Ionuț Radu preferă să apere la U21 decât să fie rezervă la naționala mare

"Vă daţi seama că orice jucător îşi doreşte să ajungă la naţionala mare, dar deocamdată prefer să vin să joc aici, decât să merg acolo şi să nu joc. Mereu este un lucru plăcut să mă întorc la Under 21, este un test foarte important pentru noi ca să ne dăm seama de nivelul la care suntem acum şi sper să avem un rezultat bun", a spus căpitanul naţionalei lui Rădoi.

"Nu se va simţi lipsa absenţilor"

Portarul a avut un dintre intervenţiile etapei în meciul dintre Genoa şi Napoli, dar echipa sa a pierdut în ultima rundă. "Da, s-a vorbit şi acolo după meci, am încercat să-mi ajut echipa, dar din păcate nu am reuşit să obţinem rezultatul pe care îl voiam. Acum trebuie să muncim în continuare şi să împlinim alte obiective", a povestit Radu, care are încredere în noii colegi de la tineret, în amicalul de joi, cu Belgia. "Sunt sigur că cei care au venit acum, pentru această selecţie, vor face să nu se simtă lipsa celor care sunt la echipa mare. Ştiu că este o echipă foarte compactă. Am şi doi colegi acolo şi ştiu că au o echipă bună şi trebuie tratat cu seriozitate maximă", a spus Radu.