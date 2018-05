Ion Cristoiu, ipoteză INCENDIARĂ: cine se află, de fapt, în spatele plângerii penale împotriva Vioricăi Dăncilă

Jurnalistul Ion Cristoiu lansează o ipoteză incendiară și afirmă că dacă în alte cazuri Serviciul Român de Informații a orchestrat dosarele oamenilor politici, în cazul plângerii penale pe numele premierului Viorica Dăncilă în spate ar fi cei de la Serviciul de Informații Externe.

”Joi, 17 mai 2018, ajuns la Găgești Deal (am trecut mult mai ușor decît mă așteptam prin încercarea numită Podul de la Mărăcineni), am aflat că Ludovic Orban, președintele PNL, depusese ca simplu cetățean o plîngere penală împotriva Vioricăi Dăncilă acuzînd-o de Înaltă Trădare. Mulți comentatori, dar și mulți lideri PSD și ALDE, s-au amuzat la acest gest al știurlubaticului Ludovic Orban, un excelent întreținător de chefuri prin cîntece și glumițe, punînd-o pe seama unei deraieri a unei persoane fizice. Eu însă am luat în serios această inițiativă. Am dibuit în ea de îndată Scenariul Debarcării Premierului, scris de data asta de SIE (spun de data asta de SIE, pentru că în cazul Sevil Șaiddeh și-a vîrît codița SRI), scenariul care cuprinde în chip necesar o plîngere penală.

Implicarea în viața politică a Serviciilor secrete, a Procuraturii, la comanda Președintelui, e nu numai o sfidare a Constituției, dar și un atentat al Siguranța națională. Răsturnarea votului popular prin manevrele sergenților majori mesianici duce, ca în 2015, la aducerea la putere a unui guvern de neisprăviți care administrează dezastruos țara. PSD guvernează catastrofal. Dar la fel de catastrofal, ca să zic așa, ar fi dacă PSD ar fi alungat de la putere nu de o Opoziție tot mai puternică, ci de Operațiunile ticluite în birouri de sergenții majori mesianici pentru a face pe plac lui Klaus Iohannis”, arată Ion Cristoiu, pe blogul personal.