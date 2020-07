Ion Cristoiu pune ÎNTREBAREA care aruncă în aer criza coronavirus: Dacă virusul e periculos, de ce se fac alegeri?

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu pune întrebarea care răstoarna tot ce spune guvernul despre criza de coronavirus. Cristoiu se întreabă, ca mulți alți români, de ce dacă virusul e periculos, guvernul organizează alegeri în septembrie.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Luni, 13 iulie 2020, invitatul dialogului meu de fiecare zi pe cristoiuTv a fost Cătălin Ivan, preşedintele ADN – Alternativa pentru Demnitatea Naţională.

Cu fostul candidat la prezidenţialele din 2019, care-şi spune coordonator politic naţional al ADN şi nu preşedinte al acestui partid, am avut pînă acum două interviuri. Unul din perioada campaniei electorale şi altul după alegeri. Amîndouă la Gîndurile lui Cristoiu de pe Mediafax, cu mine în ipostaza de secund al Monicăi Mihai. Am insistat să facem un interviu după alegeri cu Cătălin Ivan, deoarece, aşa cum am zis şi despre Ramona Ioana Bruysenseels, de la Re: Start România, îl consider drept marea revelaţie a alegerilor din 2019, altfel mediocre, cenuşii, cum sînt toate alegerile în care nu poporul votează, ci Sistemul Instituţiilor de Forţă. După interviul din campanie am zis că atît Cătălin Ivan, cît şi Ramona Bruysenseels trebuie urmăriţi de presa cinstită şi dacă nu vor intra în turul al doilea, pentru că amîndoi întruchipează speranţa românilor într-o nouă clasă politică, purtătoarea de cuvînt a generaţiilor postdecembriste. Profitînd de condiţiile de taifas cît vreau şi cum vreau oferite de cristoiutv, o televiziune la care pot invita pe cine doresc eu şi la care îmi pot permite să sar peste hotarul de o oră, beneficiind şi de postările în direct ale telespecatorilor, am invitat-o mai demult pe Ramona Ioana Bruysenseels la un dialog.

Rămînea să-l convoc şi pe Cătălin Ivan.

În pregătirea emisiunii, am parcurs prezenţele lui Cătălin Ivan pe internet. Nici o invitaţie la o televiziune de ştiri aparţinînd unui mogul, nici măcar la DigiTv, care aparţine mogulului Eduard Hellvig, puţine, ciudat de puţine consemnări chiar şi pe site-uri ale intervenţiilor lui Cătălin Ivan şi mai ales al ADN. La dialogul de pe cristoiuTv, coordonatorul politic naţional al ADN, a explicat într-un fel boicotul la care-l supune presa miluită de Guvernul Orban, dar şi Divizia Presă a SRI. Domnia sa susţine că o dată cu banii (partidele parlamentare se scaldă în bani daţi de stat sub formă de subvenţii) televiziunile şi site-urile primesc atît lista comunicatorilor care trebuie invitaţi, cît şi lista celor care trebuie refuzaţi. Încercînd să găsesc o explicaţie a acestei situaţii mi-am amintit de termenul Cooperativa politică, folosit de un colaborator al cristoiublog.ro pentru a defini realitate electorală a anului 2020. Între cele două partide mari, tradiţionale, PNL şi PSD e o înţelegere potrivit căreia PSD trece în Opoziţie după ani întregi de ghiftuire la putere, iar PNL, după ani întregi de flămînzire, intră la putere. Cooperativa era un termen care surprindea o realitate din fotbal. La un moment dat în culise se ajungea la înţelegerea că anul acesta ia campionatul echipa x. La fel şi în politică. Anul acesta potrivit Cooperativei, echipa numită PNL va lua şi cupa (localele) şi campionatul (parlamentarele). În aceste condiţii nici unul dintre cele două partide n-are interesul să apară un competitor real, din afara Cooperativei. Nu e de mirare că presa, împărţită frăţeşte de cele două partide, aparţinînd Cooperativei, boicotează orice partid nou, modern, care ar putea lua din electoratul Cooperativei.

Printre puţinele prezenţe în spaţiul public ale lui Cătălin Ivan am întîlnit şi o postare pe Facebook, stîrnită de angajarea PNL în bătălia pentru locale. Textul lui Cătălin Ivan are o netă coloratură ironică:

Cert este că, potrivit guvernanţilor, nu avem de ce să ne mai temem. Este oficial! Nici Guvernul nu se mai teme! Organizarea alegerilor locale în plin presupus val doi de coronavirus este cea mai bună dovadă că totul este o mare înşelătorie.>

Se poate observa în ultimele zile un fenomen îngrijorător. Atît presa miluită, ameninţată đe Ludovic Orban, că i se va desface contractele de publicitate, dacă nu dă curs ordinelor guvernamentale, cît şi Divizia Presă a SRI, au declanşat un veritabil jihad împotriva celor care pun la îndoială atmosfera de Apocalipsă creată prin manipulare în legătură cu Pericolul Coronavirus. E lesne de observat că liderii protestatarilor din Piaţa Victoriei, dar şi persoanele publice sceptice în privinţa Apocalipsei sînt ţinta unor dosare livrate de SRI menite a le diminua autoritatea. PSD a încercat şi el la vremea respectivă, asemenea PNL de acum, săi discrediteze pe protestatarii din Piaţa Victoriei. Din nenorocire pentru PSD, SRI nu a livrat documente şi informaţii compromiţătoare. Livrează acum din greu PNL prin UM din presă. Ofiţerii sub acoperire din Presă se definesc prin tembelismul strălucitor, tipic condeiului cu moletiere, care pe deasupra mai şi put. Prin urmare, textul lui Cătălin Ivan a fost imediat luat în colimator de sergenţii majori, pus la zid ca aparţinînd negaţionismului. Aşa cum a arătat Cătălin Ivan în emisiune, textul n-are nici o legătură cu discuţiile despre Coronavirus. El se vrea o replică subtilă la decizia PNL de a ţine alegeri locale în 27 septembrie 2020 în plin val 2. Scrie Cătălin Ivan pe Facebook:

În acest caz funcţionează tertium non datur. Sau pericolul Covid e cel agitat de propaganda regimului Iohannis – adică mortal, apocaliptic – şi atunci a susţine alegerile locale înseamnă a condamna la moarte o întreagă naţiune sau pericolul nu e atît de mare pe cît îl invocă Guvernul şi alegerile se pot desfăşura fără riscuri.

Atît pe facebook, cît şi în emisiune, Cătălin Ivan a semnalat lipsa de logică a politicii guvernamentale. Pe de o parte se face caz de pericolul Coronavirus şi se amînă orice măsură de relaxare, ba chiar se profetizează o revenire la starea de urgenţă. Pe de alta, alegerile locale din 27 septembrie 2020, programate în plin val doi, vor presupune o relaxare de proporţii, nemaintîlnită pînă acum.

I-am atras atenţia lui Cătălin Ivan că nu e prima contradicţie logică în politica regimului Iohannis faţă de Pandemie. Au fost mai înainte contradicţiile numite Afacerea Sparanghel, petrecerile liderilor PNL, înlesnirile făcute Ambasadei Marelui Licurici. Şi vor urma şi altele”.