Ion Cristoiu profeţeşte: Moţiunea de cenzură trece! 'În spatele Vioricăi Dăncilă cred că e un Liviu Dragnea, dar cu epoleți'

Ion Cristoiu susține că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va trece. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că din punct de vedere rațional Guvernul trebuie să plece, demiterea fiind răspunsul la îndemnul adresat electoratului ”Hai la vot că votul tău contează”, transmite Mediafax.

Ion Cristoiu a declarat că dacă Viorica Dăncilă demisiona, atunci congresul din 29 iunie ar fi fost o bătălie reală, așa cum au fost și congresele precedente ale PSD. Mai mult, jurnalistul o suspectează pe Viorica Dăncilă, că prin schimbarea discursului , în realitate un text scris de alții, Viorica Dăncilă are în spate un Liviu Dragnea cu epoleți. “PSD pregătește un congres de ochii lumii, adică un congres de confirmare a Vioricăi Dăncilă”, a atras atenția jurnalistul.

În opinia sa, moțiunea de cenzură va trece, ceea ce va echivala cu dispariția Vioricăi Dăncilă de pe scena politică.

“Soarta ei este de dispariție definitiv din decor. PSD-ul mai are o problemă, de aia moțiunea de cenzură e un punct vital. Ea este premier, dacă acum s-ar vota un alt președinte de partid, iar vom avea dualitate și de aia zic că e mai bine să fie și premier și președintele partidului. PSD-ul ca să se salveze trebuie să cadă de la guvernare”, a afirmat analistul politic.

Cât privește votul la moțiunea de cenzură, Ion Cristoiu a ținut să sublinieze decizia UDMR în acest caz. “UDMR a anunțat că votează moțiunea de cenzură, o premieră, pentru că ei au votat întotdeauna cu PSD-ul în ultimii doi ani, pentru incidentul de la Valea Uzului. Mai țineți minte că am repetat că acolo e ceva în neregulă. Și acum se devoalează că această operațiune a fost pusă la cale de servicii”, a susținut jurnalistul.

Ion Cristoiu a subliniat că aritmetica parlamentară, conform căreia Opoziției îi mai lipsesc 20-30 de voturi pentru a dărâma Guvernul Dăncilă, ar trebui ignorată dacă în culise s-a pus la cale demiterea Executivului.

“Nu vă luați după aritmetica parlamentară, dacă e un plan de cădere a Guvernului, nu are nicio legătură cu aritmetica parlamentară, ne trezim că în dimineața aia că un grup de la PSD anunță oficial că pleacă la Pro România sau că votează împotrivă oficial”, a avertizat jurnalistul.

Cât privește situația din Republica Moldova, Ion Cristoiu a atras atenția asupra vizitei celor trei emisari – UE, SUA și Rusia - la Chișinău din 3 iunie, care a precedat criza politică declanșată câteva zile mai târziu, după alierea socialiștilor lui Dodon cu blocul pro european ACUM la guvernare. Jurnalistul a subliniat că de fapt scopul vizitei a fost semnalul executării oligarhului Vladimir Plahotniuc, liderul PD Moldova.

“Cei trei au decis ca reprezentanți a trei mari puteri, raderea lui Plahotniuc, nu au decis instalarea unui guvern, ci un guvern temporar(...) cele trei mari puteri au ajuns la concluzia, la care ajunsese și Rusia, și anume: pericolul numărul 1 îl reprezintă capturarea statului de către un domn Plahotniuc, care până acum a jucat teatru că el e cu americanii (...) Dacă începe hăituirea lui Plahotniuc de către băieți și FBI, s-ar putea să ajungă în România, pentru că ăla a fost omul nostru, a făcut foarte multe afaceri în România”, a avertizat Ion Cristoiu.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun la o nouă ediție a emisiunii ”Gândurile lui Cristoiu”, în fața mea jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, bine ați venit!

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit!

Monica Mihai: De unde ați venit?

Ion Cristoiu: Am venit de la un breaking news, la Fundația Titulescu s-a lansat o carte a domnului Florian Banu, intitulată ”Mihai Caraman, un spion român în Războiul Rece”, cam așa ceva. Eu am scris prefața la cartea asta, am venit de la un breaking news deoarece, pentru prima dată cel puțin pentru mine, dar cred că și pentru mulți tineri, generalul Mihai Caraman cel care a spart NATO înainte de 1989 a venit și chiar a vorbit în public și în cuvântarea pe care am ținut-o eu am sesizat acest breaking news și am zis că dacă aș fi fost director de televiziune de știri transmiteam direct pentru că chiar a fost o știre, mai importantă față de comitetul ăsta executiv al PSD.

Monica Mihai: Pentru că tot vorbim de breaking news-uri, în această săptămână am avut mai multe evenimente importante: Comitetul executiv așa cum ați spus și dumneavoastră al PSD care a avut loc astăzi, un comitet executiv la care s-au discutat mai multe lucruri, urmează să le dezbatem și noi în această emisiune: opoziția a depus în această săptămână mult așteptata moțiune de cenzură, săptămâna viitoare parlamentarii vor vota dacă cade sau nu cade Guvernul Dăncilă; trebuie să vorbim neapărat despre criza de peste Prut și anume tot ce se întâmplă acolo în momentul de față; dar și faptul că România a pierdut de curând scaunul permanent pentru care concura în cadrul Consiliului de Securitate al ONU; avem bineînțeles rubrica săptămânală ”Editorialul săptămânii” și ”Top 5 politicieni ai săptămânii”. Haideți să începem cu primul și poate cel mai important subiect al acestei săptămâni, mai exact Comitetul executiv al PSD, acolo unde Viorica Dăncilă cu alți oameni importanți din PSD pun la cale țara, ca să spunem așa. Au stabilit niște țeluri au vorbit despre un congres pentru alegerile prezidențiale, despre un congres pentru alegerea președintelui Partidului Social Democrat, care va avea loc pe data de 29 iunie, deși existau voci, mai exact Paul Stănescu, care spunea că ar trebui amânat acest congres. Cum vi se pare că s-au împărțit polii de putere în PSD, în urma acestui congres, cum vi se par taberele?

Ion Cristoiu: Nu e niciun pol de putere, este un singur pol de putere al doamnei Viorica Dăncilă, ce s-a întâmplat azi a fost o ”plicticoșenie”, încă un nou pas spre înmormântarea PSD deoarece după semnalul dat de electorat în 26 mai, chiar și după cum stă PSD în sondaje, normal era ca la PSD să aibă loc măcar dacă nu o furtună, măcar așa o adiere, dezbateri, controverse, un grup care să scrie o scrisoare.

Monica Mihai: Spuneți că lucrurile au fost mult prea liniștite.

Ion Cristoiu: Nu, lucrurile au intrat pe o rutină absolut halucinantă deoarece, repet, Viorica Dăncilă nu a ajuns președinte executiv că așa a fost al partidului în urma unei bătălii. Ea a fost numită de un domn numit Liviu Dragnea, ea fost numită premier, în niciun moment funcția ei nu a fost rezultatul unei bătălii, a fost pusă acolo, mă rog pusă știți de cine de domnul Liviu Dragnea, în speranța ce s-a și îndeplinit, că acolo e un fel de rotiță, o învârtea el cum vroia el. Domnul Liviu Dragnea a fost ridicat cu duba și atunci a rămas...

În momentul în care Viorica Dăncilă demisiona, acest congres era un congres de luptă reală

Monica Mihai: Viorica Dăncilă peste noapte șefa Partidului Social Democrat, al celui mai mare partid din România.

Ion Cristoiu: Și ea în loc să demisioneze atât din funcția de premier...

Monica Mihai: Era necesară demisia?

