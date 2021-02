Ionel Gane, întrebat dacă jucătorii vor primi prime după victoria cu FCSB: Au fost prime când era Borcea

Antrenorul FC Dinamo, Ionel Gane, a declarat, miercuri, după victoria din meciul cu FCSB, că jucătorii săi nu vor primi nicio primă pentru eliminarea rivalei din Cupa României, anunță news.ro.

"E o victorie frumoasă, sunt foarte bucuros pentru că am câştigat, îmi felicit jucătorii, ştiu ce înseamnă o victorie pentru noi şi mai ales ştiu că am făcut mulţi suporteri dinamovişti fericiţi prin faptul că am trecut de FCSB, meritat cred eu. Chiar dacă FCSB a folosit foarte mulţi jucători noi, a schimbat foarte mulţi jucători, e problema lor, e strategia lor, am eu destul de multe probleme la echipă ca să mă intereseze ce fac ei. Eu cred că am forţat din primul minut, ne-am creat ocazii, am reuşit să înscriem în a doua şi chiar dacă am suferit un pic pe final şi au avut şi ei două, trei ocazii foarte bune, dar Eşanu a scos foarte bine acolo... Morsay are nevoie de mai multă încredere, e un jucător de viteză, nu e uşor nici pentru el primul meci, dar cu sigranţă va aduce mai mult în plan ofensiv. Cupa a fost obiectivul nostru, indiferent de situaţia în care ne aflăm rămâne un obiectiv. Am reuşit să eliminăm două echipe puterncie, Viitorul şi FCSB, aşteptăm viitorul rival, dar eu cred că avem un moral bun acum, şi nu numai în cupă, ci şi entru meciurile de campionat. Trebuie să fim foaret atenţi, pentru că această competiţie este diferită şi vedeţi ce surprize se produc dacă nu iei meciurile foarte în serios. Au fost prime când era Borcea, când erau alţi conducători, în momentul ăsta nu avem primă şi chiar nu avem nevoie. Avem problemele noastre zi de zi, nu ne mai gândim la bonusuri şi la un meci cu FCSB nu-şi aveau rostul", a declarat Gane, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), rivala FCSB, deţinătoarea trofeului.

A marcat: Nemec '55.

Cele două formaţii s-au întâlnit şi în campionat, în urmă cu o săptămână, tot pe Stadionul Dinamo, când FCSB s-a impus cu 1-0.

Au mai obţinut calificarea în sferturi Dunărea Călăraşi, Petrolul, Chindia Târgovişte şi U Cluj.

Joi, se vor disputa partidele Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Gaz Metan Mediaş (ora 15.00), ASU Politehnica Timişoara – AFC Astra (ora 17.45) şi FC Botoşani – Universitatea Craiova (ora 20.30).