Ionel Gane, după meciul cu UTA Arad: 'Felicit jucătorii pentru spiritul lor, sunt trei puncte foarte mari'

Tehnicianul dinamovist Ionel Gane a declarat, duminică seară, după meciul cu UTA Arad, scor 1-0, că îşi felicită jucătorii pentru atitudine şi a precizat că echipa nu a riscat în repriza a doua deoarece terenul era unul pe care mu se putea construi, potrivit news.ro.

“Sunt foarte bucuros. Felicit jucătorii pentru spiritul lor din această seară. În a doua repriză cred că ne-am apărat foarte bine cu toate că adversarii au pus presiune. Sunt trei puncte foarte mari în condiţiile în care s-a jucat. Nu ai cum să construieşti pe un asemenea teren, nu avea rost să riscăm, mai ales că aveam 1-0. E un stadion superb, dar terenul lasă de dorit”, a spus Gane la Digi Sport.

De cealaltă parte, Laszlo Balint s-a plâns de arbitraj. “Nu am vorbit niciodată despre arbitru. Dar este al treilea meci în care arbitrii sunt în lumina reflectoarelor. Eu zic că nu se dă penaltiul care s-a dat. Şi am avut penalti super-clar la Roger. Să centreze ei atunci şi să dea cu capul. Când joci un asemenea meci în care ok, se poate întâmpla să pierzi, dar când pierd să ştiu că pierd din cauza prostiei mele. Domnul Cătălin Popa ne-a arbitrat şi la meciul cu FCSB, unde la fel, situaţia s-a dezechilibrat din cauza unui penalti”, a afirmat Balint.

Formaţia Dinamo a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii I, arbitrat de Cătălin Popa. Golul a fost marcat de Sorescu, în minutul 9, din penalti.