Ion Cristoiu: Cum să nu fie necesară deoarece ea este responsabilă, ea a fost al doilea om în perioada de dezastru al lui Liviu Dragnea, adică e greu de imaginat că în decembrie 1989 conducerea Partidului Comunist Român era luată de Emil Bobu sau de Dăscălescu. De ce spun de Emil Bobu pentru că o compar, am greșit cu Dăscălescu, Dăscălescu era chiar mai personalitate și era premier, pentru că adevărata slugă publică a cuplului Ceaușescu, era Emil Bobu și ca să înțelegeți și comparația, Emil Bobu a ajuns în Comitetul Executiv și în conducerea de la București, era prim-secretar la Suceava și tovarășul și tovarășa s-au dus într-o vizită și trezindu-se tovarășul noaptea l-a găsit pe Emil Bobu la ușa lui și l-a întrebat de ce și el a zis tovarășe secretar general numai eu cu ființa mea pot să garantez că dumneavoastră nu vi se întâmplă ceva. Sigur că l-a impresionat pe Ceaușescu și l-a adus la București, deci cam așa ceva a fost și cu Viorica Dăncilă, pentru Dragnea, toată lumea știe, că încearcă că s-a disociat, că încearcă să le spună acum că n-a fost ea, e altceva.

Monica Mihai: Că de fapt nu a luat deciziile...

Ion Cristoiu: Nu există, ea este responsabilă din punct de vedere politico-moral trebuia să demisioneze din toate punctele de vedere, în momentul în care ea demisiona, acest congres era un congres de luptă reală.

Monica Mihai: Spuneți că nu va fi o luptă reală, de altfel sunt încă doi candidați care și-au anunțat dorința de a...

Ion Cristoiu: Nu, și-au anunțat la prezidențiale, s-a înțeles greșit, la prezidențiale au anunțat.

Monica Mihai: Doamna Ecaterina Andronescu înțeleg că vrea să candideze pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat

Ion Cristoiu: Nu am auzit și nici nu cred, e așa de ochii lumii.

Monica Mihai: Adică spuneți că nici de data aceasta în PSD n-au învățat nimic după toate evenimentele care au avut loc.

Ion Cristoiu: Nu, stați să ne lămurim, Partidul Social Democrat a avut congrese, am și o documentare o putem discuta, congresele au adus pe Mircea Geoană, apoi pe Victor Ponta, în urma unei bătălii în congres. Cu surprize, la Mircea Geoană cel puțin am fost și eu acolo când Mircea Geoană țâșnind l-a învins pe Ion Iliescu, la congres. Un singur congres a avut loc în ultimul timp de confirmare pe funcție și anume a președintelui interimar Liviu Dragnea.

PSD pregătește un congres de ochii lumii, adică un congres de confirmare a Vioricăi Dăncilă

Monica Mihai: Care a fost aclamat de o sală întreagă.

Ion Cristoiu: Și a fost un congres de confirmare, nu un congres de bătălie, de alegeri.

Monica Mihai: E o diferență.

Ion Cristoiu: E foarte important. În cazul de față paradoxal, ceva sinucigaș, PSD pregătește un congres de ochii lumii, adică un congres de confirmare a Vioricăi Dăncilă.

Monica Mihai: Viorica Dăncilă a vrut ca acest congres să fie organizat cât mai repede.

Ion Cristoiu: Tocmai și de aia a vrut.

Monica Mihai: Paul Stănescu nu a vrut acest lucru, de ce nu a vrut Paul Stănescu organizarea congresului, ce ar fi avut de câștigat?

Ion Cristoiu: Pentru că mie mi se părea normal să i se dea dreptul Gabrielei Firea, pentru că este singura legitimă.

Monica Mihai: Nu Lia Olguța Vasilescu?

Ion Cristoiu: Nu, este Gabriela Firea pentru că ea a fost șefa puciștilor. Deci, hai să fim serioși, toți au fost alături de Dragnea.

Monica Mihai: Adică ea reprezenta valul schimbării din PSD.

Ion Cristoiu: Ea a avut curaj, dar să ne lămurim, nu știu bine, rău, a avut curaj a fost șefa puciștilor, a riscat. Doamna Dăncilă era atunci de partea lui Dragnea, Lia Olguța Vasilescu era de partea lui Dragnea, punct. Din punct de vedere moral imaginați-vă încă o dată că după plecarea lui Ceaușescu și a venit Iliescu, care cât de bine îl contrazisese, nu a venit niciun om de-al lui Ceaușescu. În cazul de față mi se pare normal să se creeze condițiile să candideze și Gabriela Firea care ea era îndreptățită. Doamna Viorica Dăncilă nu a fost împotriva lui Dragnea, asta este o legendă securistică.

Monica Mihai: Deși în ultimele săptămâni a părut că se distanțează a și recunoscut că nu au ținut legătura.

Ion Cristoiu: Eu sunt bătrân, dumneavoastră sunteți tânără, dar amândoi nu suntem proști. Era o poveste...

Monica Mihai: De ochii lumii.

Ion Cristoiu: Da, era așa doamna Viorica Dăncilă e supărată, de ce nu a demisionat?

Monica Mihai: Pentru că ea susține că are obligație față de partid.

Ion Cristoiu: Știu toți politrucii de la noi când vor să justifice ciolanul zic că au obligații, după asta spune că avea obligații față de Moldova și față de Europa. Încă o dată și genială dacă ar fi fost, este părtașă la guvernarea regimul Dragnea. În consecință 1. s-au ești corect moral și dacă ai fost cu el ești până la capăt, asta este o chestiune minimă, de minimă demnitate care deosebește pe om de râmă. Eu sunt demn am fost cu el, intru în istorie cu el sau ies din istorie, dar e luat ăla cu duba și tu a doua zi vii și spui știți eu nu am fost cu el.

Monica Mihai: Săptămâna asta doamna Viorica Dăncilă a fost la Marius Tucă Show, acolo au discutat despre mai multe teme, cum vi s-a părut doamna Dăncilă? Am tot discutat și s-a tot vehiculat și prin presă că în ultima vreme, mai exact de când a fost închis Liviu Dragnea, aceasta pare schimbată.

Ion Cristoiu: Nu, ea a schimbat numai lecția pe care o recită dată de alții.

Monica Mihai: Cine îi dă lecția?

Ion Cristoiu: Ea are o mare problemă și pot să vă spun eu care am luat atâtea interviuri. Ea nu este ea nici acum, ea, nu știu cum o fi ea, habar nu am, poate că o fi o femeie fermecătoare, tot ce spune ea acum este de o platitudine cum rar am întâlnit la un politician. Eu am o expresie zic așa ”când citesc textul ăla mă dau pe gheață”, adică nu se agață privirea de nimic, nimic, nimic, eu când citesc un text și declarația acum, după Comitetul Executiv, nu rețin nimic.

Monica Mihai: Nu vă spune nimic.

Ion Cristoiu: Nimic, dar nimic, ceva să rețin ceva, pentru că ea recită niște texte nu știu cine i le dă acum și textul este așa ”nu eram eu”, cum adică nu eram eu? Adică cum nu era ea?

În spatele Vioricăi Dăncilă cred că e un Liviu Dragnea, dar cu epoleți

Monica Mihai: Da, a spus chestia asta chiar în emisiune.

Ion Cristoiu: Încă o dată adică cum nu era ea, mi se pare o nebunie, a fost premierul României timp de un an, cum nu era ea? Adică era o chestiune de oportunism, cineva îi comanda ei așa zice păi și cine o obliga ca ea să îndeplinească?

Monica Mihai: Păi și cine o obligă să îndeplinească acum, din partea cui vin mesajele acum, dacă până acum era foarte clar că Liviu Dragnea era cel care îi dădea direcția să spunem și acum cine ar putea să fie în spatele ei, dacă Liviu Dragnea nu mai e sau e tot Liviu Dragnea?

