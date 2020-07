Ion Cristoiu, după clasarea Dosarului 10 August: Iohannis a trecut Sistemul în subordinea lui

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că decizia clasării de către DIICOT a Dosarului „10 august” era inevitabilă în condiţile în care regimul Iohannis are nevoie de Jandarmerie să fie apărat dacă protestele împotriva sa vor înmulţi.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 89: Care e sensul să mă duci 48 de ore la spital?

Ion Cristoiu reaminteşte că ancheta în cazul mitingului din 10 august 2018 a fost ordonată politic de preşedintele Klaus Iohannis imediat după evenimente, dar acestea nu pot fi rezolvate penal pentru că nu există dovezi, informează Mediafax.

“10 august este un moment cu multe, multe enigme. Ca şi decembrie 89 nu poate fi rezolvat penal deoarece are două aspecte: ceea ce se vede -aşa zişi protestatari care băteau o jandarmeriţă, nişte jandarmi care se duc să salveze Trupele DIAS din mâinile protestatarilor care, vezi Doamne, incendiaseră Spring Time, dar nu se întâmplase nimic, protestatari care începuseră să agreseze profesionist jandarmii, tentativa unei cuconitţe care a încercat cu căruciorul de invalid să se răstoarne pentru poza de pagina 1, nu a reuşit, tentativa de a intra în Guvern, apoi misterul comportamentului jandarmilor care intră violent în piaţă după o somaţie de părăsire a pietii. Aceste lucruri nu pot fi rezolvate penal deoarece au fost făcute de oameni care se sustrag penalului, oameni din servicii, nu pot să-mi dau seama. Oriunde intervine o operaţiune, ca şi la teroriştii din decembrie 1989, serviciul pleacă de pe teren şi nu lasă nicio urmă”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că ancheta a fost făcută pe ideea că a zis preşedintele, iar clasarea era inevitabilă deoarece liberalii sunt acum la putere şi au şi ei nevoie de jandarmi în cazul înmulţirii protestelor.

“Era şi inevitabil să fie clasată deoarece jandarmeria acum e a lor, a PNL, a sistemului, chiar şi a lui Klaus Iohannis. A condamna acum jandarmeria şi a o trimite la Parchetul Militar înseamnă că mâine dacă îţi ies în piaţa Victoriei demonstranţi împotriva încălcării drepturilor omului în pandemie tot jandarmii trebuie să vină să te apere, pe regimul ăsta. Şi atunci sigur că s-au gândit şi ei că se pot întâmpla multe lucruri acum, cu regimul Iohannis, şi l-au clasat. Dar nu exista nicio probă, garantez”, a subliniat publicistul.

Ion Cristoiu spune că, în ciuda deciziei şi a celor doi ani scurşi de la mitingul din 10 august, enigmele au rămas. Jurnalistul reaminteşte că PSD a plecat de la putere, avem un preşedinte reînnoit, noi conduceri la Parchete, toate numite de Klaus Iohannis. “Carmen Dan a plecat de la Interne, arhivele sunt acum la mâna ministrului Vela, dar de aproape un an nu a apărut niciun document, vreo dezvăluire deoarece ori nu sunt ori nu a vrut să le găsească. Nici acum nu am aflat dacă protestarii au fost manipulaţi de Liviu Dragnea, cine a sunat la 112 şi a anunţat că Spring Time era luată cu asalt de protestatari. Această clasare nu mă surprinde. Va rămâne încă una din enigmele postdecembriste. M-am interesat, am scris editoriale Nu am reuşit să aflu nimic din dedesubturile acestui protest”, a punctat jurnalistul.

În opinia sa, procurorii DIICOT nu trebuiau să se limiteze la anchetarea celor care au agresat jandarmii, ci şi la jurnaliştii care au incitat la agresarea acestora sau au întreţinut ideea că un val de români din diaspora vin în ţară pentru a participa la miting, ideea propagată de Rareş Bogdan atunci jurnalist, nu lider liberal ca acum

“Trebuiau chemaţi la DIICOT nu numai cei care au agresat jandarmii, dar şi jurnalişti precum Rareş Bogdan, acum mare om politic, să spună ce căuta el în Piaţa Victoriei şi incita lumea la lovirea jandarmilor, despre coloanele de maşini care vin în ţară, cu Rareş Bogdan şi drapelul pe capota primei maşini. Nimeni nu l-a întrebat pe Rareş Bogdan de unde ştia că vin coloane, când nu era nicio coloană”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că Parchetul a făcut „o anchetă în silă, de mântuială ca să nu zică Iohannis că i se refuză ordinul, nici nu avea cum. 10 august a fost o operaţiune din care nu ştim ce s-a urmărit cu ea (...) Sigur, în mulţimea aia de la 10 august au fost de la servicii, inclusiv de la jandarmi. Vă garantez că erau cel puţin 10 tipe de la SRI sub acoperire de bătrâne care puteau să spună , când vedea vreunul violent. Nu, nu numai că nu au fost ca să se informeze şi să ne dea informaţii, nu au fost nici să ţină lucrurile sub control. Deci au avut ei interesul ca acea demonstraţie să o ia razna. Este o datorie a unui serviciu precum SRI pentru ca România să nu fie destabilizată, să ţină sub control aceste mitinguri în sensul ca ele să fie paşnice”.