Ionel Dănciulescu, după ce a fost bătut la Sfântu Gheorghe: 'Am primit gaze lacrimogene și șuturi în fund'

S-a lpsat cu bătaie, și la propriu, și la figurat, la meciul lui Dinamo cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe. În minutul 87, gazdele au cerut penalti la o intrare a lui Penedo asupra lui Gorrin. Arbitrul Iulian Dima a considerat simulare şi i-a arătat cartonaşul galben spaniolului, decizie care a aprins spritele pe stadionul din Sfântu Gheorghe.

După golul al doilea, fanii dinamovişti au rupt gardul care separă tribuna de teren, încercând să părtrundă pe gazon. Stewarzii au intervenit cu spray-uri lacrimogene, printre cei afectaţi de gazul iritant fiind şi directorul general al oaspeţilor, Ionel Dănciulescu, aflat în galeria "alb-roşie". Şi jucătorii dinamovişti au fost afectaţi de gazele lacrimogene, din cauza faptului că au mers în zona galeriei pentru a-i calma pe suporteri.

"Ria, ria, Ungaria", au strigat fanii locali, care au mai scandat de numeroase ori "hoţii, hoţii" şi "ruşine".

Meciul a fost oprit câteva minute.

"În afară de nişte gaze lacrimogene luate în faţă şi pe căile respiratorii şi câteva şuturi în fund, sunt ok. Nu ştiu de la cine am luat şuturile, erau nişte stewarzi acolo. Eu nu voiam decât să-i bag înapoi pe suporterii noştri. Nu a fost ceva ieşit din comun. A plecat totul de la un fan al lui Sepsi, care a venit cu steagul Ungariei ostentativ chiar în faţa galeriei lui Dinamo. Nu a plecat de la noi, chiar vreau să-i felicit pentru comportamentul pe care l-au avut de-a lungul meciului. Probabil dacă suprterul nu venea ostentativ nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu am vrut doar să-i calmez şi să nu degenereze", a declarat Dănciulescu, la Digi Sport.

"Am înţeles că steagul ar fi fost luat de cineva de la noi din galerie, nici nu ştiu, e o confuzie totală. O să mă interesez să văd care e realitatea", a precizat Dăciulescu, în a doua intervenţie la postul citat.

Reluările TV au arătat cum stewarzii îl aleargă pe un suporter îmbrăcat în negru, la fel ca fanii echipei Dinamo, care are în mână un steag al Ungariei. Acesta este prins cu dificultate de forţele de ordine, nu înainte să apuce să şuteze în mingea de pe teren. Este posibil ca acesta să fi furat steagul de la susţinători ai gazdelor.