Ion Cristoiu: Nu, cred că e un Liviu Dragnea dar cu epoleți, eu nu cred în ea ca personalitate pentru că ea recită niște texte. Dacă îi pui o întrebare mai așa se descumpănește, nu e ea.

Monica Mihai: Care va fi soarta ei dacă va trece moțiunea de cenzură?

Ion Cristoiu: Soarta ei este de dispariție definitiv din decor. PSD-ul mai are o problemă, de aia moțiunea de cenzură e un punct vital. Ea este premier, dacă acum s-ar vota un alt președinte de partid, iar vom avea dualitate și de aia zic că e mai bine să fie și premier și președintele partidului. Dacă PSD-ul ca să se salveze trebuie să cadă de la guvernare, în acel moment ar intra în opoziție, s-ar curăța de oportuniști că probabili mulți fripturiști vor pleca la Ponta și apoi iar vor veni înapoi dar oricum s-ar curăța. Partidul intrând în opoziție ar rămâne numai soldații credincioși, s-ar amâna congresul și s-ar declanșa o competiție reală în partid, ca să ajungă unul dintre ei șef și atunci și partidul de pe poziția de opoziție ar putea să folosească prezidențialele, nu știu dacă le și câștigă pentru a se re-brand-ui. Deci prezidențialele ar fi o posibilitate să arate o nouă față a partidului, fie printr-un candidat ieșit din comun, fie printr-un președinte de partid ieșit din comun.

Din punct de vedere rațional, minim rațional Guvernul trebuie să cadă

Monica Mihai: Săptămâna aceasta opoziția a depus mult așteptata moțiune de cenzură. Este moțiunea de cenzură pe care a promis-o de altfel Partidul Național Liberal în momentul în care a intrat în campania electorală înainte de alegerile europarlamentare în care a spus că dacă poporul va vota ”Da” și vor fi de partea lor, atunci ei vor schimba guvernul. Săptămâna viitoare moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament, având în vedere aritmetica actuală cum credeți că va arăta ziua de marți, vom avea din nou ”marțea neagră”, va trece moțiunea?

Ion Cristoiu: Dacă nu va trece moțiunea, mi-am și pregătit un editorial care va încerca să justifice de ce am crezut eu în naivitatea mea că moțiunea trebuia să treacă, adică să nu pice. Din punct de vedere rațional, minim rațional Guvernul trebuie să cadă. Și încep din punctul de vedere al lui Klaus Iohannis și al PNL și al opoziției ei au făgăduit acestui electorat, ”votul tău contează”, până cum votul lor nu a contat cu nimic.

Monica Mihai: Și asta ar fi dovada că votul lor contează dacă trece moțiunea?

Ion Cristoiu: Păi și atunci de ce au ieșit la vot?

Monica Mihai: Haideți să vedem: înainte Gigel Știrbu de la PNL a citit moțiunea de cenzură în Parlamentul României, haideți să vedem ce a zis acesta.

“Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Doamnă Prim-ministru, inexistentă

Doamnelor şi domnilor miniştri, inexistenți

Duminică, 26 mai 2019, românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani! În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara în dezastru şi care are o singură prioritate făţişă – atacurile permanente la adresa justiţiei”- Gigel Știrbu, deputat PNL.

Domnul Gigel Știrbu și-a pus acești ochelari galbeni de capră... Această moțiune de cenzură ar trebui să fie un moment foarte serios

Ion Cristoiu: În primul rând că e un agramat, cea mai legitim, nu are cea mai, analfabetismul politicienilor români în frunte cu președintele se vede din folosirea excesivă a superlativelor. Deci când nu ai nuanță de gândire, când nu ai nuanțe, atunci folosești superlativele.

Monica Mihai: Dă bine ca discurs politic.

Ion Cristoiu: Nu, președintele este autorul tuturor superlativelor: foarte rău, foarte mare, foarte maxim, foarte. Foarte este un clișeu folosit de oameni care nu pot gândi altceva, în care legitim nu e cea mai legitimă, este legitim sau nelegitim. 2. Domnul Gigel Știrbu și-a pus acești ochelari galbeni de capră...

Monica Mihai: Înțeleg că au fost cadou de la soția dânsului.

Ion Cristoiu: Nu, a și explicat, deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți încă o dată ce dezastru este și în opoziție. Această moțiune de cenzură ar trebui să fie un moment foarte serios în primul rând că au ales un personaj minor și zurliu. Deci trebuia să-l citească liderul opoziției.

Monica Mihai: De ce nu l-a citit Ludovic Orban de exemplu?

Ion Cristoiu: Pentru că așa sunt ei în opoziție, ei au justificat ochelarii galbeni ca să fie interesanți, păi nu l-a citit înseamnă că nu dă nicio atenție. Teoretic, toată lumea așteaptă ca această moțiune să dea jos Guvernul, în acel moment vine un lider marcant. Conținutul moțiunii este o prostie de la un capăt la altul, Guvernul trebuie să plece că a organizat prost alegerile din diaspora, hodoronc-tronc. Guvernul trebuie să plece că după doi ani a căzut la un vot popular. Nu am înțeles, domnul Gigel Știrbu împreună cu un domn Câțu face parte din acele personaje hazlii care asigură bancurile într-un partid, dacă ați observat vreodată în partidele noastre este întotdeauna unul, la PSD e ”Mitralieră” care spune, mai e Andrei Caramitru la USR, care din nevoia de publicitate spun tot felul de ....

Monica Mihai: Și nu sunt asumați de partid?

Ion Cristoiu: Păi nu, că fiecare partid are nevoie de unul care să spună lucruri trăsnite și e unul care spune lucruri trăsnite. Bun și ajungem la moțiunea de cenzură, toate datele raționale spun că Guvernul trebuie să plece, repet cu atât mai mult cu cât o depui, deci oamenii au ieșit la vot mânați de această teză ”Hai la vot că votul tău contează”.

Monica Mihai: Vom da jos Guvernul pe baza votului tău.

Ion Cristoiu: Domnul Klaus Iohannis a zis: imediat. Au ieșit la vot, până acum nu s-a întâmplat nimic, dacă nu depuneau o moțiune de cenzură nu se întâmpla nimic, până la urmă lumea uita.

Monica Mihai: Pierdea din electorat.

Ion Cristoiu: Nu, dacă nu depunea, se uita. În momentul în care ei au depus moțiune de cenzură a început meciul, e un meci. Toată națiunea până marți așteaptă scorul meciului.

În momentul în care pică moțiunea de cenzură se legitimează PSD-ul și ia din nou avânt. Dacă e un plan de cădere a Guvernului, nu are nicio legătură cu aritmetica parlamentară

Monica Mihai: Trebuie să explicăm că în aceste zile cu siguranță au loc negocieri foarte dificile.

Ion Cristoiu: În momentul în care pică moțiunea de cenzură se legitimează PSD-ul și ia din nou avânt, pentru că e o confirmare nu are niciun rost să-i confirmi. De aia eu tot sunt convins că moțiunea trece.

Monica Mihai: Chiar și liderul USR, Dan Barna, spunea la un moment dat că le lipsesc undeva la 20 de voturi după calculele lor. De unde ar putea să vină aceste voturi?

Ion Cristoiu: Nu vă luați după aritmetica parlamentară, dacă e un plan de cădere a Guvernului, nu are nicio legătură cu aritmetica parlamentară, ne trezim că în dimineața aia că un grup de la PSD anunță oficial că pleacă la Pro România sau că votează împotrivă oficial.

Monica Mihai: Credeți că, de fapt, acolo au loc negocierile acum, încearcă să convingă parlamentari PSD.

Ion Cristoiu: Nu cred că sunt negocieri, cred că se pun în mișcare diferite structuri. Dumneavoastră mai țineți minte povestea cu Valea Uzului?

