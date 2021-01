Ionel Gane, antrenorul FC Dinamo: 'Sunt convins că Filip şi Nepomuceno vor aduce un plus echipei'

Antrenorul Ionel Gane a declarat, vineri, că meciul cu FC Botoşani va fi unul echilibrat şi a subliniat că este convins că Filip şi Nepomuceno vor aduce un plus echipei Dinamo, informează site-ul oficial al grupării dinamoviste.

"Întâlnim o echipă bună a campionatului nostru. Chiar dacă a pierdut câţiva jucători importanţi, faţă de turul acestui sezon, Botoşaniul se luptă pentru un loc de play-off. Meciurile se joacă fără suporteri, statistica nu este un avantaj! Am început anul în aceleaşi condiţii ca şi Botoşaniul, am câştigat în deplasare şi am pierdut acasă, va fi un joc echilibrat. Am avut o săptămână în care lucrurile s-au liniştit la echipă în ceea ce înseamnă continuitatea unor jucători importanţi. Prin implicarea decisivă a celor din DDB nu au mai plecat jucători de la Dinamo, ceea ce nu poate decât să mă bucure şi să-mi dea încredere pentru meciurile următoare. Să nu uităm faptul că DDB a ajuns la un acord pentru prelungirea contractelor unor jucători în această perioadă dificilă din viaţa clubului!", a declarat Gane, potrivit news.ro.

Ionel Gane speră că Filip şi Nepomuceno vor aduce un plus echipei. "Puljic şi Magaye şi-au reluat antrenamentele şi vor face deplasarea cu echipa la Botoşani. În schimb, Grigore şi Janusz Gol vor rămâne acasă, alături de Nemec, într-un program separat de pregătire. Ne aşteaptă meciuri din 3 în 3 zile, nu putem risca nimic. Echipa a fost slăbită după plecările din această iarnă, am suferit şi din punct de vedere numeric în primele două etape ale returului. Ne-au venit doi jucători importanţi în această săptămână, doi jucători cu experienţă. Sunt convins că Filip şi Nepomuceno vor aduce un plus echipei!".

Dinamo întâlneşte FC Botoşani, duminică, în deplasare, de la ora 20.00, în etapa a XVIII-a a Ligii I.