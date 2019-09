Ion Cupă, deputatul ALDE propus de Viorica Dăncilă la Ministerul Energiei: 'Am acceptat! Este o obligaţie pe care vreau s-o onorez până la capăt'

Deputatul Ion Cupă, preşedintele ALDE Dolj, afirmă că a acceptat propunerea premierului Viorica Dăncilă de a prelua Ministerul Energiei, el arătând că vrea să onoreze până la capăt mandatul primit în 2016 prin vot.

"Am acceptat propunerea doamnei prim ministru Viorica Dăncilă de a prelua Ministerul Energiei. Este o obligaţie pe care vreau s-o onorez pînă la capăt, aceea de a respecta mandatul dat de doljeni în 2016 prin vot: stabilitate, bună guvernare, creştere economică, salarii şi pensii mai mari pentru toţi românii", a scris, pe pagina sa de Facebook, liderul ALDE Dolj.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri că a decis nominalizarea unor reprezentanţi ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma retragerii acestei formaţiuni de la guvernare în luna august.

"În calitate de prim-ministru am decis să nominalizez reprezentanţi ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înţeles că România are nevoie de stabilitate şi, dincolo de interesul personal sau de miza politică, importante sunt România şi românii, şi au decis să respecte votul oamenilor din 2016 şi programul de guvernare pe care l-am asumat împreună. Este important să continuăm guvernarea, pentru a oferi stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii României în plan extern, mai ales în acest moment când trebuie să susţinem reprezentantul nostru pentru Comisia Europeană. (...)", a anunţat premierul.

Pentru portofoliul Mediului şi funcţia de viceprim-ministru a fost nominalizată Graţiela Gavrilescu. Pentru portofoliul Energiei a fost nominalizat Ion Cupă, iar pentru Relaţia cu Parlamentul a fost nominalizat Ştefan Băişanu.

Deputatul Ion Cupă declara, în urmă cu o săptămână, că el este în tabăra acelor lideri judeţeni ai ALDE care nu înţeleg ieşirea partidului de la guvernare, alianţa cu Pro România şi retragerea candidatului la alegerile prezidenţiale, mai ales că nu s-a făcut nicio discuţie la nivelul partidului vizavi de aceste aspecte. Liderul ALDE Dolj mai spunea că este tot mai acut "sentimentul că ALDE a fost dus într-un joc care nu e cel pe care voia să-l joace".