UDMR a anunțat că votează moțiunea de cenzură, o premieră pentru incidentul de la Valea Uzului. Acum se devoalează că această operațiune a fost pusă la cale de servicii.

Monica Mihai: Da, cu siguranță.

Ion Cristoiu: Care e motivul care l-au pus acum, UDMR...

Monica Mihai: Este și în textul moțiunii această problemă.

Ion Cristoiu: UDMR a anunțat că votează moțiunea de cenzură, o premieră, pentru că ei au votat întotdeauna cu PSD-ul în ultimii doi ani, pentru incidentul de la Valea Uzului. Mai țineți minte că am repetat că acolo e ceva în neregulă.

Monica Mihai: Da, am discutat și în emisiunea trecută că prea întâmplător au apărut aceste probleme acum.

Ion Cristoiu: Și acum se devoalează că această operațiune a fost pusă la cale de servicii.

Monica Mihai: Pentru ca UDMR să poată să semneze moțiunea de cenzură.

Ion Cristoiu: Dar suntem de acord acum, pentru că totul în desfășurarea aia nu e nimic real, adică cum au venit oameni din toată țara cu români de la Satu Mare să depună coroane de flori la Valea Uzului, eu nu știu unde este Valea Uzului nici acum, a fost pusă la cale. Asta m-a îndreptățit pe mine și mă face să cred că până la urmă o să pice Guvernul. Dar repet cred că la un moment dat amândoi considerăm ca și dumneavoastră mult mai deștept decât sunt. Cred că acolo la Cotroceni este o dispută și am observat-o și în presa lor, unii spun așa haide să dăm jos Guvernul, punem acest Guvern (...) câștigă alegerile pentru că le schimbă discursul, adică poate să spună ”uite în perioada asta au făcut aia, aia, aia” sau asta e o grupare din care aș putea să fac și eu parte...

Monica Mihai: Și cealaltă grupare?

Ion Cristoiu: Cealaltă grupare spune în felul următor ”da, dumneavoastră trebuie să aveți, și s-a văzut, și anume PSD-ul”, se pare că a învins până la urmă gruparea a doua pentru că și astăzi când s-a semnat acel acord național parțial, Klaus Iohannis o ține tot cu PSD-ul dușman. PSD-ul ca bătălie publică nu mai poate fi prezentat ca dușman, pentru că Dragnea nu mai e și e greu când imaginea publică este că PSD-ul are probleme, că Dăncilă e slabă, că PSD-ul e criticat, nu mai poți să mai vii și să mai vorbești despre PSD.

Monica Mihai: Faceți o previziune, dacă trece moțiunea de cenzură cine vine premier?

Ion Cristoiu: O să ajung și acolo, tot în cadrul acestor sfătuiri cealaltă echipă ar face următorul lucru: o moțiune de cenzură care trece, înseamnă un zbor al lui Victor Ponta. Pentru că în momentul în care trece moțiunea de cenzură probabil că premierul va fi luat de la Ponta. În acel moment toți fripturiștii de la PSD vor intra în Pro România. Noi nu facem previziuni, și atunci în cazul în care pică moțiunea principala victimă este Ponta, pentru că dacă moțiunea pică, Ponta s-a terminat cu partidul lui, pentru că eu dacă aș fi în PSD aș zice de ce să mă duc la Ponta dacă tot am rămas. Deci nu este exclus ca în planurile de la Cotroceni să spună ”da, mă, e foarte frumos, vine un nou Guvern, dar eu nu am niciun chef să-l întăresc pe Ponta pentru că e mult mai primejdios decât doamna Dăncilă”. În momentul în care trece moțiunea de cenzură Ponta devine numărul unu, pentru că sigur, și fără serviciile secrete, o parte de la PSD trece la el ca să poată să intre la friptură. Dacă pică moțiunea de cenzură nu mai văd niciun motiv pentru care un PSD-ist să treacă la Ponta, de ce să trec la Ponta pentru că el e în opoziție ce sunt nebun, adică să plec de la putere să mă duc la Ponta, și în acest moment marele învins este Victor Ponta.

PSD nu va intra în turul al doilea la prezidențiale, nu am nicio îndoială și atunci în turul al doilea ei vor fi arbitru

Monica Mihai: Dar cine ar fi marele câștigător sau câștigător poate cu ghilimelele de rigoare care ar ajunge premier.

Ion Cristoiu: Aici, pe termen scurt, este Dăncilă, pentru că în momentul în care nu va trece moțiunea ea se va duce și va fi aleasă cu aplauze.

Monica Mihai: Și reconfirmată și ca președinte al partidului.

Ion Cristoiu: Da, reconfirmată ca președinte al partidului și eu nu cred că în perioada următoare, sigur pe termen lung partidul are probleme, dar pe termen scurt partidul nu va avea probleme, deoarece vine acum un examen la care PSD-ul nu are nicio treabă. PSD are o treabă cu parlamentarele și localele, de la anul.

Monica Mihai: Adică peste câteva luni bune.

Ion Cristoiu: PSD-ul acum și dacă era Dragnea și dacă era Iliescu și dacă era Regina Maria tot pierdea pentru că nu o să fie decât un președinte din partea dreaptă. Nu are cum să fie, e greu de presupus că va veni un președinte de stânga, când stânga e la guvernare, nici marile puteri, nici serviciile, și în general poporul nu va vrea. În consecință pentru ei aceste prezidențiale pot fi interesante dacă găsesc un candidat care să ofere o altă imagine a partidului ”uite mă într-adevăr dacă ăla e de la PSD”, ei nu vor intra în turul al doilea, nu am nicio îndoială și atunci în turul al doilea ei vor fi arbitru.

Monica Mihai: Și-și vor face negocierile.

Ion Cristoiu: Da și atunci vor deveni și arbitru, dar după părerea mea prezidențialele pentru PSD sunt lipsite de orice (...)

Monica Mihai: Pe cine ați vrea dumneavoastră, analistul Ion Cristoiu, să vedeți la Guvernul României, dacă trece moțiunea de cenzură, ca premier, cine credeți că ar cel mai potrivit pentru acest rol în perioada următoare?

Dacă trece moțiunea de cenzură,premier trebuie să fie cineva de la Pro România, dar mai puțin spectaculos decât domnul Tudose

Ion Cristoiu: Trebuie să fie, după părerea mea, cineva de la Pro România, dar mai puțin spectaculos decât domnul Tudose, cred că domnul Câmpeanu ar fi de departe.

Monica Mihai: A fost și ministru al Educației, a fost și interimar la un moment dat.

Ion Cristoiu: Sau, repet, dacă pică Guvernul desemnarea premierului e în mâna președintelui și președintele poate să pună pe cineva și din afara politicii, un soi de tehnocrat ca să-i împace pe toți.

Monica Mihai: L-ar putea pune pe Cioloș?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că el ar veni printr-un partid prea mic, nu ar vrea ceilalți. Părerea mea este ca să pui pe cineva trebuie să fie de acord și Orban, să fie în fața lui ăla, adică președintele uite ce se întâmplă facem această negociere punem pe cineva din afara politicii. Acest pact semnat astăzi la care a fost și domnul Ponta, în continuare iresponsabilul vesel, așa cum i-am zis eu când era premier, poate fi temeiul pentru un guvern de așa-zisă uniune națională.

Graba cu care s-a semnat pactul și asta mă pune pe gânduri pe mine

Monica Mihai: Adică cei care au fost prezenți astăzi să fie cei care vor forma guvernul de uniune.

Ion Cristoiu: Da, pentru că acest pact, părerea mea nu s-a semnat astăzi pentru că e ziua lui, asta e o prostie, că e ziua de naștere a președintelui, nu, graba cu care s-a semnat pactul și asta mă pune pe gânduri pe mine că se pregătește un guvern care să aibă justificare în pactul ăsta. Adică cu vorbe mari, domnule de ce ne unim, păi ne unim că prin aceasta noi care am semnat pactul putem să formăm un guvern de consolidare a drumului european, trebuie să găsești o justificare de ochii lumii.

