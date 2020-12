Ionel Gane, după umilința suferită de Dinamo cu CFR Cluj: 'Fanii s-au ţinut de cuvânt cu cele două prime pe care le-au promis'

Tehnicianul Ionel Gane a declarat, joi seară, după meciul pierdut cu 0-2 de Dinamo în faţa echipei CFR Cluj, că fanii din DDB vor ca el să rămână antrenorul echipei şi că suporterii s-au ţinut de cuvânt până acum atunci când au promis bani. El a precizat că Dario Bonetti va fi consilier la Dinamo.

“Nu a fost să fie. O primă repriză mai slabă. Ante a făcut o greşeală, un penalti, la experienţa lui nu are voie să atace acolo decisiv. A doua repriză a fost mai bună. O circulaţie mult mai bună, dar în ultimii 20 de metri în loc să tragem la poartă am prefecat o acţiune în plus. (...) Fanii s-au ţinut de cuvânt cu cele două prime pe care le-au promis, ştiam că vor să facă ceva, să aducă bani. Ştiu că luni va fi o şedinţă importantă la club, vor să fie majoritari, să ofere o stabilitate la club. Ei încearcă într-o săptămână-două să facă ceva ce n-au făcut spaniolii. Eu am avut o discuţie cu reprezentanţii DDB, ei doresc să rămân în continuare la echipă, îmi doresc şi eu să rămân. Vom discuta după meciul cu Clinceni. Ştiam că o să vină Bonetti. Ştiu că vine un fel de consilier pe partea administrativă, pe partea tehnică nu s-a pus problema”, a spus Gane la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Debeljuh ’14 şi Păun ’44 (penalti). Penaltiul a fost acordat pentru o intervenţie a lui Puljic la Debeljuh.

Pe final, în minutul 90+3, de la gazde a fost eliminat Bejan, el primind al doilea cartonaş galben.

