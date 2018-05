Ion Iliescu, lovitură grea pentru Liviu Dragnea: îi laudă cel mai mare adversar

Fostul președinte Ion Iliescu transmite un mesaj cu ocazia Zilei Serviciului de Protecție și Pază. În mesaj, Iliescu arată că SPP nu trebuie să fie sub controlul unui om politic, o lovitură indirectă pentru Liviu Dragnea, care este într-un război total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu.

El a transmis vineri, pe blogul personal, un mesaj cu prilejul Zilei SPP.



"Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră, într-un moment aniversar, cu prilejul Zilei Serviciului de Protecţie şi Pază. Un serviciu care are deja o tradiţie şi a făcut, nu o dată, dovada capacităţii sale de a răspunde misiunilor care îi sunt încredinţate, atât în plan intern, cât şi în plan extern. SPP a evoluat, şi-a adaptat metodele şi mijloacele de pregătire a luptătorilor şi pe cele de operare la un mediu de securitate în schimbare, cu exigenţe sporite şi cu ameninţări mereu mai variate. În ceea ce mă priveşte, după experienţa pe care o am în relaţia cu instituţia, apreciez în mod special faptul că ea s-a comportat ireproşabil în toţi aceşti ani, îndeplinindu-şi sarcinile fixate prin lege cu profesionalism şi abnegaţie, indiferent de contextul politic sau social. Activitatea serviciului a fost apreciată şi de partenerii noştri, fie că este vorba de oaspeţi ai statului român, fie că este vorba de responsabili politici şi ai ONU din străinătate, care au beneficiat de protecţia SPP", a scris Ion Iliescu, pe blogul personal.



Fostul preşedinte doreşte să creadă că, în contextul în care se impune discutarea legilor siguranţei naţionale, activitatea serviciului va fi apreciată cum se cuvine şi, prin noile prevederi, i se va oferi cadrul necesar valorificării experienţei pe care a acumulat-o în aceşti ani, prin munca angajaţilor săi.



"Serviciul de Protecţie şi Pază este în slujba statului român, nu în slujba unui lider politic sau a altuia, care au mandate limitate. Activitatea sa nu trebuie, nu are de ce să fie legată de ciclurile electorale. SPP trebuie să îşi îndeplinească misiunile încredinţate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, organism colectiv de decizie, în care sunt reprezentaţi toţi cei care au responsabilităţi în domeniul siguranţei naţionale", a subliniat preşedintele de onoare al PSD, care transmite "felicitări şi cele mai sincere urări de bine cu ocazia Zilei Serviciului de Protecţie şi Pază".