Monica Mihai: Că tot vorbim de drumul european și de alegeri în Republica Moldova, peste Prut există o criză ne mai întâlnită, o criză politică care riscă să aibă consecințe foarte grave pe plan politic și pentru noi, inclusiv, care suntem în vecinătatea lor. Cum vedeți situația din Moldova, există un guvern nerecunoscut, guvernul Maiei Sandu care este recunoscut de puterile occidentale, însă nu este recunoscut de către guvernul care a fost până nu de mult și care nu vrea să predea ștafeta, avem un președinte suspendat și un președinte desemnat care este de partea democraților și o stare de confuzie generală?

Cei trei au decis ca reprezentanți a trei mari puteri, raderea lui Plahotniuc, nu au decis instalarea unui guvern, ci un guvern temporar

Ion Cristoiu: Prezentarea evenimentelor din Republica Moldova la noi a fost catastrofală. S-a prezentat tot ce s-a întâmplat ca o chestiune electorală normală în sensul următor și aici ajungem și la poziția noastră aberantă de dialog. S-a prezentat în felul următor la noi: acolo la un moment dat au avut loc alegeri, alegerile parlamentare din februarie au dat următoarea componență 30 de locuri – socialiștii, 20 de locuri cei de la Partidul Democrat din Moldova, Alianța ACUM era pe locul trei. Din punct de vedere electoral normal se puteau face câteva combinații sau socialiștii cu ACUM, sau socialiștii cu democrați sau ACUM cu democrați. S-a prezentat ce s-a întâmplat acum în Moldova ca fiind o soluție de ultimul moment, ori nu e adevărat, în Republica Moldova s-a format un guvern pe baza un document numit ”Acord de înțelegere temporară”, deci nu este un guvern normal. Pe data de 3 iunie, tot mereu spun...

Monica Mihai: A avut loc o întâlnirea foarte importantă

Ion Cristoiu: Pe data de 3 iunie au venit la Chișinău, un trimis al Departamentului de Stat al SUA, deci el și-a luat bilete de la Washington să meargă la Chișinău, a venit comisarul european pentru extindere de la Bruxelles, și-a luat și el bilet.

Monica Mihai: Și vicepremierul Rusiei.

Ion Cristoiu: Da. Deci au venit trei funcționari mari, nu ambasadori atenție, acești trei s-au dus la cele două părți la ACUM și la Dodon și le-a zis faceți o înțelegere temporară.

Monica Mihai: Este important să explicăm că este o parte pro-rusă și o parte pro-europeană, Alianța ACUM pro-europeană și partidul lui Dodon pro-rus.

Ion Cristoiu: Da, oamenii de la noi care au trecut pe la hotelul lui Plahotniuc, asta susțin, deci încă o dată, cei trei au decis ca reprezentanți a trei mari puteri, raderea lui Plahotniuc, asta nu înțelege nimeni, nu au decis instalarea unui guvern, ci un guvern temporar, care o să vedeți...

Monica Mihai: Care avea o misiune foarte clară.

Ion Cristoiu: În acordul de guvernare, în acordul ăla pe care nu l-a citit nimeni în România, se prevede o chestie unică în lume. Demiterea Procurorului General, demiterea celui de la Anticorupție, deci demiterea ălora... și patru comisii de anchetă. S-a plecat ... cele trei mari puteri au ajuns la concluzia, la care ajunsese și Rusia, și anume: pericolul numărul 1 îl reprezintă capturarea statului de către un domn Plahotniuc, care până acum a jucat teatru că el e cu americanii, deci...

Monica Mihai: De altfel și fostul președinte Traian Băsescu a susținut acest lucru.

Ion Cristoiu: 1. În România a vorbi de dialog, acum e o nebunie, nu e dialog că guvernul s-a format să îl vâre în pușcărie pe ăla, care dialog? Păi nu ați înțeles? Deci guvernul nu s-a format că a vrut el, ce să negociezi?

Monica Mihai: Ci i s-a cerut să...

Ion Cristoiu: Ce să negociezi cu el? i s-a cerut să vâre în pușcărie pe ăla, deci cum să vii tu din România? 2. În momentul în care a fost pe 3 iunie domnul de la Cotroceni, că el a fost, nu i-au spus SIE, dacă știu eu și toți...

Monica Mihai: Se decide soarta Republicii Moldova.

Ion Cristoiu: Deci, există două posibilități, sau ei nu au ocolit, americanii, pentru că știau că în România trei sferturi din politicieni și consilierii de la Cotroceni sunt cumpărați de Plahotniuc și au trecut pe la hotelul lui Plahotniuc și au fost filmați și înregistrați. Și eu am văzut acum toți care pledează pentru dialog sunt ăștia, sau comportamentul președintelui care este absolut aberant, deci este limpede că în momentul în care guvernul ăsta a fost recunoscut și numit încă o dată în urma unei întâlniri în care a venit unul de la... nu au fost trei ambasadori da, în care au purtat girul ăsta. Trebuie să fii nebun și să vii să spui „noi vrem să dialogăm cu Plahotniuc”, ce să dialogăm cu Plahotniuc?

Monica Mihai: A trecut momentul dialogului, spuneți dumneavoastră?

Ion Cristoiu: Păi nu, a trecut momentul, acum e momentul pușcăriei pentru ăla.

Monica Mihai: Ok și are sunt scenariile posibile? În momentul de față...

Ion Cristoiu: Și acum ajungem la ăla, așa se explică și reacția structurilor de forță din Moldova, pentru că ele fiind ale lui Plahotniuc, deci predarea puterii, atenție e foarte important, de către poliție, de către Servicii Secrete, înseamnă predarea dreptului de a merge în pușcărie.

Monica Mihai: Și el știe acest lucru?

Ion Cristoiu: Nu, și ăia știu, de aia se opun, că normal ar fi așa, „bine mă, au câștigat ăia alegerile, nici o problemă intrăm în opoziție”, ei știu că întră în închisoare și atunci suntem de fapt în pragul unui război civil tăcut.

Monica Mihai: Încă tăcut, se poate...

Ion Cristoiu: Păi nu, tăcut pentru că ăia se apără, pentru că nu își apără posturile, își apără libertatea, așa se explică lucrurile din punctul ăsta de vedere.

Dacă începe hăituirea lui Plahotniuc de către băieți și FBI, s-ar putea să ajungă în România, pentru că ăla a fost omul nostru, a făcut foarte multe afaceri în România

Monica Mihai: Și care ar fi soluția?

Ion Cristoiu: Eu nu cred că Plahotniuc câștigă, din câte știu eu în lumea aceasta modernă au mai fost, faptul că ei au ales soluția aia disperată că mută ambasada la Ierusalim. Deci domnișoară din ce știu eu din istorie, când se unesc cele trei mari... fie li s-a dat mână liberă rușilor, când se unesc trei, înseamnă trei mari Servicii Secrete, înseamnă CIA, KGB, dumneavoastră chiar credeți că unu ca Plahotniuc...

Monica Mihai: Are vreo șansă...

Ion Cristoiu: Dar singura problemă pentru cei din România este că dacă începe hăituirea lu ăla și nu hăituirea din Parlament, ci de către băieți și FBI, s-ar putea să ajungă în România, pentru că ăla a fost omul nostru, a făcut foarte multe afaceri în România, s-ar putea să ajungă nici nu știți pe unde.

Monica Mihai: Și ce rol are Putin în toată treaba asta? La un moment dat se zvonea că rolul Rusiei ar fi acela de a federaliza Republica Moldova ca să creeze un precedent pentru Ucraina, credeți acest lucru?

