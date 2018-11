Ionuț Cristache, dezvăluire în premieră: 'E vremea să fac o mărturisire. M-am gândit îndelung dacă să o public sau nu'. Klaus Iohannis, atacat dur

Jurnalistul Ionuț Cristache face o dezvăluire în premieră pe Facebook. Acesta mărturisește că la alegerile prezidențiale din 2014 și-a anulat votul și explică motivele din spatele deciziei. De asemenea, Cristache lansează o serie de critici la adresa lui Iohannis căruia îi reproșează că timp de 4 ani nu a ieșit din Palat și din bula de confort.

„E vremea sa fac o marturisire desi m-am gandit indelung daca sa o public sau nu. Fix acum 4 ani de zile intram intr-o sectie de votare si-mi anulam votul. Nu puteam vota cu Ponta pentru ca reprezenta tot ce nu-mi doream de la un om care acapara, pe zi ce trecea, din ce in ce mai multa putere, se inconjura de oameni din ce in ce mai harnici in a-i obtura realitatea, in a-i amplifica fricile si in a-i hrani excesele si pentru ca pur si simplu nu ma mai puteam ascunde de el pe nicaieri. Era inflatie de Ponta! Daca ar fi putut, consilierii l-ar fi pus si pe borcanele de zacusca! Nu puteam vota, in schimb, nici cu Iohannis, din motivele pe care acum le intuiti, le stiti, le vedeti si culmea, le vad azi chiar si cei mai fanatici dintre sustinatori. Un om care-si oculteaza trecutul(de la cariera , la avere), neinteresat sa raspunda argumentat unor intrebari de bun-simt, un om care fuge de presa, fuge de confruntari “prefera sa piarda” in loc sa se bata pentru ce ar putea avea si pentru ce ar putea oferi nu ma reprezenta. Din nefericire, tot ce intuiam avea sa mi se confirme in acesti 4 ani. As fi preferat sincer sa mi se infirme. Odata la un timp primesc urmatoarea intree: de ce il amendezi pe Iohannis mai des decat pe orice alt politician? Si nu obosesc in explica si acum vreau sa o fac si public. Pentru ca m-am iluzionat, dupa ce a castigat alegerile, ca milioane de votanti, desi nu am crezut initial in el, asa cum v-am marturisit deja, ca o data ajuns la Cotroceni va fi altfel. Si va fi altfel nu neaparat prin prisma lui ci prin forta imprejurarilor, a entuziamului social, a tot ce a reprezentat infrangerea lui Ponta! A fost o iluzie similara cu cea din care s-a hranit generatia parintilor mei, iluzia Constantinescu (si dupa el chiar au ramas cateva lucruri bine facute, basca, a mai si avut decenta de a nu mai candida pentru un nou mandat). Asadar, m-am setat sa cred in mitul neamtului, sa cred ca reflexele politicianiste vor disparea de la Cotroceni, sa cred ca Iohannis va gasi o modalitate de a ne urni din contemplarea noastra mioritica, ca ne va da jos din patul istoriei in care ne cuibarim, motaind a lene de niste ani, ca el va fi un bun ceas desteptator pentru noi toti, ca nu va trece luna fara ca el impreuna cu sotia sa viziteze un spital, o scoala, o gradinita, un santier, o regiune de tara, ca nu se va lasa pana cand, ca profesor, nu va vedea salariile acestora dublate, ca se va bate pentru fiecare kilometru de autostrada(macar pana la Sibiu), ca ne va arata tuturor ce inseamna Romania lucrului bine facut si ca se va bate, in definitiv, pentru Romania! Am sperat ca vom avea chiar si o prima-doamna implicata social. Ca tara asta se vindecase cumva de complexul lui Leana Ceausescu si era gata sa accepte “institutia primei doamne”. Ca profesor de engleza am crezut ca doamna va lansa, nu stiu, programul “Shakespeare in fiecare scoala”, ca va initia programe de burse pentru copii neajutorati, ca se va implica in cazuri sociale, ca va sprijini ridicarea de scoli si biblioteci, mai ales in zone defavorizate…Si stiti de ce m-am iluzionat ca un bou? Pentru ca toate astea puteau fi facute, pentru ca scanteia foarte puternic acea particula emotionala, pentru ca veneau pe un val de simpatie sociala cum nu mai exista. Pentru ca in sfarsit doi profesori, puteau preda Romaniei o lectie istorica, asa cum am mai primit, culmea ironiei, tot de la un neamt! Dar sa revenim la Cel Mai Votat dintre Pamanteni! Personal am sperat la un mediator, am sperat ca Iohannis va reusi sa lipeasca ce a frant regimul Basescu in noi. Am sperat ca va termina cu Securitatea, cu oamenii lui Basescu, cu metehnele acelui regim si ca o vom lua cu totii de la capat. In schimb, a facut fix invers. Cu ceva mai putin elan si talent i-a repus sau mentinut pe oamenii lui Basescu in functii, s-a lasat cantat si incantat de aceiasi lautari de presa, s-a inconjurat de consilieri care nu indraznesc sa-i bata la usa si pe care nimeni nu i-a vazut, nu i-a auzit si nimeni nu stie ce-i recomada, a cultivat acelasi tip de discurs agresiv, dar cumva mai arogant si mai sacaitor decat al predecesorului, a ales o echipa si nu fluierul de arbitru si a inceput sa joace, fara chef, cand si cand, pentru o cauza. Asta in planul actiunii politice! In plan personal…a ales confortul. Vacantele! Sportul! Plimbarile! Loisirul! In cea mai saraca tara din UE avem un presedinte jucator de golf a carui grija, inca din prima zi de mandat a fost sa darame peretii etajului 1 a Vilei de Protocol din Primaverii pentru a-si face un dormitor de 300 de m2 ! Timp de 4 ani nu a iesit din Palat si din bula de confort. A plecat cand in Tenerife, cand in Miami, cand el stie unde. Nu a calcat intr-un spital, nu a fost pe vreun santier, nu a mers la nicio inundatie, nu stiu daca a vazut Delta Dunarii, de pilda! Nici voi nu stiti! Pentru ca avem un presedinte care nu prea stim cu ce se ocupa! Nu acorda interviuri, nici macar jurnalistilor care, din ratiuni nu foarte diverse, inca se mai atarna de mitul sau. In 4 ani nu a emis o idee, nu ne-a aratat o directie si cu toate astea mai vrea ceva de la noi. Inca un mandat! Acum intelegeti de ce uneori scriu mai mult despre el decat despre altii? Pentru ca ma simt prostit si pentru ca sunt nervos pe mine ca m-am lasat dus de nas si , mai ales, pentru ca ma vad peste un an, din nou, in cabina de vot, anulandu-mi votul. Despre ceilalti nici n-are rost sa mai scriu. Deziluzia in raport cu ei nu exista, pentru ca nu a exista naivitatea iluziei si nici nu va mai exista!”, este mesajul postat de Cristache pe Facebook.