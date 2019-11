Ionuț Negoiță scapă de Dinamo: Cine vine primul și îndeplinește condițiile, adică dă acel leu plus 500.000 de euro, aceluia îl voi da

Clubul de fotbal Dinamo București este de vânzare, iar mulți oameni potenți financiari se interesează de cumpărarea lui. Ionuț Negoiță, patronul bucureștenilor, a declarat că, după conferința de presă organizată în urmă cu câteva zile când a făcut anunțul, mai multe persoane l-au contactat.

Până acum Ionuț Negoiță nu s-a înțeles cu vreunul dintre ei, dar a afirmat că va ceda pachetul majoritar celui care vine primul cu gândul de a semna actele. ”Să fie clar, eu am plătit salariile. Clubul Dinamo s-a împrumutat în tot acest timp, de când sunt eu patron, doar la Mircea Rednic, și asta pentru că s-a oferit el, nu l-am obligat noi.

Am avut mai multe discuții despre vânzarea clubului cu alți oameni în această perioadă, de când am anunțat că vând pachetul majoritar cu 1 leu. Cine vine primul și îndeplinește condițiile, adică dă acel leu plus 500.000 de euro pe care trebuie să-i aibă în momentul în care semnăm actele și poate să susțină ulterior clubul, aceluia îi vor preda acțiunile”, a declarat Ionuț Negoiță Negoiță, pentru doardinamo.ro.

Clubul din București este de vânzare de doi ani, dar până în acest moment, chiar dacă mai mulți oameni de afaceri și-au arătat intenția de a cumpăra entitatea, nu s-a ajuns la un consens. Negoiță a precizat că oamenii interesați sunt nevoiți ca la început să aducă jumătate de milion de euro, pentru a ”stinge” datoriile scadente. În total, datoriile clubului se ridică la 1.8 milioane de euro.