Ion Cristoiu: Nu, asta este o teorie, acuma dacă mă întrebați eu sunt adeptul federalizării, adică adeptul... Transnistria nu are nici o legătură cu Republica Moldova, asta a fost un teritoriu lipit din adins de ruși, deci rușii au putut să (...) politic ca să țină în mână Republica Moldovenească de pe vremea lor îi lipim ceva care nu e al ei, da? și în felul acesta au creat o problemă de administrare, după părerea mea nu văd nici o problemă și soluția ar fi federalizarea, înseamnă că Transnistria să nu mai fie guvernată, oricum nu e guvernată de la Chișinău, dacă vrei să o rezolvăm, dar nu asta a fost principala cauză. Și rușii și americanii au ajuns la următoarea concluzie, nu se mai putea lucra cu omul ăla, nimeni nu înțelege în România ce înseamnă, dumneavoastră știți ce înseamnă un stat capturat? Observați acuma, deci au venit...

Monica Mihai: Ca toate instituțiile de forță sunt sub comanda lui Plahotniuc.

Ion Cristoiu: Și încă cum. Păi ce se întâmplă acum...

Monica Mihai: Drept dovadă deciziile Curții Constituționale din ultimele zile ...

Ion Cristoiu: Ce se întâmplă acum confirmă faptul că ăla trebuie vârât la pușcărie pentru că normal ar fi, normal, din punct de vedere electoral, până la urmă ăia doi s-au unit, bun s-au unit, că era ultimul moment, dar s-au unit. Dar nu a fost o lovitură de stat în sensul că Filip era la putere și a venit... nu s-au unit, „cedez puterea”, faptul că ajunge cca șeful poliției să nu vrea să plece, deși ăla i-a dat ordin, ambasadorul, ambasadoarea Moldovei la Washington să nu vrea să vină, arată că ăla e stat capturat și atunci orice mare putere, și America, și Rusia nu are cu cine dialoga, chiar vorbesc serios, o să râdeți.

Monica Mihai: De a avea cu cine să lucreze în Republica Moldova.

Ion Cristoiu: Păi politicește, una e să lucrezi cu un om politic, Dodon e un om politic și una e să lucrezi cu oligarh, ăla este un oligarh că a cucerit tot, Procuror General, Servicii Secrete, Direcția Anticorupție, Curtea Constituțională. Și punctul care i-a scos din sărite pe americani, că ei pariau pe ei, a fost momentul când Andrei Năstase a câștigat alegerile la Chișinău și Curtea de Apel...

Monica Mihai: A decis anularea alegerilor.

Ion Cristoiu: Stați un pic, nu există...

Monica Mihai: Și acum cer din nou alegeri anticipate... Plahotniuc și-a manifestat dorința de a se organiza alegeri anticipate.

Ion Cristoiu: Păi în momentul în care s-ar face alegeri anticipate, ăla câștigă majoritate, dumneavoastră știți cine e Plahotniuc? Că eu am citit, e un om care a cucerit totul, faptul că el, dumneavoastră nu vă gândiți că a reușit, deci s-a dus la președintele Republicii, un fel de Klaus Iohannis, da? Domne și l-a înregistrat, suntem oameni normali? La președinte te înregistrezi pe ascuns și te dau la televizor, asta înseamnă că...

Monica Mihai: Și-a permis, mesajul a fost unul foarte dur transmis, de fapt cine e șeful statului.

Ion Cristoiu: Păi nu, dar spun... dumneavoastră vi se pare normal? Acum între noi fie vorba...

Monica Mihai: Jurnalistic vorbind bineînțeles că nu e normal.

Ion Cristoiu: Totuși nu cred că vă puteți duce la Klaus Iohannis acum cu un reportofon ascuns, că vă verifică da? dar nu numai atât, l-a și dat televiziunii care e a lui, stați să ne lămurim nu a dat la televiziuni, Publika e a lui, el are tot și presă și servicii și nu mai spun câte are în România. Vă dau un sfat, uitați-vă la jurnaliștii care ciripesc în favoarea lui, ăia toți au trecut pe la hotelul lui, când treci pe la hotelul lui te și filmează.

Monica Mihai: Ca să aibă ceva la mână.

Ion Cristoiu: Și atunci se vede, când îi aud pe ăia vorbind, domne eu nu am fost un admirator al Maiei Sandu, dar faptul că a reușit să se combine un... deci nu a mai contat pro rus sau pro occidental și americanii au zis „domne mai degrabă vorbesc cu un pro rus decât să vorbesc cu unu care n-a capturat statul”. O să vedeți că această atitudine a noastră este ceva ... dar ea se explică numai prin faptul că mulți au vârât mâna în borcanul cu miere care este domnul Plahotniuc.

Principalul motiv al pierderii locului de membru nepermanent la CS ONU este politica externă condusă de Klaus Iohannis

Monica Mihai: Săptămâna care a trecut România a pierdut scaunul nepermanent la ONU, un scaun pentru care s-a luptat destul demult și s-au dus negocieri în culise pe căi diplomatice, a pierdut în favoarea Estoniei. Care credeți că este motivul pentru care s-a ajuns în această situație?

Ion Cristoiu: Păi principalul motiv este politica externă condusă de Klaus Iohannis, hai să fim serioși, cel care face politica externă este Klaus Iohannis.

Monica Mihai: Nu a avut de a face amestecarea lui Liviu Dragnea pe partea asta?

Ion Cristoiu: Nu, nu a avut, stați să ne lămurim, noi nu am mutat ambasada, aia a fost o legendă. Adică nu cred că acolo a fost o... dacă ar fi fost așa, domnul Trump ar fi trebuit să scrie pe Twitter „mulțumim României, îmi pare rău că nu am reușit să o sprijinim”.

Monica Mihai: Și Trump nu a scris pe Twitter.

Ion Cristoiu: Bineînțeles doamnă că nu asta a contat, păi cum să... noi avem o imagine catastrofală, dumneavoastră știți dacă te duci acum la Paris și întrebi pe unu despre aceste alegeri, știți ce vă întreabă? Am auzit că ați falsificat alegerile. Deci președintele României ca să vedeți cât de proști sunt ăștia de la (...) după ce că au câștigat alegerile în mod zdrobitor, tot ei au lansat în străinătate că la noi s-au furat alegerile. Și atunci dacă eu sunt la ONU și văd: corupție, anti-europeană, nu știu ce mai vor să facă și atunci...

Monica Mihai: Confuzie pe plan intern politic.

Ion Cristoiu: Da, și ea este, cel care a promovat această chestie a fost domnul Klaus Iohannis care susține peste tot că s-au falsificat alegerile, a fost fraudă, care fraudă?

Monica Mihai: Ce ar fi obținut România dacă ar fi câștigat acest scaun permanent, care era de fapt miza diplomatică? Că vorbim de o miză diplomatică.

Ion Cristoiu: Era un... membru ne permanent nu înseamnă nimic ca putere, dar erai acolo, erau anumite decizii la care conta și numărul de voturi.

Monica Mihai: Cele care nu se foloseau de dreptul de veto, vorbim de scaunele permanente.

Ion Cristoiu: Și conta la un moment dat, mai ciupeai pe acolo ceva fripturi, că venea unu și aveam nevoie în conflictul ăla, adică vocea ta era importantă, se auzea, dar cum să câștigăm noi, uitați-vă că noi am avut, uitați-vă la primirea, la vizita, la așa zisa vizită a lui Klaus Iohannis la Washington, care nu a fost o vizită oficială, ci era pe acolo și i-au aranjat niște lobby-iști cu Trump. Față de vizita premierului Orban care a fost vizită oficială și a președintelui Polonei, păi a președintelui Poloniei a fost o, cum să zic un spectacol...

Monica Mihai: Și spuneți că ăsta este rezultatul eșecului politic extern al României?

