precipitare pentru ca în vara asta să fie anticipate. Noutatea este precipitarea. Nu se poate ca într-o noapte 40 de organizații să ceară demisia lui Cîțu. Nici măcar la Orban nu a fost așa. 40? Nu într-o noapte. Până și un divorț durează. E ceva în neregulă, nu există. Nu ai cum omenește… numai dacă li s-a spus lor bă, trebuie să facem acum că… Pentru că omenește se trezesc 2-3, o organizație, una o ia razna. Pare că e o nebunie. La Orban a fost un proces firesc, s-a dus o bătălie. Acum nu s-a mai dus. Într-o noapte a coborât Duhul Sfânt și au avut o revelație”, a susținut publicistul.

Ion Cristoiu remarcă în acest context semnalele date de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, și tăcerea presei despre ceea ce se întâmplă în PNL.

„Ideologul acestei schimbări este Alexandru Muraru, liderul PNL Iași. A scris două editoriale. În primul a zis că trebuie să-l schimbăm acum deoarece e război, dar în al doilea a fost cel mai tare. A spus că numai Armata creează oameni politici. Chiar și în aceste condiții, normal era să vină Rareș Bogdan să ne explice. La noi, (n.r.la Aleph News) la interviu a venit și a explicat. Acum, peste noapte, și cu o presă care nu consideră eveniment ce se întâmplă. Parcă e un ordin să nu discute”, punctează publicistul.

Ion Cristoiu nu crede că îndepărtarea lui Florin Cîțu de la conducerea PNL are legătură cu informațiile neoficiale conform cărora Klaus Iohannis va fi numit la conducerea NATO, ci cu planul ca Nicolae Ciucă să fie candidatul dreptei la alegerile prezidențiale.

„Am înțeles că planul este acesta: domnul Ciucă va fi candidat la prezidențiale. De aici vine. Dar chiar și așa, până în 2024 mai e. Asta înseamnă că va fi candidat la prezidențiale mâine, de s-a făcut așa de repede. De candidat la prezidențiale știam mai demult, dar problema este că nu 2024 și nu 2023 pentru că o candidatură la prezidențiale din partea dreptei, a PNL, depindea de Cîțu. Problema este că dreapta trebuia să pună candidat pe dl. Ciucă. Nu cred că pentru 2024 precipitau ăștia, că până atunci cine știe ce o fi. Nu, se va întâmpla ceva în vara asta, pentru ca el să aibă timp să securizeze acea funcție, pentru că se va propune pe el însuși. Altfel, propunerea de candidat dinspre dreapta trebuia să vină de la PNL și la PNL era Cîțu, poate voia să candideze el”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că Florin Cîțu va ceda și va demisiona de la conducerea PNL, iar cariera lui va depinde de cum va reuși să-și negocieze plecarea.

„Cariera lui Florin Cîțu depinde de cum își negociază. Poate să își negocieze să fie la BNR, el tot vrea. Poate se pensionează dl. Mugur Isărescu și atunci demisionează mâine (n.r. azi). Dacă nu are nicio soluție, rămâne și vom avea un circ uriaș. (…) Dacă el îi anunță că își dă demisia, vin toți și își dau demisia în fața unui organism al partidului (nr. Biroul Executiv). Are măcar acest orgoliu, domne am venit și mi-am dat demisia în fața colegilor. Dacă nu, nu vine nimeni la ședința convocată de el (n.r. azi). Rapiditatea cu care se desfășoară evenimentele, revelația întregului partid arată că și Cîțu va ceda. Trebuie să fii sinucigaș. Orban a zis, bă mai sunt 6 luni, mai zic ceva, la congres a fost cât pe aici să câștige. Aici, vedeți dvs, e așa pac-pac-pac, nici nu are timp ăla să se trezească. Și atunci el dacă mai vrea să rămână cât de cât în politică…”, a mai spus publicistul.