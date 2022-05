Ion Țiriac continuă investițiile la Complexul Sportiv din Capitală. Alte trei terenuri de tenis şi un bazin semiolimpic vor fi construite

Alte trei terenuri de tenis, acoperite, şi un bazin semiolimpic vor fi construite la Complexul Sportiv Ion Ţiriac, din Sectorul 2 al Capitalei, a afirmat, sâmbătă, omul de afaceri Ion Ţiriac, cu ocazia lansării programului gratuit Tennis Summer Camp 2022, conform Agerpres.

"Ideea este că ne dorim să schimbăm şi acest club (n.r. - Complexul Sportiv Ion Ţiriac) în ceva mai acătării, înlocuirea suprafeţei de joc de la stadion, pentru că s-au împlinit atâţia ani şi începe din toamnă şcoala lui Bogdan Stelea aici. La tenis vor fi trei terenuri acoperite, mai voiam să facem încă două, dar nu intră. Se pare că avem o legătură destul de bună cu primăria acestui sector, dumnealor îşi doresc şi un bazin de înot. Nu ştiu cum să îi combinăm, pentru că peste drum au destul loc. Se poate, dar e mai puţin probabil. Terenul ăsta de baschet poate fi transformat într-un bazin semiolimpic acoperit, pentru că altfel nu foloseşte la nimic. Ăsta este planul minor aici, care de planul mare de la Otopeni", a declarat Ion Ţiriac.El a precizat că a câştigat procesul cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care contestase boardul de conducere al Fundaţiei Olimpice Române şi că doreşte să construiască la Otopeni şi o universitate de sport, având în vedere absenţa personalului tehnic din sportul românesc."Am terminat cu COSR-ul (n.r. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român contestase în instanţă conducerea bordului Fundaţiei Olimpice Române, condusă de Ion Ţiriac), am terminat toate procesele pe care ni le-au înaintat dumnealor. Au făcut şi un lucru bun, au întârziat piscina cu un an de zile. Până acum copiii puteau să aibă piscina lor acolo. La planul mare trebuie discutat, pentru că este o investiţie majoră de peste 150 de milioane de euro pe care fundaţia îi pune la dispoziţie. Să vedem ce poate face primăria cu infrastructura sau Guvernul. În planul măreţ de acolo este şi o sală de 5,6, sau de 8.000 de locuri. Putem să o facem şi mai mare, dar nu prea mă interesează. Avem în vedere o combinaţie cu institutul de cultură sau sport din grajdurile regale şi cu institutul german de sport, care este cel mai mare din Europa. Ce am vrut să facem este o şcoală de sport în care studentul intră în primul an la sportul respectiv, adică nu iese profesor de sport, de educaţie fizică, ci iese specialist în atletism, baschet, călărie. Având în vedere situaţia precară şi dezastruoasă pe care o are România cu personalul tehnic, cineva trebuie să se ocupe", a mai spus Ţiriac.Fostul tenisman a urmărit ulterior pregătirea copiilor care s-au înscris la FOR Tennis Summer Camp 2022 şi le-a dat sfaturi în ceea ce priveşte lovirea mingii cu racheta sau poziţia în teren.La Complexul Sportiv Ion Ţiriac va avea loc FOR Tennis Summer Camp 2022, un program de iniţiere gratuită pentru 50 de copii cu vârste între 4 şi 8 ani, pe cele două terenuri de tenis existente în acest moment.