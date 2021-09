Ioniţă (FC Rapid) susține că a învățat din greșelile trecutului după sancțiunea pentru doping

Fotbalistul Alexandru Ioniţă II, a cărui sancţiune pentru doping va expira la 30 septembrie, a declarat, joi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial al FC Rapid, că în perioada de un an în care a fost suspendat a învăţat din lucrurile pe care le-a făcut greşit în trecut.

"A fost o perioadă dificilă pentru mine, dar m-am antrenat şi am avut timp să îmi dau seama de greşelile pe care le am făcut în trecut. Ştiu ce am de făcut, sunt la jumătatea carierei cred eu, pentru că sper să rămân sănătos şi să mai joc încă 6-7-8 ani de acum încolo. Am învăţat multe din lucrurile pe care le-am făcut greşit până acum. O să am timp să mă antrenez două săptămâni cu echipa, pentru că suspendarea mea expiră la 30 septembrie şi de la 1 octombrie voi avea drept de joc. Deci de la 1 octombrie mi-aş dori să prind toate meciurile", a afirmat el.

Ioniţă II s-a arătat bucuros de revenirea la Rapid şi speră ca prin evoluţiile sale să îşi ajute echipa, dar şi cariera.

"Mă bucur că am revenit la Rapid, am încercat de atâtea ori să mă întorc acasă. Nu revin într-un moment bun al carierei mele, dar sper să îmi revin repede, să ajut echipa şi implicit pe mine. Mă bucur că echipa este într-o poziţie foarte bună în clasament, dar este devreme să vorbim, mai este mult până la final. Îmi doresc să revin la forma pe care am avut-o la Astra, dacă nu chiar şi mai bine. Sunt pregătit fizic, dar am nevoie de ritm de joc şi de grup. Am şi slăbit, deci mi-am învăţat lecţia. Îmi era dor de Rapid, am petrecut aici 13 ani, de la juniori până la echipa mare, şi acum mă bucur că m-am întors", a precizat mijlocaşul.

El a explicat că venirea la Rapid ar putea fi ultima şansă de a prinde un transfer în străinătate. "Probabil că au fost şi alte oferte, dar pentru mine prima opţiune a fost Rapid şi am discutat doar cu Rapid. Nici nu m-am gândit la o altă echipă. Ca să realizez ce mi-am propus în fotbal, aceasta ar fi cam ultima şansă. Sunt la o vârstă destul de înaintată pentru a face pasul într-un campionat bun din străinătate. Deci cred că ar fi cam ultima şansă", a spus fotbalistul.

Mijlocaşul Alexandru Ioniţă (26 de ani) a semnat, joi, un contract valabil trei ani cu FC Rapid.

În prezent, Ioniţă este suspendat pentru doping. Sancţiunea, primită în cazul de dopaj în care a fost implicat alături de foştii săi colegi de la Astra Giurgiu, Kehinde Fatai şi Takayuki Seto, după ce au efectuat o terapie IV Drip cu vitamine, expiră la 30 septembrie 2021, informează Agerpres.