Ion Cristoiu: Da, una din cauze fiind faptul că din nevoie de politică internă, noi ne promovăm în străinătate imaginea rea. Dar în același timp spune că la Washington Klaus Iohannis nu are o relație directă, pentru că repet îl invita într-o vizită oficială, deci ce s-a întâmplat acum cu președintele Poloniei, asta este o chestiune unică, ați văzut că după discuția aia de pe peluză care încântat pe liderii români de opinie, s-a întâmplat ceva cu România? Nu, l-a bătut... pe când la Polonia ați văzut, că sigur, cumpără și niște avioane dacă trimite trupe, adică...

Monica Mihai: Au exista niște discuții și pe partea economică.

Ion Cristoiu: Da și o prezentare... la noi, așa suntem noi pe plan internațional, cu asta defilăm.

Monica Mihai: Mutarea ambasadei, a fost o temă care a tot apărut în opinia publică în ultimul an, credeți că a avut un rol în pierderea acestui număr, acestui vot, acestei alegeri?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că noi nu am mutat nici o ambasadă, stați să ne lămurim. Iar a fost o manipulare a adversarilor PSD, nici într-un moment noi nu am spus că mutăm.

Monica Mihai: S-a spus bineînțeles că se va face o analiză, dar la un moment dat Viorica Dăncilă chiar a declarat că...

Ion Cristoiu: Iertați-mi comparația, adică una să mă însor cu dumneavoastră și una e să fac o analiză. Facem o analiză în urma căreia noi vom lua o decizie, stați să ne lămurim. Deci noi vom face o analiză și după ce terminăm analiza luăm o decizie...

Monica Mihai: Dacă să mergem la altar sau nu. Spuneți că așa a fost și cu ambasada.

Ion Cristoiu: Păi așa a fost, au făcut o analiză, sigur că domnul Dragnea s-a grăbit și a zis mutăm, nu, teoretic și practic a fost o analiză.

Monica Mihai: Și tocmai aceste gafe mici, diplomatice ale domnului Dragnea, ale doamnei Viorica Dăncilă, nu au... nu s-au cuantificat în acest vot negativ?

Ion Cristoiu: Nu, uitați-vă, deci dacă te uiți la discursul de astăzi al domnului Klaus Iohannis veți vedea că au o temă falsă, inclusiv a lui Ponta, anume că PSD e anti- european, nu e adevărat. În cazul ambasadei, o gafă a fost speculată de partea aialaltă, adică Klaus Iohannis a venit și a zis, vreți să mutați ambasada, dar repet, nimeni nu vrea să mute ambasada, nu avea cum să o mute. A zis că vom face o analiză, numai că prezentarea pe care a făcut-o... deci la fiecare dată când campania de dincolo a fost „Dragnea vrea să ne scoată din Uniune” normal era ca echipa din jurul lui Dragnea să spună „ domnule președinte uitați ce zice” și domnul Dragnea să fi venit și să fi spus o chestie „nu vrem să ieșim Uniune, vrem să fim mai bine văzuți”. Numai că... așa și cu ambasada, că țin minte, în seara în care a anunțat el la Antena 3, chiar am fost martor acolo, adică veneam eu după el și a fost un schimb din ăla în hol, mă rog am dat mâna cu el deși suntem (...) din partea lui, pot să dezvălui, adică el mi-a zis atunci țin minte destul de bine, dacă mai am același număr de telefon.

Monica Mihai: Voia să vă sune ulterior.

Ion Cristoiu: Da, nu m-a sunat, dar mă rog a fost politicos, adică chiar nu m-a înjurat sau nu a întors spatele, am întâlnit și tipi care nu au fost politicoși. Și i-am spus atunci pentru că el înainte la Gâdea a spus acest lucru: „vom muta ambasada”, eu eram convins că o mută, că știți că era o dispută. Și după asta a venit a doua zi domnul Meleșcanu și a zis, stați puțin că noi nu o mutăm, noi facem o analiză. Numai că pe plan internațional a ieșit ca dracu, nici nu am mutat -o, că dacă o mutam, ne scria Trump pe Twitter, „prietenul meu Liviu Dragnea, a fost arestat, regret” că el e în stare.

Monica Mihai: Credeți că asta trebuia să facă România să obțină mesajul de Twitter al lui Trump?

Ion Cristoiu: Păi da, dacă, deci dacă... Trump a vrut ca alte țări să mute ambasada. În momentul în care noi am fi mutat, din acest punct de vedere, domnul Dragnea... asta însemna să intre în conflict cu UE, în acel moment trebuia să am o garanție fața în față cu Trump, nu știu cu cine a discutat el, cu portarii, da?

Monica Mihai: De aia probabil nici nu a mutat - o.

Ion Cristoiu: Probabil că de aia nici nu a scris, deci eu cred că domnul Dragnea nu a avut așa cum au fost și povestea aia când s-a dus el la Washington...

Monica Mihai: La ceremonia aceea oficială...

Ion Cristoiu: Nu a fost la nici o ceremonie...

Monica Mihai: El se afla la același hotel, s-a dus să mănânce la restaurant...

Ion Cristoiu: Nu, domnul Trump nu știu ce făcea pe acolo la un restaurant da? niște șmecheri au zis „alo domnul Grindeanu și domnul Dragnea, dumneavoastră o să stați pe la masă pe acolo și vă duceți și dați mâna cu el da?” deci Trump nici nu știa cine vine, cine este și au zis, facem o poză și o dăm la babuinii ăia și sunt veseli, deci dumneavoastră nu înțelegeți că el nu a stat de vorbă cu Trump?

Monica Mihai: A făcut doar o poză. Poză pe care s-au asigurat că o va răspândi toată presa din România, dar se vedea că e o poză de tufiș.

Ion Cristoiu: Păi da dar, Trump nu a scris pe Twitter. El este în stare, să fi scris pe Twitter „îmi pare rău că prietenul meu Liviu Dragnea a fost condamnat...” și dacă spunea și pe nedrept gata o dădea afară, dădea afară tot DNA -ul, uite că nu a scris.

Editorialul săptămânii: Marian Nazat- Despre demnitatea professională

Monica Mihai: Haideți să vorbim despre editorialul săptămânii, au fost foarte multe articole interesante în această săptămână, care vi s-au părut dintre toate cele mai relevante?

Ion Cristoiu: Este editorialul domnului Marian Nazat, care a fost pe site-ul mișcarea de rezistență, care face o dezvăluire, era parcă despre unitatea umană, făcea o dezvăluire senzațională. Eu știam că am fost anchetat de el în legătură cu niște interceptări, o prostie de la Cotroceni, în care au considerat că noi i-am interceptat, de fapt nu am interceptat, nu știu dacă v-am povestit, dar nu vreau să mai pierd timpul, un moment...

Monica Mihai: Mi-ați povestit parcă la un moment dat situația.

Ion Cristoiu: Da, era ziua de naștere a lui Ion Iliescu și chiar din greșeală noi am sunat la Cotroceni și am reușit, din greșeală, am aflat ce spuneau ăia care sunau, poporul, nu iubitele lui. Și noi am transcris ăla și pentru că tocmai intrase în funcțiune legea siguranței naționale, ne-a anchetat pe tema asta. Domnul Nazat face acum o dezvăluire că noi am mai fost, s-a cerut anchetarea mea și a lui Sorin Roșca pentru că...

Monica Mihai: Pentru că ați făcut dezvăluirile?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că am făcut teza loviturii de stat, alta. Domnul Marian Nazat, mi-a trimis și o carte cu dedicație, este și un excepțional fost procuror și este avocat și un editorialist, uitați scoate acum și ... mi-a trimis o carte cu dedicație... Prizonier în câmpul tactic e vorba, chiar e foarte bun, l-am invitat, scrie și la mine pe site-ul cristoiublog.ro, bine tot editorialul merită remarcat pentru că domnul Nazat spune o chestiune fundamentală: spune că și lui ca procuror i s-a cerut. Deci este...

