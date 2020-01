Ion Ion, atac la Marius Lăcătuș: 'Credea că le știe pe toate, dar s-a umplut de penibil'

Ion Ion nu uită și nu iartă. Demis de la cârma Stelei în august 2018, fostul antrenor principal al roș-albaștrilor consideră că Marius Lăcătuș l-a scos intenționat pe el țap ispășitor pentru prima ratare a promovării în Liga a treia, potrivit Mediafax.

În al doilea an „Fiara” s-a făcut de râs după ce roș-albaștrii au ratat din nou accederea în al treilea eșalon fotbalistic al României. „Eu nu sunt popă să iert, doar popa te iartă. Însă revenind la lucruri serioase pot să spun că domnul Marius Lăcătuș a crezut că le știe el pe toate și a făcut la Steaua ce a vrut el. Dar într-un final el s-a umplut de penibil, iar jucătorii erau să fie bătuți pe stadionul din Regie de suporteri, atunci când Lăcătuș a ratat promovarea și în al doilea an. Pentru că în primul an tot Lăcătuș a condus, deși eu fusesem băgat la înaintare. Pe parcursul mandatului meu mi-am dat seama de acest lucru.

Pe mine m-a deranjat că la ședința respectivă eu fusesem trimis ca mielul la tăiat în fața lui Petrea. Cărțile fuseseră deja făcute înaintea finalei Cupei României pe București cu Rapid, dar Lăcătuș a ascuns aceste lucruri de mine. El știa că eu o să fiu demis și l-a făcut pe colonelul Petrea să mă scoată pe mine țap ispășitor în fața suporterilor. Trebuia neapărat un om mazilit pentru ochii suporterilor. Lăcătuș, dacă era bărbat pleca atunci cu mine de la Steaua, dar el pentru pentru un serviciu m-a curățat și a călcat pe cadrave.” , a declarat Ion Ion pentru prosport.ro.

65 de ani are Ion Ion

2 campionate a câștigat Ion Ion în calitate de jucător cu Steaua în România

1 Cupă a României a câștigat Ion Ion în calitate de jucător cu Steaua