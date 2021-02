Ionel Gane, după înfrângerea cu Astra Giurgiu: 'Nu aveam obiectiv calificarea în play-off'

Antrenorul Ionel Gane a declarat, după ce Dinamo a suferit o nouă înfrângere şi s-a îndepărtat foarte mult de locurile de play-off, că nu era un obiectiv al echipei sale prezenţa între primele şase formaţii din Liga I.

"Obiectivul principal al echipei nu era play-off-ul în acest an, după tot ce s-a întâmplat. Ca joc, nu am început rău, a fost un meci de intensitate bună, dar nu ne-am creat ocazii. Am avut o singură ocazie în prima repriză, prin Nepomuceno, ei au profitat de cele două faze fixe, un gol frumos din lovitură liberă şi un corner, după care au închis jocul. Sunt o echipă cu jucători cu experienţă, au închis bine jocul în a doua repriză, au încercat să mai iasă pe contraatac, dar din păcate noi nu ne-am creat ocazii. Asta este marea noastră problemă în ultimul timp, nu reuşim să înscriem goluri, mai ales în ultimii 30 de metri nu aducem la nivel individual ceea ce îmi doresc eu. Aştept mai mult la nivel individual din partea unor jucători. Ca să marchezi, trebuie să aduci centrări, să ai acţiuni individuale unu contra unu în careu, trebuie să tragi la poartă, ceea ce nouă ne lipseşte în ultimii 30 de metri. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte ca să avem cât mai multă linişte, să nu avem emoţii pe final. Nu îmi fac probleme, dar mă preocupă să marcăm goluri ca să câştigăm. Cupa este principlul obiectiv, ar fi fantastic dacă am reuşi să câştigăm cupa în aceste condiţii şi după foarte mulţi ani. Ar fi un sezon extraordinar cu un trofeu şi cu o clasare cât mai bună", a declarat Gane, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, potrivit news.ro.

Astra Giurgiu a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, în etapa a XXIV-a a Ligii I

Au marcat: V. Gheorghe '36, Stahl '41.

După acest succes, Astra a urcat de pe locul 13 pe 11, cu 28 de puncte. Dinamo coboară de pe locul 11 pe locul 12, cu 26 de puncte.

FCSB şi CFR Cluj conduc în clasament, cu câte 51 de puncte, iar CS Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 47 de puncte.