Monica Mihai: Asta este mai grav.

Ion Cristoiu: Păi nu, în cazul meu el arată un lucru cu care eu sunt de acord, eu nu cred că dacă ți se cere nu poți refuza, de aia mă întorc iar la doamna Dăncilă care spune că ea a făcut ce i s-a zis. Noi trebuie să întărim această condiție de demnitate, de ce? De ce cele două doamne din dosarul domnului Dragnea nu puteau... de ce s-au dus? Când au fost angajate?

Monica Mihai: Nu au putut să refuze.

Ion Cristoiu: De ce să nu refuze, dar ce li se întâmpla, le dezbrăca cineva?

Monica Mihai: Pentru că poate pe domeniul lor nu exista alt job care să nu fie controlat de Liviu Dragnea.

Ion Cristoiu: Păi și nu am zis că trăim într-o țară liberă?

Monica Mihai: Am zis.

Ion Cristoiu: Păi stați un pic, facem o dată o emisiune, în România și în presă și peste tot lașitatea e justificată că nu am avut ce face. Domne, sigur, doamna Dăncilă, am zis tot ce a zis Dragnea, nu am avut ce face, dar în ce sens, ce ți se întâmpla dacă...

Monica Mihai: Dacă nu făceai?

Ion Cristoiu: Păi cum, mă dădea afară, dacă te dădea afară ce? Te trimitea în Siberia? Te împușca? Nu, te dădea afară și dădeai în judecată pe ăia de la autoritatea copilului.

Monica Mihai: De la DGASPC.

Ion Cristoiu: Da, dar și lor le-a convenit că uneia i-a dat la direcția copilului, alteia i-a dat la Consiliul Județean, mai învârtea pe acolo, o afacere...

Topul politicienilor

Monica Mihai: O măslină. Haideți să trecem la topul săptămânal al politicienilor, să vedem cine a excelat în această săptămână, prin ieșiri publice, prin declarații cine se află în această săptămână pe locul 5?

Ion Cristoiu: Pe locul 5 domnul Klaus Iohannis care a introdus în politica românească semnarea acordului național parțial. Stați să ne lămurim...

Monica Mihai: Nuanța aceasta cu parțial este interesantă.

Ion Cristoiu: Păi da, acordul ăla nu e semnat de toate partidele, mie mi s-a părut o prostie fără margini, adică dacă tot faci un acord național...

Monica Mihai: Păi și cei care nu vor să semneze nu vor să traseze direcția europeană a României?

Ion Cristoiu: Nu, dar dacă tot faci un acord și ești președinte.

Monica Mihai: Adu-i pe toți la masă.

Ion Cristoiu: Da, corect. Eu am un domn președinte care propune întregului spectru politic un acord, un document, care are valoare dacă e semnat de toți, dacă nu e semnat de toți e parțial și atunci eu încep ca președinte să fac negocieri, băi PSD hai să... dar el a făcut de al dracu unu parțial ca să arate că PSD nu semnează, el fiind convins că PSD o să piardă toate alegerile, o să cadă la moțiunea de cenzură pentru că românii vor spune că nu e european, gata. Așa e el convins.

Monica Mihai: Cine este pe locul 4?

Ion Cristoiu: Pe locul 4 este Viorica Dăncilă cu această chestiune că ea nu e ea, că în perioada lui Dragnea nu a fost ea, ea era premier, decidea cutare, vorbea în public dar de fapt nu era ea și de abia acum este ea. Pe locul 3 este Dan Barna care crește de la o zi la alta toți care au luat interviuri mi-au vorbit frumos despre el, o să fac și eu...

Monica Mihai: De altfel săptămâna aceasta a fost și la Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: Vă dau o știre, o să fie și eu vineri la TVR mâna a doua, adică domnul Cristache o să fie moderatorul și eu o să mă duc, curios, deja am citit toate interviurile.

Monica Mihai: Cum vi se pare?

Ion Cristoiu: Nu am avut până acum interviuri directe, nu pot să spun, toți care au avut interviuri, inclusiv Marius Tucă spune că e bun, mie mi s-a părut bun până acum și probabil un candidat serios, contra candidat al lui Klaus Iohannis, toți sunt... nu am avut, o să vă spun data viitoare, că este...

Monica Mihai: După ce veți sta de vorbă față în față cu el.

Ion Cristoiu: Experiența interviului pentru mine e crucială, cu un politician că îmi dau seama dacă...

Monica Mihai: Cine este pe locul doi în această săptămână.

Ion Cristoiu: Pe locul 2 e Kelemen Hunor care a găsit o justificare pentru că votează pentru moțiunea de cenzură din cauza evenimentelor de la valea Uzului, dar vedeți aici noi nu am discutat, chiar dacă rămâne guvernul UDMR nu mai are cum să se mai întoarcă.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Păi nu a votat, adică UDMR votează la moțiunea de cenzură.

Monica Mihai: Dacă nu trece moțiunea de cenzură spuneți, va trebui să plece?

Ion Cristoiu: Păi nu guvernul ăsta are o problemă după asta, că nu mai are UDMR-ul, a supraviețuit da? Dar în continuare guvernul ăsta trebuie să dea legi, până acum în anumite legi s-a bazat și pe sprijinul UDMR; e clar că UDMR nu mai are cum să se întoarcă...

Monica Mihai: Și nu s-ar putea renegocia? Adică nu are cum să se întoarcă?

Ion Cristoiu: E ca și cum ar divorța, nu are... nu pot să fie, nu numai că sunt unguri dar sunt oameni normali, deci în momentul în care ai votat o moțiune de cenzură nu te mai poți întoarce, e vorba de moțiunea de cenzură, deci opțiunea de a vota pentru moțiune de cenzură este cea mai mare lovitură dată unui guvern.

Monica Mihai: Care politician s-a remarcat în această săptămână ca fiind cel mai abil?

Ion Cristoiu: Nu, care spectacolul care pe mine mă uimește este cel prezentat de domnul Victor Ponta. Mai țineți minte 2015? An greu, 2015 domnul Victor Ponta e chemat la DNA...

Monica Mihai: Așa, ne aducem aminte cu toții ziua în care...

Ion Cristoiu: La jumătate de oră după ce iese, iese domnul Klaus Iohannis și cere demisia lui și tot 2015 a fost un război în care domnul Klaus Iohannis voia să îl dea jos și sigur l-a dat cu Colectiv. Eu ca un prost ce eram, cred că am scris vreo 5-6 editoriale în apărarea domnului Victor Ponta. Domnul Victor Ponta a fost azi la Cotroceni și dădea din coadă, păi stați un pic.

Monica Mihai: Bucuros că se află și el la masa de discuții, spunea.

Ion Cristoiu: După părerea mea a fost o mare greșeală că s-a dus astăzi pentru că cade în aceeași capcană în care a mai căzut de atâtea ori și alți politicieni și anume crede în bătutul pe genunchi, așa duios. Din punct de vedere politic nu trebuiau să meargă, pentru că dacă el vrea să câștige, deci el nu poate să câștige decât din partea aialaltă, anti- Iohannis, el nu are loc la masa dreptei, bun. În aceste condiții nu am înțeles de ce s-a dus la Cotroceni?

Monica Mihai: Ca să semneze acordul politic parțial.

Ion Cristoiu: Păi da, dar a fost o greșeală și psihologică, vă avertizez că domnul Victor Ponta nu a terminat procesul, el a câștigat la o instanță, mai are una. Mai are una...

Monica Mihai: Urmează să vedem ce se v-a întâmpla, vom discuta cu siguranță în edițiile viitoare ale emisiunii, domnule Ion Cristoiu vă mulțumesc pentru discuția de astăzi, doamnelor și domnilor până la ediția viitoare la revedere.