Ionel Dănciulescu: 'Eugen Neagoe se simte mai bine, am vorbit cu el, iar mâine sau poimâine ar putea să fie externat'

Ionel Dănciulescu a oferit, marţi, ultimele detalii cu privire la starea de sănătate a lui Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, care a leșinat și a fost transportat de urgență la spital în timpul meciului cu Universitatea Craiova, de duminică, scor 0-2, potrivit Mediafax.

Oficialul lui Dinamo spune că antrenorul în vârstă de 51 de ani se simte mai bine, dar va avea nevoie de o perioadă bună de recuperare: "Eugen Neagoe se simte mai bine, am vorbit cu el, iar mâine sau poimâine ar putea să fie externat. În continuare are nevoie de linişte, de o pauză în sânul familiei. Sper ca el să revină în fotbalul românesc, dacă se mai poate. E greu de vorbit în aceste momente despre tot ce se întâmplă la Dinamo. Şi eu am momente când pur şi simplu sunt dezamăgit, supărat. Nici nu mai am puterea să reacţionez în multe momente. Sper ca acest coşmar să se termine şi totul să fie ca la început. Îmi pare rău că acest om extraordinar, Eugen Neagoe, a trebuit să treacă prin aceste momente grele.

Sunt convins că în interiorul lui, consumul era extraordinar. Nu cred că voia să ne arate nouă că e preocupat de anumite lucruri. E foarte greu să fii antrenorul unei echipe şi să nu te simţi acceptat de public", a spus Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.

Antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe (51 de ani), a suferit un stop cardio-respirator în prima repriză a meciului Dinamo - Craiova, din a doua etapă a Ligii 1. Starea tehnicianului este stabilă acum, iar acest lucru se datorează medicilor de pe ambulanţă. Neagoe a fost resuscitat pe marginea terenului, iar după circa zece minute a fost urcat în ambulanţă şi transpotat la Spitalul Floreasca. În drum spre unitatea medicală, Neagoe a început să se simtă mult mai bine şi a început să vorbească. Partida Dinamo - Craiova s-a reluat după ce antrenorul a fost scos din stadion.