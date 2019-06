Ion Cristoiu: 'Opoziţia, dacă PNL nu-l dă afară pe Orban sau nu-l schimbă, va avea mari probleme în perioada următoare '

Analistul politic Ion Cristoiu a declarat, că moţiunea de cenzură de marți a fost un meci real, un fel de alegeri anticipate, în urma căruia PSD a rămas la Putere, iar Opoziţia tot în Opoziţie, în ciuda încercărilor de transformare a eşecului într-o mică victorie, potrivit mediafax.

Ion Cristoiu a declarat marţi că nu se aştepta la acest rezultat, considerând o dovadă de iresponsabilitate depunerea unei moţiuni de cenzură fără a avea garanţia că va fi adoptată.

“Nu mă aşteptam la acest rezultat şi nu mă aşteptam să mă înşel atât de tare în legătură cu politicienii din Opoziţie. Nu cred că a fost emisiune, editorial în care să nu spun că guvernul nu are cum să nu cadă. Pentru că, şi am spus de atîtea ori, oamenii au venit la europarlamentare făgăduindu-li-se că dacă vin şi câştigă Opoziţia şi PSD pierde, atunci PSD nu mai stă la guvernare, pleacă. În seara rezultatelor s-a reafirmat, am exclus posibilitatea că a fost o păcăleală electorală. Au venit chiar în seara respectivă şi a doua zi, a treia zi, Iohannis, Rareş Bogdan, Ludovic Orban au susţinut că au primit un vot pentru ca Guvernul să plece. Mai aveam îndoieli, dar când am văzut că au depus moţiunea de cenzură, om serios, am spus că ești iresponsabil să depui o moţiune de cenzură, nefiind sigur că o să treacă”, a afirmat analistul politic.

În opinia sa, ideea că, de fapt, Opoziţia nu a vrut să dărâme guvernul este o diversiune, susţinând că semnatarii moţiunii şi-au dorit acest lucru, dar nu au putut. “Este cea mai mare diversiune că nu au vrut. Nu au putut, nu aveau cum să nu vrea. Deci e o mare eroare care o fac acum liderii PSD şi mulţi jurnalişti preiau asta, ei nu au vrut, au jucat teatru. Nu, au vrut, haideţi să fim serioşi, altfel nu depuneau moţiunea de cenzură. Nu au putut şi nu au făcut altceva decît să întărească PSD”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a explicat ce înseamnă rezultatul votului la moţiunea de cenzură pentru PSD, dar şi pentru Opoziţie, anticipând că, pe viitor, orice altă moţiune va fi un eşec.

“Acest vot trebuie să-l judecăm şi din următoarea perspectivă. Este ultima încercare înainte de parlamentare, nu de prezidenţiale, a Opoziţiei de a răsturna Guvernul. Prezidenţialele, indiferent de scorul obţinut de Iohannis, nu vor duce la căderea Guvernului pentru că va trebui moţiune de cenzură. Moţiunea de cenzură pe care ei o anunţă că va fi înainte de prezidenţiale nu are nicio şansă pentru că înainte de prezidenţiale, Iohannis va fi în concurenţă cu USR, este complicat. După alegeri, nu văd cum trecerea la vot decât dacă, nu ştiu, arestează jumătate din parlamentarii PSD. Faptul că ei acum nu au trecut, acum, când PSD are o problemă, o trecere de la oamenii Liviu Dragnea la oamenii lui Dăncilă. Cu toate că oamenii lui Liviu Dragnea nu au făcut nici cea mai mică mişcare, deşi PSD este în perioada asta într-o situaţie complicată. Eu eram convins că în dimineaţa asta, nu om cu om, asta e o prostie, o grupare din PSD fie trece la Pro România, iată că avea şi posibilitatea. Niciodată Opoziţia nu a avut mai mare şansă de a dărâma Guvernul pentru că aveai Pro România. Oricând aveai Pro România, oameni nemulţumiţi de Liviu Dragnea, aveai, teoretic, pretextul uite ce prost ne simţim noi după alegeri. Faptul că şi acuma a reuşit să supravieţuiască arată că PSD va supravieţui la putere până în 2020”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu a adăugat că votul de la moţiunea de cenzură este echivalentul unor alegeri anticipate în urma cărora PSD rămâne la guvernare, iar Viorica Dăncilă va fi aleasă preşedintele partidului.

“Din punctul de vedere al imaginii, depunerea unei moţiuni care a căzut în ochii ţării… în faţa ţării a avut loc un meci real, nu amical, şi adevăratul meci, adevăratele alegeri au avut loc azi, echivalentul alegerilor anticipate. Faptul că ei nu au reuşit să dărâme Guvernul ne spune că PSD rămâne. Altă consecinţă ne spune că Viorica Dăncilă va fi aleasă preşedinta PSD”, a susţinut Ion Cristoiu.

În schimb, pentru PNL, USR şi Pro România, previziunile nu sunt deloc optimiste, partidul lui Victor Ponta fiind principala victimă a votului de marți.

“Opoziţia, dacă PNL nu-l dă afară pe Orban sau nu-l schimbă, va avea mari probleme în perioada următoare pentru că cineva trebuie să-şi asume eşecul şi dacă nu şi-l asumă, PNL are nevoie de un nou suflu. Dincolo, USR şi Alianţa cred că au făcut o greşeală că nu au acceptat sprijinirea unui guvern minoritar deoarece Alianţa 2020 va trece prin examenul infernal prin care trec toate partidele noi, noi şi care au crescut. Acest vot la europarlamentare începe să vină un măr otrăvitor pentru Alianţa 2020 pentru că au devenit mari, dar fără să câştige ceva în planul puterii. Această mărire simbolică a atras atenţia concurenţilor, adică celelalte partide se uită acum cu mai mare atenţie şi, în interiorul Alianţei, şi mai ales în interiorul USR, a creat o stare euforică care e foarte primejdioasă . O victorie mai mică probabil că ar fi fost mult mai utilă USR decît această victorie, care, repet, e de palmares. Pro România este principala victimă. Nu văd ce pesedist se va dezice acuma, după asta, pleacă de la putere, ce să facă? Iar UDMR-ul se va întoarce în alianţă cu PSD”, a afirmat Ion Cristoiu.

Analistul politic a demontat teoria conform căreia preşedintelui Iohannis i-ar conveni ca PSD să rămână la putere, din perspectiva candidaturii sale la prezidenţiale.

“Există această teorie a presei prezidenţiale, a consilierilor, nu ştiu, conform căreia cu PSD la putere, Klaus Iohannis are mai multe şanse… una e sa te baţi cu demonul Dragnea şi alta e să te baţi cu doamna Dăncilă. Nu cred că în perioada următoare se va mai putea repeta figura veniţi la vot că PSD ne scoate din Europa. Eu cred că dacă ar fi avut un guvern ar fi fost mult mai bine pentru Klaus Iohannis că putea să arate în perioada următoare că puteau să obţină nişte rezultate, luai nişte măsuri, câteva comisii de anchetă în legătură cu PSD şi puteai să spui iată ce înseamnă să fim noi la guvernare. Votaţi-ne că după prezidenţiale nu ştiu ce o să fie”, a spus jurnalistul.

Cât priveşte declaraţiile optimiste ale liderului USR, Dan Barna, după votul la moţiune, conform cărora Opoziţia a obţinut mai multe voturi decât la moţiunile precedente împotriva Guvernului Dăncilă, Ion Cristoiu spune că sunt tot un fel de păcălire a electoratului.

“Domnul Barna a introdus ideea căderii Guvernului în mai multe moţiuni. E o prostie, e un fel iar de păcălire a electoratului şi mă miră de la Dan Barna, care zice că face altfel de politică, face tot aşa o politică postdecembristă de justificare a eşecurilor. Şi dacă era un singur vot… Repet, astăzi, spre deosebire de europarlamentare, nu a avut loc un meci amical, a avut loc un meci real în care a câştigat PSD. Nu contează cu câte voturi a rămas la putere, ci că a rămas la putere. Domnul Dan Barna, deşi Opoziţia a obţinut un scor mai bun, e tot în Opoziţie”, a conchis Ion Cristoiu.