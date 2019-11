Ion Cristoiu, intervenție explozivă cu privire la Dosarul Revoluției: 'E o premieră în justiția mondială. Nu cred că se va finaliza vreodată'

Primul termen în Dosarul Revoluției a avut loc, vineri, la Instanța Supremă, când din cele 5000 de persoane citate s-au prezentat aproximativ 600. Timp de 4 ore s-a făcut apelul celor citați, iar după această procedură s-a fixat următorul termen pentru 21 februarie 2020. Ion Cristoiu a avut o intervenție telefonică la Antena 3 pe acest subiect. Jurnalistul nu s-a arătat prea opimist în privința finalizării acestui dosar fiindcă, spune el "nu există nicio probă".

"E o premieră în justiția mondială. Asistăm la o premieră în istoria justiției mondiale, și anume născocirea procesului super-producție hollywoodiană. Nu cred că mai există un proces unde să fie 5.000 de inși citați, dintre care unii morți. Când am spus super producție hollywoodiană, nu am spus întâmplător deoarece azi am asistat la o cunoscută operațiune pe care o practică procurorii. În cazul de față nu Înalta Curte e de vină, că procurorii au cerut ca acești oameni să fie citați, și anume împingerea în plan secund a investigației penale care se face cu discreție, cu hărnicie, cu profesionalism, ci aducerea în prim plan, ca pe vremuri, a publicității, a spectacolului. Am asistat astăzi la un spectacol menit să acopere unul dintre cele mai subțiri dosare din istoria post-decembristă pentru că eu sunt, nu numai doctor în revoluție, dar și știu în ce constau acuzațiile aduse echipei Iliescu și probele.

Profiler-ul Poliţiei România care l-a studiat pe monstrul de la Caracal, decorat de Klaus Iohannis

Nu există nicio probă juridică, vă garantez, era să zic cu prețul vieții. De 30 de ani, cercetători, printre care și eu, am căutat o singură dovadă care să arate ca Ion Iliescu a pus la cale psihoza teroristă. Sigur, avem o dovadă, care este o cuvântare a lui din 23 decembrie, în care vorbește de teroriști, dar poate să se apere, spunând că cineva l-a indus în eroare. Nu există nicio probă la ora actuală, cel puțin juridică. Toate volumele alea sunt mărturiile celor 5.000.

Nu cred că se va finaliza vreodată. Nu există nicio probă. Dacă ar fi fost, ar fi ieșit măcar într-o carte. Nici în cărți, nici în arhive nu sunt (probe). Noi, autoritățile, suntem schizofrenici. Noi nu putem aniversa Revoluția când în rechizitoriu se spune lovitură de stat. Acest rechizitoriu are două mari probleme. Este o reabilitare fără precedent a lui Ceaușescu și o contestare a răsturnării lui Ceaușescu. Și în al treilea rând, scoate din vocabularul autorităților cuvântul "revoluție". Ei spun oficial "lovitură de stat", nu "revoluție", a spus Ion Cristoiu.