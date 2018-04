Ionuț Larie a plecat de la FCSB! Gigi Becali: 'A renunţat el la ultimul an de contract, i-am dat banii până la final, adică până în această vară'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că s-a ajuns la un acord cu fundaşul central Ionuţ Larie pentru a pleca de la echipa stelistă la finalul sezonului.

"Benzar a dat ieri telefon că el n-a spus nicăieri, nimănui că vrea sa plece. I-am zis să stea liniştit, că eu nu cred ce se scrie. Pe Tănase l-am luat pe 4 luni, vom vedea ce facem, Pintilii mai are contract un an şi jumătate. Nu mă interesează jucătorii pe care nu contăm. Larie a plecat deja, am semnat contractul cu el. A renunţat el la ultimul an de contract, i-am dat banii până la final, adică până în această vară. De comun acord, am renunţat la anul pe care-l mai aveam. Pe jucătorii care ştiu că vor pleca nu-i afectează discuţiile astea. Budescu, dacă îşi vede de treabă, poate să rămână la club. E băiat de mare caracter, aşa l-am văzut. Mi-a spus că nu mai pleacă, el rămâne aici. De Alibec nu ne despărţim decât dacă avem o ofertă. Eu vând pe oricine!", a spus Becali la PRO X, conform News.ro.

Larie a fost transferat la FCSB în iunie 2017, de la CFR Cluj, când a semnat un contract pe două sezoane.