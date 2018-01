Ionuţ Lupescu, aproape de a candida la şefia FRF: Mă onorează, mă simt flatat că lumea mă sună să candidez la şefia FRF, dar încă mă gândesc

Şeful Comisiei Tehnice a UEFA, Ionuţ Lupescu, a declarat, luni, la Fotbal Club de la Digisport, că încă se gândeşte la o eventuală candidatură pentru preşedinţia FRF, subliniind că este sunat de mulţi oameni din fotbalul românesc care doresc ca el să-i fie adversar lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 aprilie. "De-a lungul timpului am ascultat părerile oamenilor din fotbal. E normal să vorbesc eu şi dacă mă sună, probabil că nu am lucrat prost. Unii vor să candidez, aruncă zvonuri, pun presiune, eu am spus că voi reflecta. Mă gândesc. Mă onorează, mă simt flatat că lumea mă sună, dar încă mă gândesc", a declarat Lupescu.

Alegerile pentru postul de preşedinte al FRF vor avea loc la 18 aprilie, iar actualul şef Răzvan Burleanu şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat.